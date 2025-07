Trump, Redskins a diktátoři u stolu: Velká porada malicherností

21. 7. 2025 / Fabiano Golgo

Donald Trump se opět rozhodl vstoupit do dějin – tentokrát jako obránce jmen sportovních týmů. Na své sociální síti Truth Social oznámil, že pokud se tým Washington Commanders nevrátí k svému původnímu jménu Redskins, tak jim prostě nepovolí postavit nový stadion. A basta. Je to skoro dojemné. Jako když si dědeček postaví hlavu, že novou mikrovlnku domů nechce, protože ta stará sice sálá radioaktivitu, ale ještě v ní hezky praská párek. Historie je plná potentátů, kteří místo aby řešili války, ekonomiku nebo proč krávy dávají míň mléka, začali zasahovat do těch nejabsurdnějších detailů běžného života.



Fidel Castro jednou rozhodl, že každý čtvrtek bude na Kubě rybí den. Všichni občané museli jíst rybu. Děti plakaly, babičky nadávaly a revolucionáři se místo pokřiku „¡Viva la revolución!“ naučili říkat „¡No más pescado!“



A co Saparmurat Nijazov z Turkmenistánu, známý taky jako Turkmenbaši? Ten si jednoho dne řekl, že dny v týdnu a měsíce mají moc obyčejná jména. Tak je přejmenoval po své rodině... Úterý se jmenovalo po tátovi, duben po mamince, a kdyby vládl ještě chvíli, pravděpodobně by měl i měsíční fázi pojmenovanou po svém křečkovi z dětství. Zakázal balet, protože byl “zženštilý”, a dokonce i zmrzlinu ve veřejné televizi, protože mu „nedělala dobře na zuby“.



V Kazachstánu si zas prezident Nazarbajev přejmenoval hlavní město na své vlastní jméno – Nur-Sultan. Znáte to, když už nevíte, jak jinak si udělat pomník, tak si ho alespoň napište do GPS navigace. V duchu hesla: "Když nemůžeš být nesmrtelný, buď alespoň na mapě."



A v Ugandě vládl Idi Amin, který měl IQ přibližně stejné jako venkovní teplota v lednu. Ten jednoho dne rozhodl, že se v celé zemi začne jezdit po pravé straně, protože… proč ne? Chaos byl takový, že i krávy raději přestaly přecházet silnici. Navíc zakázal mini sukně a donutil všechny státní zaměstnance složit přísahu osobní věrnosti – včetně pošťáků a paní na přepážce.



Nezapomeňme na Gaddáfího! Ten sepsal Zelenou knihu, která měla být svatým písmem pro řízení celé Libye. Všichni se podle ní měli chovat, a kdo nesouhlasil, šel do... no, tam kam slunce nesvítí. Gaddáfí mimochodem taky zrušil soukromé obchody, protože prý „nejsou socialistické“.



A ani Evropa nezůstala pozadu. Hitler měl kromě genocidních tendencí i naprosto fanatický vztah ke klobásám – chtěl, aby německý bratwurst odpovídal árijskému ideálu. Něco mezi uherákem a eugenikou. Když vám někdo začne diktovat, jak má vypadat párek, je čas vážně přemýšlet o emigraci.



A teď jsme zpátky u Donalda. Ten, když zrovna nestaví zdi, nestěhuje ambasády nebo nesdílí konspirační teorie, se rozhodl zachránit Ameriku před… moderním názvem sportovního týmu. Protože podle něj je Commanders směšné a Redskins (tedy označení, které původní obyvatelé Ameriky považují za urážlivé) je to pravé vlastenectví. A když mu nevyhovíte, tak prostě stadion nebude. A co dál? Zakáže basketbal, pokud se týmy nebudou jmenovat podle jídla? Los Angeles Lasagnes? Chicago Cheeseburgers?



Ale smát se nestačí. Tady nejde jen o sport. Jakmile někdo začne určovat, co se má jíst ve čtvrtek, jak se mají jmenovat měsíce, a co je “správné” jméno pro baseballový tým, historie nám radí jediné: schovejte si občanky, vypněte rádio a začněte si pěstovat brambory na balkoně. Protože tam, kde vládne jméno místo zákona, a ego místo zdravého rozumu, tam končí humor a začíná státní kontrola všeho – od ponožek až po zmrzlinu.

