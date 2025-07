Dalších 93 lidí bylo vyvražděno Izraelem při čekání na jídlo v Gaze

21. 7. 2025

čas čtení 13 minut

Civilní obrana v Gaze uvedla, že nejméně dalších 93 Palestinců bylo zabito v neděli při čekání na jídlo, zatímco Izrael vydal nové evakuační příkazy pro oblasti přeplněné vysídlenými lidmi



Ministerstvo zdravotnictví území uvedlo, že desítky lidí byly zabity izraelskou palbou, zatímco čekaly na nákladní vozy OSN s humanitární pomocí, které vjížděly přes severní přechod Zikim z Izraele. Jedná se o jeden z nejvyšších počtu obětí mezi opakovanými případy, kdy byli lidé hledající humanitární pomoc zabiti izraelskou palbou.



Dalších devět lidí bylo podle zpráv zastřeleno poblíž humanitárního centra nedaleko Rafahu na jihu, kde jen o 24 hodin dříve přišlo o život desítky lidí, zatímco čtyři lidé byli zabiti poblíž jiného humanitárního centra v Khan Younis, uvedl mluvčí civilní obrany Mahmúd Basal.



Světový potravinový program OSN uvedl, že jeho konvoj 25 nákladních vozidel s potravinovou pomocí „narazil na obrovský dav hladových civilistů, který se dostal pod palbu“ poblíž města Gaza, krátce poté, co překročil hranici z Izraele a projel kontrolními stanovišti.



Izraelská armáda zpochybnila počet obětí a uvedla, že vojáci vystřelili varovné výstřely, „aby odstranili bezprostřední hrozbu“, když se poblíž města Gaza shromáždily tisíce lidí.



V neděli ráno izraelská armáda vydala evakuační rozkazy pro město Deir al-Balah – hustě osídlenou část centrální Gazy plnou palestinských uprchlíků, kteří nemají kam utéct před neúnavným bombardováním. Podle zpráv byly vidět celé rodiny, jak táhnou své skromné věci a míří na jih.



Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí uvedl v prohlášení, že tento rozkaz zasadil „další devastující ránu již tak křehkým životním podmínkám, které udržují lidi v pásmu Gazy naživu“.





Při vjezdu izraelských tanků do Deir Al-Balah bylo hlášeno nejméně osm mrtvých



Záchranáři v Gaze uvedli, že při ostřelování tanky, které zasáhlo osm domů a tři mešity v této oblasti, byli zabiti nejméně tři Palestinci a několik jich bylo zraněno. K ostřelování došlo den poté, co armáda nařídila obyvatelům, aby opustili oblast, s tím, že tam plánuje bojovat proti militantůmz Hamásu.



Nájezd a bombardování donutily desítky rodin, které v oblasti zůstaly, k útěku na západ směrem k pobřežní oblasti Deir Al-Balah a nedalekému Khan Younis.



V Khan Younis izraelský letecký úder v pondělí ráno zabil nejméně pět lidí, včetně muže, jeho ženy a jejich dvou dětí, kteří byli v stanu, uvedli zdravotníci.



Izrael se k incidentům v Deir Al-Balah a Khan Younis nevyjádřil.





Izraelská armáda uvedla, že během současného konfliktu nevstoupila do čtvrtí Deir Al-Balah, na které se vztahuje evakuační příkaz, a že pokračuje „v operacích s velkou silou s cílem zničit nepřátelské kapacity a teroristickou infrastrukturu v této oblasti“.



Izraelské zdroje uvedly, že důvodem, proč se armáda dosud zdržuje mimo tuto oblast, je podezření, že Hamás tam drží rukojmí.



Nejméně 20 z 50 rukojmích zadržovaných v Gaze je podle odhadů stále naživu.



Rodiny rukojmích vyjádřily obavy o své příbuzné a požadovaly od armády vysvětlení, jak je bude chránit.





Vysoká představitelka britské Labouristické strany uvedla, že je na čase, aby Spojené království uznalo palestinský stát, zatímco mněkteré západní země mají v úmyslu prosadit své vlastní plány na uznání na mezinárodní konferenci, která se koná tento měsíc.



Emily Thornberryová, která stojí v čele vlivného výboru pro zahraniční věci britské Dolní sněmovny, uvedla, že bez příměří a dlouhodobého politického řešení bude izraelská válka v Gaze, která od 7. října 2023 zabila více než 58 000 Palestinců, pokračovat.



„Jediným řešením je existence bezpečného izraelského státu vedle uznaného palestinského státu,“ uvedla Thornberryová v pondělním pořadu Today na BBC Radio 4.



Britské ministerstvo zahraničí je pod tlakem Thornberryové a téměř 60 dalších labouristických poslanců, aby uznalo palestinský stát.



Výzvy labouristických poslanců přicházejí poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě Británie tento měsíc britským parlamentním poslancům řekl, že řešení spočívající ve dvou státech je „jedinou cestou“ k nastolení míru a stability v regionu.



Na konci tohoto měsíce budou Francie a Saúdská Arábie spolupředsedat mezinárodní konferenci OSN v New Yorku, kde plánují oznámit uznání Palestiny. Samotné uznání konflikt nevyřeší, uvedl Thornberry, ale mohlo by této otázce dát politický impuls.



Od včerejšího večera bylo v Gaze hlášeno nejméně 13 mrtvých



Zdravotní úředníci v Gaze v pondělí uvedli, že od předchozí noci bylo při izraelských útocích zabito nejméně 13 lidí, včetně dvou žen a pěti dětí, informovala agentura Associated Press (AP).



Nejméně dva lidé byli zabiti v pondělí ráno, když byl v oblasti koridoru Netzarim v centrální Gaze ostřelován dav Palestinců čekajících na nákladní vozy s humanitární pomocí, uvedl Dr. Mohamed Abu Selmiyah, ředitel nemocnice Shifa v Gaze, kam byli mrtví převezeni. Podle něj izraelské síly zahájily palbu.



Podle místního ministerstva zdravotnictví zasáhl noční izraelský útok stan v oblasti Muwasi v Khan Younis a zabil nejméně pět lidí. Mezi mrtvými jsou dva rodiče, dvě jejich děti a příbuzný, uvedlo ministerstvo.



Útoky zasáhly také obytnou budovu v Gaze, uvedli zdravotníci.



Izraelská armáda se k útokům zatím nevyjádřila. Za civilní oběti viní Hamás, protože tato skupina operuje z obydlených oblastí.



Americký vyslanec zdvojnásobil podporu Washingtonu nové syrské vládě a v pondělí uvedl, že neexistuje „plán B“ pro spolupráci se současnými úřady na sjednocení země, která se stále vzpamatovává z téměř 14 let trvající občanské války a nyní je zničena novým vypuknutím sektářského násilí, informovala agentura Associated Press (AP).



Tom Barrack, velvyslanec v Turecku a zvláštní vyslanec v Sýrii, který má také krátkodobý mandát v Libanonu, se kriticky vyjádřil k nedávné intervenci Izraele v Sýrii, kterou označil za nevhodnou a komplikující snahy o stabilizaci regionu.



O víkendu Barrack oznámil příměří mezi Sýrií a Izraelem, aniž by uvedl podrobnosti.





Teherán v pondělí obvinil Velkou Británii, Francii a Německo z nedodržování jaderné dohody s Íránem z roku 2015 poté, co tyto země pohrozily obnovením sankcí kvůli íránskému jadernému programu, informovala agentura AFP.



Dohoda z roku 2015, uzavřená mezi Íránem a stálými členy Rady bezpečnosti OSN – Británií, Čínou, Francií, Ruskem a USA – plus Německem, uvalila omezení na íránský jaderný program výměnou za zmírnění sankcí.



Dohoda se však rozpadla, když USA v roce 2018, během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, jednostranně odstoupily od dohody a znovu uvalily rozsáhlé sankce.



Evropané se zavázali pokračovat v podpoře dohody, ale mechanismus určený k vyrovnání sankcí USA se nikdy účinně neuskutečnil a mnoho západních firem bylo nuceno opustit Írán, který od té doby čelí prohlubující se hospodářské krizi.



„Evropské strany se dopustily pochybení a nedbalosti při provádění“ jaderné dohody, uvedl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baqaei.



Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvádí, že Írán je jedinou zemí bez jaderných zbraní, která v současné době obohacuje uran na 60 % – což daleko přesahuje limit 3,67 % stanovený dohodou z roku 2015.



V úterý se uskuteční trojstranné setkání Íránu, Ruska a Číny ohledně jaderného programu Teheránu a mechanismu snapback OSN, uvedl v pondělí mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaeil Baghaei, informuje agentura Reuters.



Agentura Agence France-Presse (AFP) informovala, že izraelský ministr obrany Israel Katz v prohlášení uvedl, že izraelská armáda „právě zasáhla teroristické cíle húsíského teroristického režimu v přístavu Hodeida a silou brání jakýmkoli pokusům o obnovení dříve napadené teroristické infrastruktury“.



V samostatném prohlášení armáda uvedla, že „mezi zasaženou vojenskou infrastrukturou byly ženijní vozidla... palivové kontejnery, námořní plavidla používaná k vojenským činnostem a násilí proti státu Izrael a plavidla v námořní zóně sousedící s přístavem, jakož i další teroristická infrastruktura používaná teroristickým režimem Húsiů“.



Od začátku izraelské války v Gaze proti palestinské militantní skupině Hamas v říjnu 2023 útočí úsíové, kteří jsou spojeni s Íránem, na plavidla v Rudém moři, což podle nich jsou akty solidarity s Palestinci.



Podle lékařských zdrojů bylo při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 17 lidí, informovala stanice Al Jazeera.



Stanice uvedla, že mezi mrtvými jsou tři lidé, kteří zahynuli při izraelském ostřelování v Deir al-Balah a táboře Bureij v Gaze.



Nemocnice Al-Shifa sdělila televizi Al Jazeera, že několik lidí bylo zraněno při útoku na byt v čtvrti al-Nasr.





BBC informuje o novém pozemním a leteckém útoku izraelských sil na město Deir al-Balah.



Zdroje uvedly, že operace začala v pondělí brzy ráno, poté co izraelská armáda vydala den předtím rozkaz k evakuaci města.



Místní novináři uvedli, že izraelské tanky a vojenská vozidla vjely do města z kontrolního stanoviště Kisufim pod těžkou palbou dělostřelectva a letecké krytí.



Bylo také hlášeno, že „desítky granátů“ zasáhly čtvrti Abu al-’Ajin a Hikr al-Jami’.



BBC požádala izraelskou armádu o komentář.





Šéf Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) Tom Fletcher v neděli uvedl, že pracovníci OSN „zůstanou na místě, aby pomáhali“ civilistům v Deir al-Balah navzdory „zesilujícím“ izraelským leteckým útokům.





Podle agentury OSN pro děti Unicef nemá od začátku války mezi Izraelem a Gazou přístup ke vzdělání více než 650 000 školáků a studentů, informuje agentura Associated Press (AP).



Toto číslo zahrnuje téměř 40 000 studentů, kteří se nemohli zúčastnit přijímacích zkoušek na univerzity, které do značné míry určují jejich kariérní vyhlídky. Agentura uvedla, že současná situace je první za několik desetiletí, kdy se zkoušky v Gaze nekonají.



Izraelské bombardování a pozemní operace zabily desítky tisíc Palestinců a vyhnaly 90 % obyvatel Gazy. Děti školního věku v přeplněných útulcích a stanových táborech jsou často nuceny pomáhat svým rodinám s hledáním jídla, vody a palivového dřeva.



Místní úředníci pro vzdělávání ve spolupráci s UNICEF a dalšími humanitárními organizacemi zřídili stovky vzdělávacích center, aby se pokusili zajistit výuku během války.



Mohamed al-Asouli, vedoucí odboru školství v jižním městě Khan Younis, řekl:



Snažíme se zachránit, co se dá, aby nám neunikla další generace.





Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar v neděli oznámil, že nařídil odebrání povolení k pobytu vysokému představiteli OSN pro humanitární otázky, kterého obvinil z šíření lží o válce v Gaze. Whittall, Jihoafričan žijící v Jeruzalémě, který často navštěvuje pásmo Gazy, opakovaně odsuzoval humanitární podmínky, v nichž žijí více než 2 miliony lidí na palestinském území.



Agentura civilní obrany v Gaze sdělila agentuře Agence France-Presse (AFP), že zaznamenala rostoucí počet úmrtí kojenců způsobených „těžkým hladem a podvýživou“ a za poslední týden hlásila nejméně tři taková úmrtí. „Tyto srdcervoucí případy nebyly způsobeny přímým bombardováním, ale hladem, nedostatkem kojenecké výživy a absencí základní zdravotní péče,“ řekl mluvčí civilní obrany Mahmud Bassal agentuře AFP.





Desítky tisíc Maročanů demonstrovaly v neděli v hlavním městě Rabatu proti zoufalé humanitární situaci v pásmu Gazy a požadovaly zrušení dohody o normalizaci vztahů mezi marockým královstvím a Izraelem. Demonstranti se shromáždili v centru města a mávali palestinskými vlajkami a transparenty požadujícími volný průchod humanitární pomoci do válkou zpustošeného palestinského území.





O víkendu se v Británii konaly velké demonstrace na podporu Palestiny. Britská policie zatkla celou řadu lidí, kteří drželi transparenty s nápisem Palestine Action za údajný "terorismus".

