Die Verfolgung von Francesca Albanese

21. 7. 2025

čas čtení 4 minuty



Wenn die Geschichte des Völkermords in Gaza geschrieben wird, wird die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese sein, eine der mutigsten und freimütigsten Kämpferinnen für Gerechtigkeit und die Einhaltung des Völkerrechts, die heute von der Regierung Donald Trumps mit Sanktionen belegt wird. Ihr Büro hat die Aufgabe, Menschenrechtsverletzungen zu beobachten und über sie zu berichten, die Israel gegen Palästinenser begeht, schreibt Chris Hedges. Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Albanese, die regelmäßig Morddrohungen erhält und gut orchestrierte Verleumdungskampagnen erduldet, die von Israel und seinen Verbündeten durchgeführt werden, strebt mutig danach, dass diejenigen, die Völkermord unterstützen und aufrechterhalten zur Rechenschaft gezogen werden. Sie verurteilt das, was sie "die moralische und politische Korruption der Welt" nennt, die es ermöglicht, dass der Völkermord weitergeht. Ihr Büro hat detaillierte Berichte veröffentlicht, die Kriegsverbrechen in Gaza und im Westjordanland dokumentieren, von denen ich einen mit dem Titel "Genozid als koloniale Auslöschung" als Anhang zu meinem neuesten Buch "A Genocide Foretold" abgedruckt habe.

Sie teilte privaten Organisationen mit, dass sie "kriminell verantwortlich" dafür seien, Israel beim Völkermord in Gaza geholfen zu haben. Sie gab bekannt, dass, falls es stimmt, was berichtet wird, der ehemalige britische Premierminister David Cameron damit gedroht habe, nach dem Erlass von Haftbefehlen gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant die Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) einzustellen und aus ihm austreten werde. Dafür könnten Cameron und ein weiterer ehemaliger britischer Premierminister, Rishi Sunak, nach dem Römischen Statut wegen einer Straftat angeklagt werden. Das Römische Statut kriminalisiert diejenigen, die versuchen, die Verfolgung von Kriegsverbrechen zu verhindern.

Francesca Albanese fordert, dass hochrangige EU-Beamte sich wegen ihrer Unterstützung des Völkermords wegen Mittäterschaft bei Kriegsverbrechen der Anklage stellen müssten, und führte an, dass ihre Taten nicht ungestraft bleiben können.

Sie war eine Unterstützerin der Madleen-Flottille, die versuchte, die Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen und humanitäre Hilfe zu leisten. Sie schrieb, dass das von Israel zurückgehaltene Schiff nicht nur Vorräte transportierte, sondern auch eine Botschaft der Menschlichkeit.

Das Interview, das ich mit Albanese geführt habe, finden Sie hier:





Ihr neuesten A/HRC/59/23 listet 48 Firmen und Institutionen auf, darunter Palantir Technologies Inc., Lockheed Martin, Alphabet Inc. (Google), Amazon, International Business Machine Corporation (IBM), Caterpillar Inc., Microsoft Corporation und das Massachusetts Institute of Technology (MIT), zusammen mit Banken und Finanzunternehmen wie BlackRock, Versicherungsgesellschaften, Immobiliengesellschaften und Wohltätigkeitsorganisationen, die im Widerspruch mit dem Völkerrecht Milliarden an der Besatzung und dem Völkermord an den Palästinensern verdienen.

Meine Artikel über die neueste Nachricht von Albanese finden Sie hier: Profiting From Genocide - The Chris Hedges Report

US-Außenminister Marco Rubio hat ihre Unterstützung für den Internationalen Strafgerichtshof verurteilt, von dem vier Richter von den USA sanktioniert für den im vorigen Jahr erteilten Erlass von Haftbefehlen gegen Netanjahu und Gallant. Er kritisierte Albanese für ihre Bemühungen, amerikanische oder israelische Staatsbürger, die Völkermord unterstützen, zu verfolgen, und sagte, sie sei nicht geeignet für das Amt der Sonderberichterstatterin. Rubio beschuldigte Albanese auch des "schamlosen Antisemitismus, der Unterstützung von Terrorismus und der offenen Verachtung für die Vereinigten Staaten, Israel und den Westen". Die Sanktionen halten Albanese wahrscheinlich davon ab, in die USA zu reisen, und frieren ihr gesamtes Vermögen im Land ein.

Der Angriff auf Albanese kündigt eine Welt ohne Regeln ein, in der Schurkenstaaten wie die USA und Israel Kriegsverbrechen und Völkermord begehen können, ohne irgendwelche Verantwortung oder Beschränkung. Es entlarvt die Ausreden, mit denen wir uns selbst täuschen und versuchen, andere zu täuschen. Es entlarvt unsere Heuchelei, Grausamkeit und unseren Rassismus. Von nun an wird niemand mehr unsere Erklärung zum Bekenntnis zur Demokratie, der Freiheit zur Meinungsäußerung, der Rechtsstaatlichkeit oder den Menschenrechten ernst nehmen. Und wer kann es verübeln? Wir sprechen ausschließlich die Sprache der Gewalt, die Sprache der Brutalität, die Sprache des Massenmordes, die Sprache des Völkermords.

"Mord, Massenmord, psychische und physische Folter, Zerstörung, Schaffung von Lebensbedingungen, die es den Menschen in Gaza unmöglich machen zu leben, Zerstörung von Krankenhäusern, Massenvertreibung und Massenobdachlosigkeit, während täglich Menschen bombardiert werden und hungern – wie können wir diese Taten isoliert betrachten?", fragt Albanese in einem Interview, das ich mit ihr führe, als wir über ihren Bericht "Völkermord als koloniale Auslöschung" sprachen.

Militarisierte Drohnen, Kampfhubschrauber, Mauern und Barrieren, Kontrollpunkte, Stacheldrahtrollen, Wachtürme, Internierungslager, Abschiebungen, Brutalität und Folter, die Verweigerung von Einreisevisa, die Existenz der Apartheid ohne Papiere, der Verlust individueller Rechte und elektronische Überwachung sind verzweifelten Migranten an der mexikanischen Grenze oder denen, die versuchen, Europa zu erreichen, genauso vertraut wie den Palästinensern.

Das erwartet diejenigen, die Frantz Fanon "die Elenden dieses Erde" nennt:

Diejenigen, die die Unterdrückten verteidigen, wie Albanese, werden wie Unterdrückte behandelt.

-1