Migranti v americké deportační věznici Ice v Miami byli podle zprávy nuceni klečet a jíst „jako psi“

22. 7. 2025

Incident, při kterém byli migranti spoutáni s rukama svázanýma za zády, je jedním z řady údajných případů týrání lidíí ve věznicích na Floridě



Migranti v imigrační věznici v Miami byli spoutáni s rukama svázanýma za zády a nuceni klečet a jíst jídlo z polystyrenových talířů „jako psi“, uvádí zpráva zveřejněná v pondělí o podmínkách ve třech přeplněných zařízeních na jihu Floridy.



Podle zprávy byly desítky mužů nacpány do zadržovací cely na několik hodin a nedostaly oběd až do 19:00. Zůstaly spoutané s jídlem na židlích před sebou.



„Museli jsme jíst jako zvířata,“ řekl jeden z zadržených jménem Pedro.



Podle těchto skupin je ponižující zacházení ze strany strážců běžné ve všech třech věznicích. V servisním centru Krome North v západním Miami byly zadržené ženy nuceny používat toalety na očích mužů, kteří byli tam také zadrženi, a byl jim odepřen přístup k péči odpovídající jejich pohlaví, sprchám nebo adekvátnímu jídlu.



Věznice byla podle některých převážených zadržených natolik přeplněná, že byli více než 24 hodin drženi v autobuse na parkovišti. Muži a ženy byli drženi společně a spoutáni byli pouze tehdy, když potřebovali použít jedinou toaletu, která se rychle ucpala.



„Autobus byl odporný. Byla to toaleta, na kterou se normálně chodí jen močit, ale protože jsme byli v autobuse tak dlouho a nesměli jsme z něj vystoupit, ostatní tam chodili i na velkou stranu,“ řekl jeden muž.



„Kvůli tomu celý autobus silně páchl výkaly.“



Když byla skupina konečně přijata do zařízení, mnoho lidí strávilo až 12 dní namačkaných v mrazivé přijímací místnosti, kterou pojmenovali la hielera – lednice – bez lůžkovin a teplého oblečení, místo toho spali na studené betonové podlaze.



Podle zprávy bylo v Krome tak málo místa a tolik zadržených, že všechny volné místnosti byly využity k ubytování nově příchozích.



„Když jsem odcházela, byly téměř všechny návštěvní místnosti plné. Některé byly tak plné, že muži nemohli ani sedět, všichni museli stát,“ řekla Andrea, jedna ze zadržených žen.



Ve třetím zařízení, přechodném centru Broward v Pompano Beach, kde v dubnu zemřela 44letá Haiťanka Marie Ange Blaise, zadržení uvedli, že jim byla pravidelně odepírána adekvátní lékařská nebo psychologická péče.



Někteří trpěli zpožděnou léčbou zranění a chronických onemocnění a podle zprávy se setkali s pohrdavým nebo nepřátelským přístupem personálu.



V jednom údajném incidentu, k němuž došlo v dubnu ve věznici v centru Miami, personál vypnul kameru a „tým pro potlačování nepokojů“ brutálně napadl zadržené, kteří protestovali proti nedostatečné lékařské péči o jednoho z nich, který kašlal krev. Jeden zadržený utrpěl zlomeninu prstu.



Všechna tři zařízení byla podle bývalých zadržených značně přeplněná, což přispělo k rozhodnutí Floridy rychle postavit kontroverzní věznici „Alligator Alcatraz“ v Everglades, která má nakonec pojmout až 5 000 migrantů bez dokladů čekajících na deportaci.



Podle zprávy činil počet zadržených imigrantů v celé zemi v polovině června v průměru 56 400 denně, přičemž téměř 72 % z nich nemělo trestní minulost.



Průměrný denní počet za celý rok 2024 byl 37 500, uvedla HRW.



Skupiny tvrdí, že zdokumentované případy zneužívání odrážejí nelidské podmínky ve federálních imigračních zařízeních, které se od Trumpova lednového nástupu do úřadu a následného tlaku na zvýšení počtu zadržení a deportací výrazně zhoršily.



„Eskalace protiimigračních opatření a represivní taktika Trumpovy administrativy terorizují komunity a rozdělují rodiny, což je obzvláště kruté ve státě Florida, který prosperuje díky svým imigrantským komunitám,“ uvedla Katie Blankenship, imigrační právnička a spoluzakladatelka organizace Sanctuary of the South.





„Rychlý, chaotický a krutý přístup k zatýkání a věznění lidí je doslova smrtelný a způsobuje krizi v oblasti lidských práv, která bude tento stát a celou zemi sužovat ještě mnoho let.“





Zdroj v angličtině ZDE

