Trump zabíjí další hlas: pozdně večerní televizní pořad Stephena Colberta končí

Aktuálnost byla vždy měnou satiry. Colbertova show prosperovala ne proto, že by nabízela únik z politického chaosu, ale protože do něj vstupovala přímo - vyzbrojena ironií, učeností a úsměvem ostrým jako křížový výslech žalobce. A teď, s téměř rokem zbývajícím do konce smlouvy, na vrcholu svých schopností a s pořadem stále vedoucím ve sledovanosti mezi konkurencí, bylo Colbertovi řečeno: žádné přídavky.



Oficiálně CBS označuje rozhodnutí za „finanční“. Ale jakýkoli student eufemismu ví, že „finanční rozhodnutí“ je korporátní newspeak - prázdné slovo bohaté na vyhýbání se odpovědnosti. Z ekonomického hlediska to nedává smysl: Colbertova sledovanost zůstává silná, jeho virální segmenty mají dopad, a jeho přítomnost je jedním z mála kulturních pilířů, které v rozdrobeném americkém mediálním prostoru stále přitahují pozornost. Ekonomická logika se pod vahou vlastního rozporu zhroutí. Co tedy zbývá? Jaká jiná logika může vysvětlit, že tato televizní síť zhasíná jedno ze svých nejjasnějších světel?



Stačí sledovat peníze - nebo přesněji řečeno, fúzi. Paramount Global, mateřská společnost CBS, právě tančí složitý balet s Davidem Ellisonem a jeho Skydance Media, v hodnotě 8,4 miliardy dolarů. A jako každé takové manželství i toto potřebuje schválení. To je v rukou Federální komunikační komise (FCC). A kdo má větší vliv na rozhodnutí FCC než kdokoli jiný v Americe? Muž, který se očividně postavil do pozice vítěze tohoto zrušení: Donald J. Trump.



Trump, s obvyklou drzostí, ani nepředstíral odstup. Na Truth Social slavil rozhodnutí s tou směsí pomstychtivosti a škodolibosti, která definovala jeho nástup k moci. Zdálo se, že říká, že to nebylo jen rozhodnutí stanice - ale demonstrace. Ukázka síly. Kulturní rituál podrobení. A i když jeho příspěvek se jmenovitě týkal Epsteinova materiálu, podtext byl zcela jasný: Toto je teď můj příběh. A ani vaši komici na něj nesmějí sáhnout.



Naznačit - že CBS možná umlčela svého nejvýraznějšího domácího kritika jako preventivní oběť muži, který po léta napadá média, zesměšňuje a manipuluje proti nim - to není jen mediální příběh. Je to demokratický příběh. Pokud je to pravda, byť jen napůl, znamená to hluboký okamžik podřízení. Není třeba být konspirátorem, abyste viděli optiku: televizní síť ustupuje jen pár dní poté, co Colbert veřejně odsoudil šokující urovnání žaloby s Trumpem za 16 milionů dolarů jako „velký tlustý úplatek“. Řekl to naživo, milionům, v monologu, který byl stejně vtipný jako rozzuřený. To, že byl poté možná umlčen - byť nepřímo - by mělo znepokojit každého, kdo ještě věří v nezávislost médií.



Duch Nixona pronásleduje tento okamžik. Nejsme svědky hrubého totalitního potlačení svobody tisku, ale něčeho jemnějšího - a možná nebezpečnějšího: autocenzury, která vychází z politické vypočítavosti a korporátního pudu sebezáchovy. Stejně jako se kdysi v redakcích šeptalo, že přílišné tlačení na Watergate může stát přístup, dnes se zdá, že parodování mocných vás může stát vaši platformu.



Colbert, stejně jako před ním Jon Stewart a ještě před ním David Letterman, nebyl jen bavič. Informoval skrze humor, rozebíral politické mlžení s precizním načasováním a hlubokým morálním podtónem. Role dvorního šaška, kdysi jen smíchotvorná kulisa monarchie, se pod Colbertem stala něčím bohatším: hlasem svědomí v soumraku pravdy. A teď, v okamžiku, kdy demokracie čelí největším zkouškám za generace - s bývalým prezidentem kandidujícím znovu pod stínem obvinění, a institucemi od Nejvyššího soudu po ministerstvo spravedlnosti překreslenými v partajní bojovníky - se pódium čistí od nesouhlasných hlasů.



Toto není jen smrt televizního pořadu. Je to tiché usmrcení instituce, která sloužila - byť nedokonale - jako veřejné fórum. V mediální krajině, která je čím dál více definována kmenovými bublinami a algoritmickými ozvěnami, zůstávala pozdně večerní satira jedním z posledních sdílených kulturních prostorů, kde politická kritika mohla být podána s vtipem a vysílána unaveným masám. A teď, stejně jako tolik jiných sdílených prostorů v americkém životě, i tento mizí.



Někteří to odmávnou - že to je „jen zábava“. Ale to je hluboké nepochopení situace. Umlčování kritiků málokdy přichází v doprovodu vojenských pochodů nebo ostnatého drátu. Děje se to prostřednictvím neprodloužených smluv, tiše ukončených formátů, pořadů zrušených pod záminkou „škrtů“. Děje se to, když mediální manažeři, čelící politickému větru, kterému nechtějí čelit, rozhodnou, že je bezpečnější - a možná výnosnější - se přizpůsobit než odporovat. Plíživá normalizace tohoto kalkulu je tím, co nás má skutečně děsit.



Co přijde dál, není jasné. Colbert bezpochyby zůstane hlasem - v nějaké jiné podobě. Ale symbolika je zřejmá a hluboce znepokojující. Mediální společnost něco potřebovala od politické figury. Komik oba zesměšnil. A teď je komik pryč. Vzkaz - novinářům, kritikům, bavičům - je zcela jasný: Trump se dívá. A pokud ustoupí i CBS, kdo neustoupí?