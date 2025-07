Rasismus britské vlády? Britská vláda čelí soudnímu řízení kvůli neevakuaci kriticky nemocných dětí z Gazy

20. 7. 2025

čas čtení 5 minut

Proč neposkytuje léčbu těžce nemocným nebo zraněným palestinským dětem Česká republika?

Britská advokátní kancelář zastupující tři děti upozorňuje, že neposkytnutí lékařské evakuace je v ostrém kontrastu s jinými konflikty

Britská vláda čelí soudnímu řízení kvůli svému rozhodnutí neevakuovat kriticky nemocné děti z Gazy stejným způsobem, jakým evakuovala mladé lidi z jiných konfliktů.



Žaloba podaná proti britskému ministerstvu zahraničí a britkému ministerstvu vnitra jménem tří kriticky nemocných dětí v Gaze konstatuje, že britští ministři před zamítnutím lékařské evakuace nezohlednili nedostatek možností léčby pro děti v tomto území.



Rovněž uvádí, že postoj neevakuovat děti z Gazy z lékařských důvodů je v ostrém kontrastu s historickými zkušenostmi Británie v podobných situacích, kdy evakuovala děti během konfliktu v Bosně a naposledy na Ukrajině. Britská vláda čelí soudnímu řízení kvůli svému rozhodnutí neevakuovat kriticky nemocné děti z Gazy stejným způsobem, jakým evakuovala mladé lidi z jiných konfliktů.Žaloba podaná proti britskému ministerstvu zahraničí a britkému ministerstvu vnitra jménem tří kriticky nemocných dětí v Gaze konstatuje, že britští ministři před zamítnutím lékařské evakuace nezohlednili nedostatek možností léčby pro děti v tomto území.Rovněž uvádí, že postoj neevakuovat děti z Gazy z lékařských důvodů je v ostrém kontrastu s historickými zkušenostmi Británie v podobných situacích, kdy evakuovala děti během konfliktu v Bosně a naposledy na Ukrajině.



„Britská vláda vysvětlila, že neumožnila lékařskou evakuaci z Gazy tím, že podporuje možnosti léčby v Gaze a okolním regionu a že jsou k dispozici víza pro soukromou lékařskou péči ve Velké Británii. Tyto mechanismy jsou však zcela nedostatečné k uspokojení naléhavých potřeb dětí v Gaze,“ uvedla Carolin Ott z advokátní kanceláře Leigh Day, která žalobu vede.



Rodiny tří dětí ve věku dva a pět let uvedly, že je nutná urgentní evakuace kvůli kritickým lékům a léčbě, ke kterým v Gaze nemají přístup. Spojené království dosud nenabídlo, že přijme děti evakuované z Gazy, a aktivisté prosazují vytvoření samostatné imigrační trasy.



Dvouletý chlapec, označovaný jako dítě Y, má arteriovenózní malformaci v tváři, která způsobuje každodenní krvácení a jeho stav je kritický.



U dalších dětí, dvou sourozenců označovaných jako děti S, byla diagnostikována cystinová nefropatie, chronické onemocnění známé také jako syndrom děravých ledvin. U obou již došlo k selhání ledvin a mohou potřebovat transplantaci. Jeden ze sourozenců se již nemůže hýbat.



K tomuto kroku došlo poté, co izraelská válka v Gaze překročila 650 dní. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od 7. října z 58 000 Palestinců zabitých izraelskými silami na tomto území více než 17 000 dětí.



Podle Světové zdravotnické organizace se odhaduje, že až 12 500 pacientů v Gaze potřebuje lékařskou evakuaci. K 10. dubnu bylo evakuováno 7 229 pacientů do Egypta, Spojených arabských emirátů, Kataru, EU a USA. Z těchto pacientů bylo 4 984 dětí.



Organizace jako Lékaři bez hranic, která evakuovala 22 pacientů, však vyzvaly další země k pomoci, protože omezený počet destinací zůstává problémem, uvedl Dr. Hani Isleem, koordinátor projektu Lékařů bez hranic pro lékařskou evakuaci z Gazy.



„Některé země se zdráhají přijímat pacienty, protože se obávají, že by to mohlo být vnímáno jako podpora ‚nucené migrace‘ nebo jako převzetí břemene prodlouženého pobytu pacientů,“ řekl.



Mluvčí vlády uvedl, že od začátku konfliktu poskytla Velká Británie zdravotní péči více než 500 000 lidem na palestinských územích prostřednictvím podpory polních nemocnic a dodávek zdravotnického materiálu. V květnu Velká Británie oznámila balíček podpory ve výši 7,5 milionu liber na zdravotní péči v Gaze a v regionu.



„Pomohli jsme několika dětem se složitými pediatrickými onemocněními získat přístup k soukromé zdravotní péči ve Velké Británii a podpořili jsme iniciativu Project Pure Hope,“ uvedl mluvčí.



V květnu dorazily do Velké Británie dvě děti, které se s pomocí Project Pure Hope dostaly k lékařské péči. Bylo to poprvé, co Velká Británie přijala dítě z Gazy k lékařské péči financované ze soukromých zdrojů, což je jediná existující možnost pro ty, kteří potřebují kritickou péči. Podle právních dokumentů charitativní organizace požádala o zřízení trasy mezi Gazou a Velkou Británií na náklady vlády, ale její žádost byla zamítnuta.



„Jasně jsme vyjádřili, že situace v Gaze je neúnosná a že musí být okamžitě vyhlášeno příměří. Naléhavě vyzýváme Izrael, aby umožnil přístup životně důležité humanitární pomoci a umožnil obyvatelům Gazy přístup k naléhavé zdravotní péči, včetně dočasného opuštění pásma Gazy za účelem léčby nemocných a zraněných,“ uvedl mluvčí vlády.



Premiéra k zásahu vyzval také skotský premiér John Swinney, který tento měsíc napsal Keiru Starmerovi, že jsou „připraveni“ přijmout zraněné děti z Gazy k léčbě v rámci britského zdravotního systému NHS.



„Bez podpory labouristické vlády, která zajistí dětem víza do Velké Británie a jejich převoz do Skotska, to nedokážeme,“ uvedl Swinney, který dosud neobdržel odpověď od Starmera.



Vláda má na odpověď na předběžný dopis čas do 28. července.

0