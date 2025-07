Sobota: 30 mrtvých a přes 100 zraněných při izraelských útocích poblíž center pomoci v Gaze

19. 7. 2025

čas čtení 9 minut

Lékařské zdroje v Gaze uvádějí, že při střelbě izraelské armády v jižní části Gazy bylo zabito nejméně 30 Palestinců a desítky dalších zraněno.



Podle lékařských zdrojů z nemocnice Nasser v Khan Yunis bylo při střelbě izraelské armády zabito nejméně 30 Palestinců a více než 100 jich bylo zraněno, když čekali na humanitární pomoc v jižní části Khan Yunis a severní části Rafah v pásmu Gazy, píše v sobotu Haaretz.



Mnoho zraněných je podle těchto zdrojů v kritickém stavu.



Očití svědci a místní zdroje v Khan Yunis uvedli, že izraelské jednotky obklíčily oblast, kde se shromáždily tisíce Palestinců ve snaze dostat se k centru distribuce potravin, a začaly střílet ostrou municí do davu.



Dr. Atef al-Hout, ředitel Násirovy nemocnice Nasser, popsal situaci jako „bezprecedentní počet obětí v velmi krátkém čase“ a varoval, že skutečný počet mrtvých může být ještě vyšší.



„Nejsme schopni poskytnout adekvátní lékařskou péči, protože nemáme dostatek vybavení, léků a personálu,“ řekl.



Svědci na místě události uvedli, že mnoho mrtvých a zraněných jsou děti a teenageři, kteří přišli pro humanitární pomoc a byli zabiti podle jejich slov brutální palbou ostrými náboji.

Jeden svědek řekl, že se před svítáním vydal s pěti příbuznými do oblasti Al-Tina v Khan Younis, aby se pokusili sehnat jídlo, když „izraelští vojáci“ začali střílet.



Abdul Aziz Abed (37) řekl AFP:



Moji příbuzní a já jsme nic nesehnali.



Každý den tam chodím a místo jídla dostáváme jen kulky a vyčerpání.



Izraelská armáda na dotaz AFP uvedla, že tvrzení „prošetřuje“.



Civilní obrana v Gaze v sobotu uvedla, že při izraelských útocích bylo poblíž dvou center humanitární pomoci na jihu palestinského území zabito 26 Palestinců a více než 100 jich bylo zraněno.





Mluvčí agentury Mahmud Basal řekl agentuře Agence France-Presse (AFP), že 22 lidí bylo zabito poblíž místa jihozápadně od Khan Younis a čtyři poblíž centra severozápadně od Rafahu, z čehož obvinil „izraelskou palbu“.





Izrael odmítl prodloužit vízum Jonathanovi Whittallovi, vysokému představiteli OSN pro okupovaná palestinská území, uvedl v pátek mluvčí OSN a dodal, že se zintenzivňují hrozby omezení přístupu k trpícím civilistům. Eri Kaneko, mluvčí Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí, uvedl, že víza pro zaměstnance OSN byla nedávno prodloužena na kratší dobu než obvykle a žádosti o přístup do Gazy byly zamítnuty několika agenturám. Kaneko uvedl, že palestinským zaměstnancům bylo rovněž odepřeno povolení ke vstupu do východního Jeruzaléma.

Vyjednavači obou stran vedou od 6. července v Kataru nepřímé rozhovory, aby se pokusili dohodnout na 60denním příměří v konfliktu, v jehož rámci by bylo propuštěno 10 zajatců.





Dr. Omar Obeid, který vede divizi Sweida v syrském Řádu lékařů, uvedl, že jediná vládní nemocnice ve Sweidě přijala „od pondělního rána více než 400 těl“, včetně žen, dětí a starých lidí. Řekl: „Už to není nemocnice, je to masový hrob.“





Syrská vláda špatně odhadla, jak Izrael zareaguje na rozmístění svých vojsk na jihu země v tomto týdnu, povzbuzena zprávami USA, že Sýrie by měla být řízena jako centralizovaný stát, uvedlo osm zdrojů obeznámených s touto záležitostí agentuře Reuters. Izrael ve středu provedl údery proti syrským vojskům a Damašku v eskalaci, která islamistické vedení překvapila, uvedly zdroje poté, co vládní síly byly obviněny z zabití desítek lidí v drúzském městě Sweida.





Téměř 80 000 lidí bylo vysídleno v důsledku sektářského násilí v jižní Sýrii, které začalo minulý týden, uvedla v pátek agentura OSN pro migraci. Mezinárodní organizace pro migraci ve svém prohlášení uvedla, že „od 13. července bylo vysídleno 79 339 lidí, z toho 20 019 dne 17. července“, a dodala, že ve Swejda „kolabují“ dodávky vody, elektřiny a telekomunikační služby a že nedostatek paliva ochromil dopravu a nouzovou logistiku.





Jemenská militantní skupina Húsiů v pátek pozdě večer oznámila, že zaútočila balistickou raketou na izraelské letiště Ben Gurion poblíž Tel Avivu, zatímco izraelská armáda uvedla, že projektil byl zachycen poté, co v několika částech země zazněly sirény. Většina z desítek raket a dronů, které Húsiiové vystřelili na Izrael, byla zachycena nebo nedoletěla k cíli. Izrael provedl sérii odvetných úderů.





Irák v pátek uvedl, že drony, které minulý měsíc zasáhly několik vojenských radarových systémů, byly vypuštěny z území země, ale vyrobeny v zahraničí, aniž by identifikoval pachatele. 24. června irácká vláda uvedla, že několik malých sebevražedných dronů zaútočilo na několik iráckých vojenských objektů a základen, včetně radarových systémů v táboře Taji severně od Bagdádu a základny Imam Ali v provincii Dhi Qar v jižním Iráku.





Trump se tak vyjádřil během večeře s zákonodárci v Bílém domě, kde pochválil úsilí svého zvláštního vyslance Steva Witkoffa. Izraelští a hamásští vyjednavači se od 6. července účastní nejnovějšího kola jednání o příměří v Dauhá, kde diskutují o návrhu 60denního příměří podporovaném USA.„Většinu rukojmích jsme dostali zpět. Dalších 10 se vrátí velmi brzy a doufáme, že to bude rychle hotové,“ řekl Trump.Trump již několik týdnů předpovídal, že dohoda o příměří a propuštění rukojmích je na dosah, ale dohodu se zatím nedaří uzavřít.Návrh příměří počítá s propuštěním 10 rukojmích zadržovaných v Gaze spolu s těly 18 dalších, a to v průběhu 60 dnů. Na oplátku Izrael propustí řadu zadržených Palestinců.Ozbrojené křídlo palestinské militantní skupiny Hamás v pátek obvinilo Izrael z blokování dohody o dočasném příměří a propuštění rukojmích v Gaze.Mluvčí civilní obrany Mahmud Bassal řekl, že izraelská palba v pátek zabila devět lidí „v blízkosti centra americké pomoci v oblasti Al-Shakoush, severozápadně od města Rafah v jižní Gaze“.Římskokatolický latinský patriarcha Jeruzaléma Pierbattista Pizzaballa a jeho řecký pravoslavný protějšek Theophilos III. pozdravili místníSyrská organizace Syrian Observatory for Human Rights napočítala od neděle mezi mrtvými 146 drúzských bojovníků a 245 civilistů, z nichž 165 „bylo popraveno příslušníky ministerstva obrany a vnitra“.OSN vyzvala k ukončení „krveprolití“ a požadovala „nezávislé“ vyšetření násilí.. Tom Barrack, americký vyjednavač pro Sýrii, v sobotu brzy ráno na Blízkém východě oznámil, že Sharaa a izraelský premiér Benjamin Netanjahu „se dohodli na příměří“ vyjednaném USA.V prohlášení prezidentská kancelář vyzvala „všechny strany, aby zachovaly zdrženlivost a upřednostnily rozum“, a dodala: „Příslušné orgány pracují na vyslání specializovaných sil, které mají rozbít střety a vyřešit konflikt na místě.“Syrská prezidentská kancelář v pátek večer oznámila, že úřady nasadí na jihu síly, které budou mít za úkol ukončit střety, a to v koordinaci s politickými a bezpečnostními opatřeními zaměřenými na obnovení stability a zabránění návratu násilí.