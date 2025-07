Trump požaduje zveřejnění soudních dokumentů kolem Epsteina, ale stěžuje si, že „pro potížisty nebude nic dost“

19. 7. 2025

čas čtení 22 minut



Tento krok má za cíl utišit kontroverzi, která se kolem Trumpovy vlády strhla poté, co oznámila, že nezveřejní další dokumenty z případu Epsteina týkajícího se obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování



Trump: „Pro blázny“ požadující Epsteinovy spisy nebude nic dost dobré



Donald Trump v sobotu oznámil, že požádal ministerstvo spravedlnosti o zveřejnění všech výpovědí před velkou porotou v případu Jeffreyho Epsteina. V příspěvku na Truth Social prezident prohlásil, že i kdyby soud vyjádřil „plnou a neochvějnou podporu“, „pro potížisty a radikální levicové blázny, kteří o to žádají, nebude nic dost dobré“:



Požádal jsem ministerstvo spravedlnosti, aby zveřejnilo všechny výpovědi velké poroty týkající se Jeffreyho Epsteina, s výhradou schválení soudem. I kdyby soud dal svou plnou a neochvějnou podporu, pro potížisty a radikální levicové šílence, kteří o to žádají, nebude nic dost dobré. Vždycky to bude chceme víc, víc, víc. MAGA! Donald Trump v sobotu oznámil, že požádal ministerstvo spravedlnosti o zveřejnění všech výpovědí před velkou porotou v případu Jeffreyho Epsteina. V příspěvku na Truth Social prezident prohlásil, že i kdyby soud vyjádřil „plnou a neochvějnou podporu“, „pro potížisty a radikální levicové blázny, kteří o to žádají, nebude nic dost dobré“:Požádal jsem ministerstvo spravedlnosti, aby zveřejnilo všechny výpovědi velké poroty týkající se Jeffreyho Epsteina, s výhradou schválení soudem. I kdyby soud dal svou plnou a neochvějnou podporu, pro potížisty a radikální levicové šílence, kteří o to žádají, nebude nic dost dobré. Vždycky to bude chceme víc, víc, víc. MAGA!



Americký ministr zahraničí Marco Rubio údajně odebral osmi z jedenácti brazilských soudců Nejvyššího soudu americká víza, zatímco Bílý dům stupňuje kampaň na pomoc bývalému prezidentovi země Jairovi Bolsonarovi, aby nebyl stíhán za údajný pokus o uchopení moci vojenským pučem.



Bolsonaro, krajně pravicový populista s vazbami na hnutí Maga Donalda Trumpa, je souzen za údajné zorganizování vražedného spiknutí s cílem udržet se u moci po prohře v prezidentských volbách v roce 2022 proti svému levicovému rivalovi Luisovi Ináciovi Lulovi da Silva. Bolsonaro bude pravděpodobně v příštích týdnech odsouzen Nejvyšším soudem a hrozí mu až 43 let vězení.



S blížícím se dnem soudu Trump zvyšuje tlak na soud a vládu prezidenta Luly. 9. července americký prezident oznámil, že od 1. srpna uvalí 50% cla na veškerý brazilský dovoz, částečně kvůli údajnému pronásledování svého spojence. Tento krok vyvolal v jihoamerické zemi vlnu nacionalistického hněvu a Lula jej označil za „nepřijatelné vydírání“.



Po letech ostrých útoků na předsedu Federálního rezervního systému Jerome Powella začala Trumpova administrativa naznačovat, že nedávná nákladná renovace budov centrální banky ve Washingtonu DC by mohla být důvodem pro Powellovo odvolání.



Antipatie Donalda Trumpa k Powellovi pramení hlavně z odmítnutí šéfa centrální banky snížit úrokové sazby, což prezident opakovaně požaduje.



Nedávné výroky amerického Nejvyššího soudu naznačily, že Powellovo propuštění by mohlo být protiústavní, ale to Bílý dům nezastavilo v kreativním hledání řešení.



Jakýkoli krok Bílého domu k formálnímu odvolání předsedy Fedu by byl bezprecedentní. Americký prezident historicky respektuje nezávislost centrální banky a nezasahuje do její činnosti, i když s její politikou nesouhlasil.



Trumpova administrativa se rozhodla zničit antikoncepční prostředky v hodnotě 9,7 milionu dolarů, místo aby je poslala do zahraničí ženám, které je potřebují.



Mluvčí ministerstva zahraničí potvrdil, že rozhodnutí bylo učiněno – tento krok bude americké daňové poplatníky stát 167 000 dolarů. Antikoncepční prostředky jsou převážně dlouhodobě působící, jako například nitroděložní tělíska a implantáty, a podle dvou vysokých kongresových úředníků, z nichž jeden navštívil sklad v Belgii, kde byly antikoncepční prostředky uloženy, byly téměř jistě určeny pro ženy v Africe. Úředníkům není jasné, zda již ke zničení došlo, ale podle jejich informací se tak mělo stát do konce července.



„Je nepřijatelné, aby ministerstvo zahraničí pokračovalo v likvidaci více než 9 milionů dolarů z peněz daňových poplatníků na výrobky pro plánování rodiny, které byly zakoupeny na podporu žen v krizových situacích, včetně válečných zón a uprchlických táborů,“ uvedla v prohlášení Jeanne Shaheen, demokratická senátorka z New Hampshire. Shaheen a Brian Schatz, demokratický senátor z Havaje, předložili návrh zákona, který má likvidaci zastavit.



„Jedná se o plýtvání penězi amerických daňových poplatníků a o vzdání se globálního vedení USA v oblasti prevence nechtěných těhotenství, nebezpečných potratů a úmrtí matek,“ dodala Shaheen, která v červnu zaslala dopis ministru zahraničí Marcovi Rubiovi ohledně této záležitosti.



Ministerstvo se rozhodlo antikoncepci zničit, protože ji nemohlo prodat žádným „oprávněným kupcům“, částečně kvůli americkým zákonům a pravidlům, které zakazují zasílání americké pomoci organizacím, které poskytují potratové služby, radí lidem ohledně tohoto zákroku nebo prosazují právo na něj v zahraničí, tvrdí mluvčí ministerstva zahraničí.



Základna hnutí „Make America Great Again“ (Maga) se bouří jako nikdy předtím. Spouštěčem bylo porušení slibu Donalda Trumpa, že zveřejní podrobnosti o Jeffrey Epsteinovi, bohatém finančníkovi a odsouzeném sexuálním delikventovi, který čelil federálním obviněním z obchodování s nezletilými, když v roce 2019 zemřel ve vězení.



Podněcováno prezidentem a jeho spojenci se Trumpovo hnutí dlouho drželo skandálu kolem Epsteina a tvrdilo, že existuje tajný seznam jeho klientů a že byl zavražděn ve své cele, aby se to ututlalo. Minulý týden však ministerstvo spravedlnosti a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) oznámily, že neexistují žádné důkazy o tom, že by tento zneuctěný finančník takový seznam vedl nebo vydíral mocné osobnosti.





Místo uzavření případu však tato zpráva ještě prohloubila posedlost a pocit křivdy jeho příznivců. Hnutí, které se vyznačuje názorem, že elity proti nim manipulují systém, se cítí podvedeno. Trump se snaží uhasit plameny neustále se měnícími vysvětleními, výmluvami a odváděním pozornosti, ale tím jen přilévá oleje do ohně.

Kromě Moraese se vízová omezení USA dotkla dalších sedmi soudců z jedenáctičlenného brazilského Nejvyššího soudu, uvedla v pátek ministryně pro institucionální vztahy Gleisi Hoffmannová. Jsou mezi nimi soudci Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Edson Fachin a Gilmar Mendes.

Odborníci na zdraví bijí na poplach kvůli „válce proti vědě“ RFK Jr. uprostřed hromadných propouštění a škrtů v rozpočtu

Jsem naprosto nadšený, že Colberta vyhodili. Jeho talent byl ještě menší než jeho sledovanost. Slyšel jsem, že další na řadě je Jimmy Kimmel. Ten má ještě menší talent než Colbert! Greg Gutfeld je lepší než všichni dohromady, včetně toho idiota z NBC, který zničil kdysi skvělou Tonight Show.





Minulý týden izraelský premiér Benjamin Netanjahu navštívil Bílý dům, kde Trumpovi předal kopii dopisu, který poslal Nobelově komisi s nominací prezidenta na Nobelovu cenu míru.





Zdroj v angličtině ZDE

1

994

Pro některé jeho nevyzpytatelné a vyhýbavé chování naznačuje, že skrývá nějaké tajemství. Připomíná to také větu z inauguračního projevu prezidenta Johna F. Kennedyho z roku 1961: „Ti, kdo pošetile usilovali o moc tím, že se vezli na hřbetě tygra, skončili uvnitř.“ Trump, který roky podporoval propagandu QAnonu, která ho vykresluje jako jediného spasitele, který může zničit „hluboký stát“, je nyní považován za absorbovaného jeho zkorumpovanou byrokracií.Brazilské soudnictví se nenechá zastrašit rozhodnutím USA uvalit zákaz víz na úředníky zapojené do procesu s bývalým prezidentem Jairem Bolsonarem, uvedl v pátek večer vysoký soudní úředník, který tento krok podle agentury Reuters kritizoval jako svévolný.V eskalaci napětí mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vládou největší latinskoamerické ekonomiky uvalil Washington v pátek vízová omezení na soudce Nejvyššího soudu Alexandreho de Moraese, jeho rodinu a další nejmenované soudní úředníky. Zákaz víz je reakcí na rozhodnutí Nejvyššího soudu vydat zatykače a zákaz přiblížení se na Trumpa spojence Bolsonara, který je obviněn z přípravy puče s cílem zvrátit výsledky voleb v roce 2022, které prohrál.Generální prokurátor Jorge Messias, nejvyšší soudní úředník výkonné moci prezidenta Luise Inácia Luly da Silvy, uvedl v prohlášení zveřejněném na X, že zákaz se týká také generálního prokurátora Paula Goneta. „Buďte ujištěni, že žádné nepatřičné manévry ani špinavé spiknutí nezastraší soudnictví naší země v nezávislém a důstojném výkonu jeho úkolů,“ dodal.Podle agentury Reuters Messias uvedl, že brazilští úředníci jsou vystaveni „svévolným aktům zrušení víz ze strany cizího státu z důvodu plnění svých legitimních institucionálních povinností v souladu s ústavními podmínkami“.Trump kritizoval proces proti Bolsonarovi jako „hon na čarodějnice“, což je termín, který použil k popisu vlastního zacházení ze strany politických oponentů, a vyzval k zastavení stíhání. V dopise z minulého týdne oznámil, že od 1. srpna zavede 50% clo na brazilské zboží, a svůj dopis zahájil kritikou procesu.Bolsonaro stojí před brazilským Nejvyšším soudem kvůli obvinění z přípravy puče, který měl zabránit Lulovi v nástupu do úřadu v lednu 2023. Bolsonaro popřel, že by vedl pokus o svržení vlády, ale přiznal, že se účastnil schůzek, jejichž cílem bylo zvrátit výsledek voleb.Jednoho kouzelného večera uviděl Donald Trump v přeplněné místnosti neznámého muže.Pravděpodobně už nežije nikdo, kdo by přesně věděl, za jakých okolností se Donald Trump setkal s Jeffreyem Epsteinem, snad kromě samotného Trumpa a Ghislaine Maxwellové, Epsteinovy bývalé přítelkyně, která si odpykává 20letý trest za pomoc při zprostředkování nezletilých osob k sexuálnímu zneužívání. Trump v rozhovoru z roku 2002, kdy byl jeho vztah s Epsteinem ještě velmi úzký, řekl, že se jedná o 15 let trvající vzájemně obdivné přátelství. Epstein byl „skvělý chlap“, „bylo s ním hodně legrace“ a „měl rád krásné ženy stejně jako já, a mnoho z nich bylo mladších“. Epstein se popsal jako „Donaldův nejbližší přítel po 10 let“.90. léta a počátek nového tisíciletí byly zlatou érou Trumpova a Epsteinova řádění. Roger Stone, Trumpův špinavý podvodník, který byl vyhozen z prezidentské kampaně Boba Dolea v roce 1994, když on a jeho žena byli odhaleni při inzerování sexu ve třech, byl přisluhovačem v polosvětě v Palm Beach. „Je tam sto krásných žen a deset chlapů. Podívejte, jak jsme cool?“ řekl v roce 2016 deníku Washington Post. „Byl jsem rád, že mě pozvali. Bylo to skvělé.“Trumpův životopisec Michael Wolff mi v mém podcastu The Court of History vyprávěl, jak mu Epstein otevřel trezor ve svém newyorském městském domě a dal mu asi tucet fotografií Trumpa v Epsteinově sídle v Palm Beach. „Byly rozložené jako hrací karty,“ řekl Wolff. „A byl to Trump – s dívkami neurčitého věku. Na dvou z nich sedí dívky s odhalenými prsy na Trumpově klíně. Na další má viditelnou skvrnu na kalhotách, zatímco několik dívek se směje a ukazuje na ni.“ Wolff řekl: „Myslím, že není vůbec nepravděpodobné, že byly v trezoru, když po Epsteinově zatčení přišla FBI a všechno odnesla.“„Válka proti vědě“ Trumpovy administrativy se zdá být v nové fázi po nedávném rozhodnutí Nejvyššího soudu, které zmocnilo ministra zdravotnictví a sociálních služeb Roberta F. Kennedyho Jr., prominentního skeptika vůči očkování, a další vedoucí představitele agentur k hromadným propouštěním – čímž fakticky dalo zelenou politizaci vědy.Rozhodnutí přichází poté, co Kennedy na začátku tohoto měsíce náhle zrušil plánované zasedání klíčového poradního panelu pro zdravotní péči, US Preventive Services Task Force. To, spolu s jeho nedávným odvoláním panelu více než tuctu poradců pro očkování, signalizuje, že jeho rozklad vědecky podloženého rozhodování v americké vládě pravděpodobně zdaleka není u konce.„Dnes vidíme rostoucí hrozby pro instituce veřejného zdraví, které po generace chrání náš svět,“ uvedla s odkazem na „škrty ve výzkumu, který prospívá životům milionů lidí, hrozící mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, které nejsou řešeny s naléhavostí, jakou vyžadují, a pokračující koordinovaný útok na samotnou myšlenku vědeckého procesu.“Gounderová dodala:V posledních několika měsících jsme byli svědky toho, jak se Trumpova administrativa zabývá nejen šířením dezinformací v oblasti medicíny, ale i aktivní cenzurou vědecké diskuse.Od svého nástupu do čela ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb vyvolávají Kennedyho nevědecké názory na vakcíny a některé další lékařské otázky spolu s rozsáhlými škrty v oblasti výzkumu a personálu protesty vědců a soudní žaloby.přičemž poukazují na to, že tato zpráva přišla jen několik dní poté, co moderátor pořadu kritizoval mateřskou společnost CBS, Paramount, za urovnání soudního sporu s Donaldem Trumpem ve výši 16 milionů dolarů.Senátor Adam Schiff, demokrat z Kalifornie, který se ve čtvrtek večer objevil jako host v Colbertově pořadu, později napsal na sociálních sítích:Pokud Paramount a CBS ukončily Late Show z politických důvodů, veřejnost má právo to vědět. A zaslouží si něco lepšího.Na začátku července Paramount urovnal „frivolní“ soudní spor s Trumpem ohledně tvrzení prezidenta, že CBS News podvodně upravila rozhovor s tehdejší prezidentskou kandidátkou Kamalou Harrisovou. Paramount také žádá o schválení americkou Federální komisí pro komunikace (FCC) fúze se společností Skydance Media v hodnotě 8,4 miliardy dolarů. V pondělí Colbert označil dohodu za „velký tučný úplatek“.Colbertovo propuštění by nebylo prvním, které mohlo být vyvoláno sporem s prezidentem. V únoru, poté co MSNBC propustila moderátorku Joy Reidovou, Trump oslavil zrušení její show. Reidová, černoška, byla hlasitou kritičkou Trumpa a otevřeně hovořila o hnutí Black Lives Matter a válce v Gaze. A v prosinci se ABC News dohodla na urovnání žaloby za pomluvu, kterou Trump podal proti televizi a moderátorovi Georgi Stephanopoulosovi, zaplacením 15 milionů dolarů Trumpově nadaci a muzeu a uhrazením 1 milionu dolarů na právní náklady prezidenta.Senátorka za Massachusetts Elizabeth Warrenová, která vyzvala k vyšetření vztahů Paramountu s Trumpem v souvislosti s fúzí Skydance, napsala:CBS zrušila Colbertovu show pouhé TŘI DNY poté, co Colbert kritizoval mateřskou společnost CBS, Paramount.Skydance vlastní David Ellison, syn blízkého Trumpova spojence Larryho Ellisona.Ve společném prohlášení vedoucí představitelé Paramountu a CBS uvedli, že zrušení bylo „čistě finančním rozhodnutím v náročném prostředí večerních pořadů“.Jen šest měsíců po svém návratu k moci, částečně díky slibu rychlého snížení cen, Trump dohlížel na chaotické zavedení cel na řadu zahraničních produktů, které podle mnohých mohou mít přesně opačný účinek.Po krátkém klidu se index spotřebitelských cen (CPI) opět zvyšuje. V červnu zdražilo vše od ovoce a praček po šaty a hračky.Podniky v USA i po celém světě se snaží držet krok s nepředvídatelným zaváděním agresivní obchodní strategie Trumpovy administrativy: každodenní telenovela Bílého domu plná varování, hrozeb, zmatků, termínů, odkladů a dramatických zvratů.Pomineme-li neustálé zvraty, napínavé momenty a prohlášení psaná velkými písmeny, každá epizoda vedla ke zvýšení amerických cel. Podle nezávislé organizace The Budget Lab at Yale dosáhne celková průměrná efektivní sazba cla 20,6 %, což je nejvyšší úroveň od roku 1910.Podle Trumpa budou země, na které se zaměřuje, nuceny zaplatit. Ve skutečnosti však cla platí dovozci – v tomto případě společnosti se sídlem v USA – a často je přenášejí na zákazníky.Cla jsou zátěž. Tak či onak se jejich dopad obvykle projeví v každém článku dodavatelského řetězce, od původního výrobce až po zákazníka, který kupuje hotový výrobek. „V celém tomto řetězci se lidé budou snažit, aby náklady nenesli oni,“ poznamenal Jerome Powell, předseda Federálního rezervního systému, na nedávné tiskové konferenci.„Nakonec ale náklady na cla musí být zaplaceny a část z nich dopadne na konečného spotřebitele,“ dodal Powell. „To víme. Říkají to podniky. Říkají to data z minulosti. Víme tedy, co nás čeká.“Účinek však není okamžitý. Trumpovi může trvat jen pár minut, než oznámí clo na Truth Social, ale plné účinky se v ekonomice projeví až za několik měsíců.zjistila agentura ReutersRozhodnutí Trumpovy administrativy o téměř úplném zrušení zahraniční pomoci USA způsobilo, že desítky projektů v oblasti vodohospodářství a hygieny po celém světě zůstaly nedokončené, což podle agentury Reuters vytváří nová rizika pro některé lidi, kterým měly tyto projekty pomoci.Agentura Reuters identifikovala 21 nedokončených projektů v 16 zemích po rozhovorech se 17 zdroji obeznámenými s plány infrastruktury. Většina z těchto projektů nebyla dosud zveřejněna, dodává agentura.Podle rozhovorů s americkými a místními úředníky a interních dokumentů, které agentura Reuters viděla, byly od ledna zrušeny stovky milionů dolarů na financování, a pracovníci odložili lopaty a nechali rozkopané jámy a stavební materiál bez dozoru. V důsledku toho jsou miliony lidí, kterým Spojené státy slíbily čistou pitnou vodu a spolehlivé hygienické zařízení, odkázány samy na sebe, informuje agentura Reuters.Vodní věže určené pro školy a zdravotnická zařízení v Mali byly opuštěny, uvedli dva americké úředníci, kteří hovořili s agenturou Reuters pod podmínkou anonymity. V Nepálu byla zastavena výstavba více než 100 systémů pitné vody, přičemž v místních komunitách zůstaly ležet instalatérské potřeby a 6 500 pytlů cementu, uvádí agentura Reuters. Himalájská země použije vlastní prostředky na dokončení prací, uvedl ministr pro vodní hospodářství Pradeep Yadav.Podle agentury Reuters byl v Libanonu zrušen projekt na dodávku levné solární energie pro vodárenské společnosti, což stálo práci 70 lidí a zastavilo plány na zlepšení regionálních služeb. Vodárenské společnosti nyní využívají k napájení svých služeb naftu a jiné zdroje, sdělila agentuře Suzy Hoayek, poradkyně libanonského ministerstva energetiky.V Keni obyvatelé okresu Taita Taveta agentuře Reuters sdělili, že jsou nyní více ohroženi povodněmi než dříve, protože nedokončené zavlažovací kanály by se mohly zřítit a smést úrodu.. Tato zpráva přichází v době, kdy prezident nadále usiluje o 60denní příměří mezi Izraelem a Hamasem.„Většinu rukojmích jsme dostali zpět. Dalších 10 se vrátí velmi brzy a doufáme, že to bude rychle hotové,“ řekl Trump během večeře s republikánskými senátory. Také pochválil svého vyslance na Blízký východ Steva Witkoffa jako „fantastického“.Současný návrh příměří mezi Izraelem a Hamásem zahrnuje podmínky požadující návrat 10 rukojmích a ostatků dalších 18. Na oplátku by Izrael musel propustit neurčený počet Palestinců zadržovaných v izraelských věznicích.Šéf Mossadu David Barnea řekl Witkoffovi, že Izrael diskutoval o přesídlení Palestinců do Etiopie, Indonésie a Libye.Trump se chlubil, že dohoda o příměří mezi Izraelem a Hamasem je na dosah, poté co 1. července na své sociální síti zveřejnil, že Izrael souhlasil s „nezbytnými podmínkami“ pro uzavření 60denního příměří v Gaze.