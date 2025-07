Šokující vlna teroristických babiček potlačena neuvěřitelně statečnými policisty po celé Velké Británii

22. 7. 2025

čas čtení 3 minuty

Foto: Audrey White: Britská prodavačka, jejíž aktivismus vedl k průlomové legislativě v oblasti sexuálního obtěžování ve Velké Británii. Její aktivismus také upozornil na používání zákonů zakazujících stávkové hlídky a na to, jakým nepřípustným způsobem britská policie provádí osobní šacování

.(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům.)

Bezpochyby nejznepokojivějším aspektem izraelské genocidy je vlna teroristických babiček po celé Velké Británii. Nikdo neví, proč se tolik babiček uchýlilo k terorismu, když Yvette Cooper kriminalizovala názory, které se jí nelíbí, na základě zákona o terorismu. Asi na to nikdy nepřijdeme...



V devastujících scénách v Liverpoolu vražedné babičky mávaly transparenty s nápisy, které je v naší svobodomyslné demokracii nezákonné opakovat. Je děsivé, že podle odhadů nebyl nikdo těmito transparenty zabit ani zraněn. Ještě horší je, že byly mírně zraněny city tisíců příznivců genocidy, včetně mě.

Jednou z vůdkyň teroristů byla 76letá Audrey Whiteová, která si to, upřímně řečeno, už léta zasloužila. Whiteová kdysi ztrapnila nejvyššího lorda Keira Starmera, když ho konfrontovala s jeho opakovanými lžemi, a jejich výměna byla zachycena na kameru. Je pochopitelné, že vláda se Whiteové od té doby chtěla pomstít, a konečně se jí to podařilo.



V dechberoucích scénách tři hrdinní policisté srazili Audrey Whiteovou k zemi během demonstrace v Liverpoolu. Odtáhli ji pryč, než mohla zabít nebo zranit další nula lidí. Můžeme jen doufat, že jí při trestném výprasku zlomili nohy. Je to jediný způsob, jak ochránit veřejnost.



Musíme vzdát hold statečným policistům, kteří musí být na své činy nesmírně hrdí, protože riskovali život a zdraví, aby splnili svou veřejnou povinnost. Jednoho dne se jejich vnoučata budou ohlížet zpět s hrdostí a říkat, že když se odehrával holocaust naší doby, dědeček zmlátil něčí babičku.



Budete se chvět vlastenectvím, když se dozvíte, že Audrey White nebyla jediná babička, kterou policie napadla kvůli Izraeli. Mezi dalšími extremisty, kteří se setkali s tvrdým zásahem státu, jsou bývalý soudce, bývalá vikářka a bývalý ředitel školy.



Když je odvlekli za ruce a nohy, znechucení diváci skandovali „hanba“ těmto teroristickým monstrům. Policie byla vděčná za jejich podporu.



Policie vysvětlila, že zákaz organizace Palestine Action neznamená pouze zákaz podpory Palestine Action: zakázána je také podpora Palestiny. To znamená, že jakýkoli projev podpory Palestiny, včetně mávání palestinskou vlajkou, bude považován za terorismus a bude trestán až 14 lety vězení.



V souladu s tím byl jeden muž zatčen za terorismus poté, co citoval karikaturu ze satirického časopisu Private Eye. Je zřejmé, že Private Eye čtou jen ti nejhorší teroristé. Lze předpokládat, že brzy se na jeho šéfredaktora Iana Hislopa vydá izraelský bezpilotní letoun. Nemůže to být dost brzy.



Při šokujícím incidentu se stateční policisté postavili babičce, která podezřele seděla na zemi. Vyzývali ji, aby vstala a podstoupila prohlídku, ale stará bojovnice se tvrdohlavě bránila. Bylo mi řečeno, že pyrotechnici provedli preventivní kontrolovanou explozi její kabelky.



Uklidňující je, že o víkendu bylo po celé Velké Británii zatčeno více než 100 teroristů za vyjádření podpory Palestině, včetně 74letého muže z Kensingtonu, 65letého muže z Brighton-le-Sands a 72letého muže z Mossley Hill.



Znepokojivé je, že jejich vnoučata se ve škole již chlubí, že jejich prarodiče jsou „dokonalé legendy“. To může znamenat jen jedno: je čas zakázat základní školy.

