Haaretz: Jedna z nejvlivnějších skupin v Izraeli věří, že válka proti Gaze ohlašuje příchod Mesiáše

19. 7. 2025

Vůdci nacionalistické ultraortodoxní komunity považují války v Gaze a s Íránem za boží zásah, který urychluje éru vykoupení. Diskuse o bezpečnosti ustoupila řečem o zázracích a prominentní rabíni nyní považují Netanjahua za Božího posla.



Krátce po vypuknutí války s Íránem minulý měsíc bylo jasné, že to, co bylo ve veřejné diskusi prezentováno jako vojensko-politický konflikt, bylo pro některé vlivné kruhy zcela odlišnou událostí.



V nacionalistické ultraortodoxní komunitě Hardali to nebyla jen další válka ve jménu bezpečnosti Izraele, ale historický okamžik, kdy se otevřela nebesa, zázraky se staly zjevnými – a Mesiáš se blížil velkými kroky. Duchovní vedení komunity, které se po léta vyjadřovalo spíše opatrně, upustilo od veškeré zdrženlivosti, otevřeně prohlásilo. že jde o boží zásah do dění a dokonce udělilo premiérovi Benjaminu Netanjahuovi výslovný status Mesiáše. Pod povrchem dochází k mimořádnému vzplanutí mesiášství, které strhává s sebou vůdce komunity Hardali a hrozí dramaticky ovlivnit budoucnost celého Izraele. Krátce po vypuknutí války s Íránem minulý měsíc bylo jasné, že to, co bylo ve veřejné diskusi prezentováno jako vojensko-politický konflikt, bylo pro některé vlivné kruhy zcela odlišnou událostí.V nacionalistické ultraortodoxní komunitě Hardali to nebyla jen další válka ve jménu bezpečnosti Izraele, ale historický okamžik, kdy se otevřela nebesa, zázraky se staly zjevnými – a Mesiáš se blížil velkými kroky. Duchovní vedení komunity, které se po léta vyjadřovalo spíše opatrně, upustilo od veškeré zdrženlivosti, otevřeně prohlásilo. že jde o boží zásah do dění a dokonce udělilo premiérovi Benjaminu Netanjahuovi výslovný status Mesiáše. Pod povrchem dochází k mimořádnému vzplanutí mesiášství, které strhává s sebou vůdce komunity Hardali a hrozí dramaticky ovlivnit budoucnost celého Izraele.



Podobné významné probuzení již doprovázelo události 7. října, ale zdá se, že dvanáctidenní konflikt s Íránem ho posunul na další úroveň. Jsme svědky výbuchu nespoutané, extatické vášně.



Tato změna nespočívá v přesvědčení, že se blíží příchod Mesiáše, ale v odstranění posledních filtrů, které bránily širší veřejnosti vnímání této nové reality. Ve světle „otevřených zázraků“ a „zázraků nad zázraky“, jak to rabíni nazývají, již není důvod být opatrný nebo zdrženlivý v rétorice. Naopak: je povinností sdělit společnosti význam tohoto okamžiku a vykoupení, které předznamenává.



I Netanjahu stále častěji používá jazyk, který mu není přirozený, a využívá klíčové pojmy z mesiášského diskurzu. Během návštěvy Zdi nářků, uprostřed nepřátelských výměn s Íránem, se modlil za blaho Donalda Trumpa: „Ten, který dává spásu králům a jehož panství je panstvím všech světů, který vysvobodil svého služebníka Davida ze zlého meče, který razí cestu mořem a vodami, ať požehná, ochraňuje, pomáhá, vyvyšuje, velebí a povznáší prezidenta Spojených států, pana Donalda Johna, syna Mary Anne, neboť on se ujal úkolu vyhnat zlo a temnotu ze světa.“



Podle hardalimů je očištění světa od zla primárním posláním židovského národa, kerý bude přednostně vykoupen, a vše, co se nám stalo a stále se děje, je součástí tohoto mocného boje proti globálnímu zlu. Takto to vyjádřil 3. prosince 2023 rabín Yigal Levinstein, vedoucí předvojenské akademie Bnei David v osadě Eli na Západním břehu a jeden z nejvlivnějších rabínů v komunitě: „Svatý, požehnaný buď, praví: Jsou okamžiky v historii, kdy pokud nezpůsobím zemětřesení, lidé budou i nadále žít v hrozném omylu, který je v rozporu se základy skutečné spravedlnosti, božské spravedlnosti... Co dělá Pán vesmíru? Dovoluje, aby se světový názor zla projevil v celé své zlobě... Jedná se o univerzální zemětřesení... Zaplatili jsme za celý západní svět."



Z tohoto pohledu je zdánlivě stále nedokončená válka s Íránem přímým pokračováním boje Izraele proti globálnímu zlu a nyní se k této misi připojuje i Trump.



Jazyk vykoupení nemluví v pojmech národní bezpečnosti nebo politických úvah – to jsou zcela odlišné sféry. Proto nezáleží na tom, zda Netanjahu sám skutečně věří slovům modlitby, kterou recitoval u Zdi (pravděpodobně ne); důležité je, že používá a prosazuje mesiášské koncepty. Význam spočívá v rostoucí symbióze, kterou pozorujeme mezi ním a mesiášskými proudy v rámci náboženského sionismu.





Existuje mnoho příkladů prohlášení, která odrážejí mesiášskou náladu mezi vedením skupiny hHardali. Začněme s výpočty konce světa. Rabín Elyakim Levanon, vedoucí hesder yeshiva v osadě Elon Moreh (která kombinuje vojenskou službu a náboženská studia), jedna z předních duchovních osobností současného náboženského sionismu – a jedna z nejvlivnějších a nejvýznamnějších osobností své generace v nacionalistickém ultraortodoxním proudu, tvrdí, že se 7. října začal naplňovat boží plán „velkého převratu“ a války v Gaze a Íránu jsou jeho přirozeným pokračováním.

Levanon a Eliyahu, dva z nejvýznamnějších hardalimských vůdců naší doby, tak prožívají zjevení – zdánlivě vidí na vlastní oči Boží dílo a sdílejí s ostatními mesiášskou extázi, kterou prožívají.





Myšlenka, že Netanjahu je Mesiáš ben Josef, předchůdce Mesiáše ben Davida (skutečného Mesiáše), není duchovnímu světu Hardaliho komunity cizí. Nyní však jsme svědky jasného posunu: nového vývoje, v němž je premiér korunován Božím vyvoleným vyslancem. Ačkoli slovo „Mesiáš“ není k jeho popisu výslovně použito, podstata této rétoriky je bezprecedentní. A z pohledu Hardaliho je prostě nemyslitelné neposkytnout podporu osobě, která je v některých souvislostech přirovnávána k Mesiášovi ben Josefovi.

Část veřejnosti, která v současné době má největší vliv na rozhodnutí vlády, a tím pádem i na budoucnost země a její schopnost přežít – hardalská komunita a její rabíni – prožívá něco, co považuje za vykoupení, které se odehrává přímo před jejíma očima. Pro ně jsou zázraky viditelné a nepopiratelné. Věří, že Mesiáš je již na prahu.





Zdroj v angličtině ZDE

Již 15. října 2023, uprostřed pekla v jižním Izraeli, Levanon nabídl vysvětlení hrůz, které se odehrály týden předtím, jako v podstatě krok „Svatého, požehnaný buď... Vidíme to na vlastní oči... tyto hrůzy jsou součástí velmi, velmi jasného božského plánu, který má vytvořit hluboké trhliny uvnitř národa... a když se lidé neprobudí, vytvoří strašlivé trhliny, které všechny probudí... Dochází k transformaci a Bůh vede náš velký plán, svůj plán, k velkému převratu.“„Velký převrat“ tedy začal 7. října a války v Gaze a Íránu jsou jeho přirozeným pokračováním. Rabín Levanon již před několika měsíci na základě výpočtů připisovaných Vilenskému Gaonovi oznámil datum, kdy začne období známé jako „čas míru“ (definované v Knize Kazatel jako „čas porodu“, „čas smrti“ atd.). Podle této složité aritmetiky, jejíž podrobnosti přesahují rámec této diskuse, je přesným datem 17. sivan 5785 (13. června 2025). Je pozoruhodné, že to je přesně den, kdy začala válka s Íránem.Ve světle „zázraků“ a „divů nad divy“, jak to rabíni nazývají, již není důvod být v rétorice opatrný. Naopak: je povinností sdělit společnosti význam tohoto okamžiku.A pokud se někdo ptá, co má válka společného s mírem, rabín Levanon vysvětluje, že podle Bible „mír“ znamená začátek éry, ve které se nepřátelé Izraele budou bát proti němu válčit. Ještě důležitější však je, že představuje poslední období před vykoupením.Zpráva o tomto výpočtu se šířila jako požár. 19. sivanu (15. června) ji s velkým nadšením představil studentům hesderové ješivy v Safedu rabín Shmuel Eliyahu, další významný rabín ve světě náboženského sionismu a osoba s velkým vlivem mezi hardalim. Eliyahu jim vysvětlil, že „čas míru“, který nyní začal, je obdobím, kdy Svatý očistí svět od jeho nepřátel, kteří jsou nepřáteli izraelského národa.Den po vypuknutí války s Íránem nabídl populární hardalský rabín Dani Lavi svůj výklad „zázraků nad zázraky“, které se odehrávají před našimi očima. „Nastal čas vašeho vykoupení“ byl název jeho komentáře zveřejněného v pátek 13. června na hebrejském webu Arutz Sheva. „V těchto vznešených okamžicích,“ napsal Lavi, „je nemožné neupřít pozornost na jeden z jedinečných midrašů, který přímo hovoří k naší době.“Citoval z Yalkut Shimoni, sbírky biblických výkladů: „V roce, kdy se zjeví Mesiáš, budou všichni králové národů světa provokovat jeden druhého. Perský král provokuje arabského krále a arabský král jde do Aramu hledat radu. Potom perský král zničí celý svět... a Izrael bude otřesen a zmatený a řekne: ‚Kam máme jít?‘ A Bůh jim řekne: ‚Moje děti, nebojte se. Všechno, co jsem učinil, jsem učinil jen pro vás. Proč se bojíte? Nebojte se, čas vašeho vykoupení přišel.“Lavi zakončil následujícími slovy: „Třu si oči a děkuji Bohu za privilegium žít v této úžasné době. Bible ožívá, lid Izraele stojí vzpřímeně a Mesiáš je na prahu.“Rabín Hagay Lundin, další vážená osobnost ve světě hardali, se připojil k Laviovi a rychle zasadil současné události do kontextu vykoupení. V článku publikovaném v hebrejštině na Arutz Sheva 16. června s názvem „Válka, která přišla v pravý čas“ Lundin napsal: „Svatý, požehnaný buď, je ‚Pán válek, rozsévač spravedlnosti, ten, který přináší spásu‘. Jsme připraveni na tento okamžik.“Podle Lundina nás posledních pět let připravilo, s dokonalým načasováním, na tento zázračný okamžik, zejména na emocionální a duchovní úrovni: „5780–5783 (2020–2023) – pandemie koronaviru: budování duševní odolnosti tváří v tvář rozsáhlé krizi, zvykání si na lockdowny a dlouhodobé narušení života, získávání kontroly nad fantaziemi a iluzemi. 5783 (2023) – konfrontace s odhaleným hlubokým státem, rozvoj komunikačních a vědomostních sítí národní odolnosti, první známky nahrazení elit v klíčových institucích. 5784–5785 (2023–2025) – operace Železné meče: odstranění kruhu ohně obklopujícího Izrael, dosažení maximální vojenské, civilní a emocionální připravenosti.“Lundin přednesl 30. června přednášku na Arutz Meir – internetovém kanálu provozovaném jeruzalémskou ješivou Machon Meir – s názvem: „Den po vítězství nad Íránem: Dojatý k slzám světlem.“ „Viděli jsme velké světlo,“ prohlásil. „Jak se dívat na to, co jsme viděli… plakat radostí nebo smutkem… dojatý k slzám světlem. Je tu tak velké světlo, že potřebujeme čas, abychom to zpracovali.“ Rukojmí hnijí zaživa v tunelech Hamásu, každý den jsou zabíjeni vojáci, a tento rabín je dojatý k slzám světlem a radostí.Lundin nebyl jedinou osobností z Hardali, kterou rozvíjející se události přemohly emocemi. Několik dní po vypuknutí nepřátelských akcí mezi Izraelem a Íránem pronesl rabín Levinstein, vedoucí předvojenského programu v Eli, také vášnivé kázání, v němž prohlásil, že „Boží duch byl s Bibim, když zvolil název operace“ (Netanjahu nazval válku s Íránem Am K'lavi, což je odkaz na biblický výraz „lid jako lev“ nebo Operace Vzestup lva). „Jsou to mocné dny,“ řekl. „Ve všem, co se právě děje, vidíme Boží ruku. Jsme uprostřed procesu posvěcování Boha, který se stále více odhaluje, národ lvů dosahuje modro-bílého vítězství bez pomoci jakéhokoli jiného národa. Pravda je úžasná; neexistují slova, která by popsala velikost tohoto okamžiku.“Část veřejnosti, která v současné době má největší vliv na rozhodnutí vlády, a tím pádem i na budoucnost země, prožívá něco, co považuje za vykoupení, které se odehrává přímo před jejíma očima.Podle Levinsteina bylo vše, co se nyní děje, již slíbeno Mojžíšem během exodu z Egypta: „Po části prokletí následuje část požehnání, která přesně popisuje to, co se nám nyní děje: ‚Hospodin, tvůj Bůh, uvalí všechny tyto kletby na tvé nepřátele.‘ Vše se obrací proti našim nepřátelům. Jak strašlivý sevřený kruh nás obklopoval. Pán vesmíru vytvořil nutnost tohoto sevřeného kruhu, aby z nás vytáhl obrovskou sílu. Bůh nás donutil uvidět, kým opravdu jsme a jakým zázračným národem jsme. ‚Šťastné oko, které to vše vidělo.‘ Máme to privilegium, že můžeme na vlastní oči vidět věci, o kterých proroci snili, ale nikdy je neviděli. A proč jsme to právě my v této generaci zasloužili? Protože tato generace dává svůj život za vykoupení Izraele. Kdo nás může zastavit?“Tento úžasný mesiášský proces má jasného vůdce: „Požehnaný jsi, pane premiére,“ napsal rabín Dror Aryeh, člen extremistické strany Noam, v otevřeném dopise Netanjahuovi (Arutz Sheva, 15. června; v hebrejštině). „Stojíš pevně jako skála tváří v tvář bouři, zachováváš víru ve spravedlnost cesty a jsi naplněn hlubokým pocitem poslání.“ Zdůraznil, že Netanjahu nebyl zvolen pouze ve volbách, „ale spíše, jak mnozí věří, božskou prozřetelností, aby probudil lva v národu a posílil jeho ducha.“ Rabín Lundin se k tomuto názoru připojil ve své přednášce téhož dne, když prohlásil: „Musel byste být slepý, abyste neviděl, že nad Benjaminem Netanjahuem bdí božská ruka.“Další vlivná osobnost hardalského světa, rabín Yosef Kelner, rovněž vysvětlil studentům předvojenské akademie Bnei David: „Stát Izrael nyní stojí na vrcholu lidstva a zbytek lidstva k němu vzhlíží zdola... Izrael je vůdcem světa a Bibi je v tomto procesu Božím vyslancem.“Nejde o debatu o tom, zda byl útok na Írán správný nebo špatný, ani o to, co je nejlepší pro bezpečnost Izraele. Diskuse o těchto otázkách nemůže probíhat v současné nacionalistické sféře náboženského sionismu. Tamní debata se drasticky liší od všeho, o čem se píše na stránkách tohoto deníku.