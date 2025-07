Cenzura v USA? Populární ironický televizní pořad Stephena Colberta bude po 33 letech zrušen

18. 7. 2025

Televizní pořad The Late Show Stephena Colberta skončí v květnu 2026. Televize CBS ho zrušila pořad. To proto, že si Colbert neustále dělal brutální legraci z Trumpa?



Colbert šokovanému publiku řekl, že se to dozvěděl teprve předchozí večer, když CBS oznámila, že po 33 letech ukončí celou franšízu Late Show.



Pořad The Late Show Stephena Colberta byl zrušen a skončí v květnu. Televizní stanice CBS oznámila, že po 33 letech vysílání Late Show zcela ukončí.



Colbert, který talk show moderuje od roku 2015, oznámil tuto zprávu během čtvrtečního večerního natáčení a divákům řekl, že se o tom dozvěděl teprve předchozí večer.



„Není to jen konec pořadu, je to konec Late Show na CBS. Není to tak, že mě někdo nahradí, prostě to všechno skončí,“ řekl Colbert.



Řekl, že je „vděčný“ divákům a 200člennému štábu pořadu.



„Řeknu vám, je to fantastická práce,“ dodal. „Přál bych si, aby ji dostal někdo jiný. A je to práce, na kterou se těším, že ji budu dělat s touto obvyklou partou idiotů dalších 10 měsíců.“



Colbert převzal Late Show po veteránovi Davidu Lettermanovi, který pořad moderoval 22 let, od roku 1993 do roku 2015. Show má ve svém vysílacím čase trvale vysokou sledovanost a často je nejsledovanější show ve večerním vysílání.



Oznámení přichází v době, kdy se mateřská společnost CBS, Paramount Global, pokouší uzavřít fúzi se Skydance, poté co se dohoda loni rozpadla.



Colbert je hlasitým kritikem amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale majitelé Paramountu tlačí na Trumpovu administrativu, aby schválila prodej CBS společnosti Skydance.



Paramount také právě urovnal soudní spor, který Trump vedl proti CBS News, což Colbert v pořadu Late Show na začátku tohoto týdne označil za „velký tučný úplatek“.



„Paramount ví, že se tomu mohl bránit,“ řekl Colbert v úterním pořadu, protože sama společnost označila žalobu za „zcela neopodstatněnou“.



„A nezapomeňte, že Paramount produkoval film Transformers: Rise of the Beast – vědí, že je to zcela bezdůvodné,“ žertoval.



Senátor Adam Schiff, demokrat, který se ve čtvrtek večer objevil jako host v pořadu, později napsal na sociálních médiích: „Pokud Paramount a CBS ukončily Late Show z politických důvodů, veřejnost má právo to vědět. A zaslouží si něco lepšího.“



Senátorka Elizabeth Warrenová, která vyzvala k vyšetření vztahů Paramount Global s Trumpem v souvislosti s fúzí Skydance, napsala: „CBS zrušila Colbertovu show jen TŘI DNY poté, co Colbert kritizoval mateřskou společnost CBS Paramount … Amerika si zaslouží vědět, zda byla jeho show zrušena z politických důvodů.“



George Cheeks, spoluzakladatel Paramount Global a prezident a generální ředitel CBS; Amy Reisenbach, prezidentka CBS Entertainment; a David Stapf, prezident CBS Studios, vydali společné prohlášení, ve kterém uvedli, že Late Show „ukončí svou historickou pouť v květnu 2026 na konci vysílací sezóny“.



„Považujeme Stephena Colberta za nenahraditelného a v té době ukončíme franšízu The Late Show. Jsme hrdí na to, že Stephen považoval CBS za svůj domov. On i jeho pořad budou navždy zapamatováni v síni slávy velkých osobností večerní televize,“ uvedli.



Prohlášení dodalo, že zrušení bylo „čistě finančním rozhodnutím v náročném období pro večernívysílání“.



„Nijak to nesouvisí s výkonem pořadu, jeho obsahem ani jinými záležitostmi v Paramountu,“ dodala televizní stanice.

