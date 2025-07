Za posledních 24 hodin bylo izraelskou palbou zabito nejméně 72 Palestinců, šéf UNRWA označil Gazu za „peklo na zemi“

22. 7. 2025

Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky označil distribuční místa pomoci za „sadistickou smrtící past“



Podle ministerstva zdravotnictví bylo za posledních 24 hodin izraelskou palbou a útoky zabito nejméně 72 Palestinců



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze v úterý oznámilo, že za posledních 24 hodin bylo izraelskou palbou a vojenskými útoky zabito nejméně 72 Palestinců, informuje agentura Agence France-Presse (AFP).



Mezi 15 lidmi, kteří v posledních 24 hodinách zemřeli v Gaze hlady, bylo i šestitýdenní dítě, uvedli místní zdravotníci. Podvýživa nyní zabíjí Palestince rychleji než kdykoli během 21 měsíců trvající války.



Kojence pojmenovaného Yousef al-Safadi našli mrtvého na nemocničním oddělení v severní Gaze, uvedli zdravotníci. Tři další zemřelí byli také děti, včetně 13letého Abdulhamida al-Ghalbana, který zemřel v nemocnici v jižním městě Khan Younis. Jména dalších dvou dětí nebyla zveřejněna.



Palestinští zdravotníci tvrdí, že během konfliktu zemřelo hlady nejméně 101 lidí, včetně 80 dětí, většina v posledních týdnech.



Izrael kontroluje veškerou humanitární pomoc do válkou zpustošené Gazy, kde byla většina obyvatel několikrát vysídlena a čelí akutnímu nedostatku základních potřeb.



Mezinárodní společenství odsoudilo masové zabíjení civilistů a kritický nedostatek pomoci v Gaze, ale dosud nepřijalo žádná opatření, která by konflikt zastavila nebo výrazně zvýšila dodávky pomoci.



Izraelská armáda uvedla, že „považuje dodávky humanitární pomoci do Gazy za záležitost nejvyšší důležitosti“ a ve spolupráci s mezinárodním společenstvím usiluje o jejich usnadnění.



Při ostřelování tanky zahynulo v úterý dalších 16 lidí žijících ve stanech v Gaze, když izraelské jednotky zahájily útoky v celé pásmu, uvedli zdravotníci. Izraelská armáda uvedla, že o žádném incidentu ani o přítomnosti dělostřelectva v této oblasti v danou dobu neví.





Výletní loď s izraelskými turisty opustila v úterý řecký ostrov Syros, aniž by pasažéři vystoupili, poté co se v přístavu ostrova shromáždilo více než 150 demonstrantů, kteří rozvinuli palestinské vlajky a volali po ukončení války v Gaze.



Protestující nesli transparenty s nápisy „Zastavte genocidu“ a „Žádná klimatizace v pekle“ – narážka na podmínky, v nichž žijí Palestinci v pásmu Gazy – a skandovali slogany v přístavu poblíž místa, kde v úterý kotvila výletní loď Crown Iris, uvedla místní média. O násilnostech nebyly hlášeny žádné zprávy.



Loď provozuje izraelská společnost Mano Cruise, která uvedla, že na palubě je asi 1 700 pasažérů a loď pluje na Kypr, informovala agentura AP.



Řecká pobřežní stráž uvedla, že loď vyplula kolem 15:00, dříve než bylo původně plánováno, ale další podrobnosti zatím nemá.





Od května bylo při pokusech o získání potravin v pásmu Gazy zabito více než 1 000 Palestinců, většinou v blízkosti humanitárních center provozovaných americkou společností podporovanou Izraelem, uvedla v úterý kancelář OSN pro lidská práva.



V území s více než 2 miliony obyvatel roste zoufalství. Podle odborníků hrozí kvůli izraelské blokádě a 21 měsíců trvající ofenzivě hladomor.



Rozpad veřejného pořádku vedl k rozsáhlým rabováním a přispěl k chaosu a násilí při dodávkách humanitární pomoci.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které je součástí vlády Hamásu a je tvořeno zdravotnickými odborníky, v úterý uvedlo, že v posledních dnech zemřelo hlady 101 lidí, včetně 80 dětí.



Neposkytlo přesné diagnózy, ale lidé v hladomoru často umírají na kombinaci podvýživy, nemocí a strádání.





Norská rada pro uprchlíky v úterý agentuře Reuters sdělila, že její zásoby pomoci v Gaze jsou zcela vyčerpány, někteří její zaměstnanci hladoví, a obvinila Izrael z ochromení její práce.



„Rozdali jsme poslední stan, poslední balíček s potravinami, poslední humanitární pomoc. Nic už nezbylo,“ řekl generální tajemník rady Jan Egeland v rozhovoru pro agenturu Reuters prostřednictvím videokonference z Osla.



Komentáře rady se shodují s úterním prohlášením šéfa palestinské agentury pro uprchlíky, který uvedl, že zaměstnanci UNRWA omdlévají při práci z hladu a vyčerpání.



NRC tvrdí, že za posledních 145 dní se jí nepodařilo dostat do Gazy stovky nákladních vozů s plachtami, vodou, hygienickými potřebami, potravinami a vzdělávacími materiály.





Mluvčí civilní obrany v Gaze Mahmud Bassal řekl agentuře Agence France-Presse (AFP), že izraelské útoky na tábor al-Shati západně od města Gaza zabily nejméně 13 lidí a zranily více než 50.



Zdravotníci uvedli, že tanky byly rozmístěny severně od tábora al-Shati a vystřelily dva granáty na stany, ve kterých se ukrývaly vysídlené rodiny. Izraelská armáda se k incidentu zatím nevyjádřila.



Stovky lidí zemřely při hledání jídla od května, kdy dodávky převzala Humanitární nadace Gazy. Palestinci čelící extrémnímu hladu však nemají jinou možnost než riskovat.





Kardinál Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzaléma, v úterý uvedl, že se spolu s církevními představiteli vrátil z návštěvy Gazy „se zlomeným srdcem“ a označil tamní eskalující humanitární krizi za „morálně nepřijatelnou“, informovala agentura Reuters.



Pizzaballa a Theophilos III., řecký pravoslavný patriarcha Jeruzaléma, v pátek navštívili areál kostela Svaté rodiny v Gaze, kde při izraelském útoku minulý týden zahynuli tři lidé a několik dalších bylo zraněno, včetně faráře.



„Je čas ukončit tento nesmysl a válku,“ řekl kardinál, který je nejvyšší katolickou autoritou v regionu, na tiskové konferenci v Jeruzalémě.



Vyzval k poskytnutí další humanitární pomoci do pásma Gazy a označil to za „otázku života a smrti“.



Dodal:



Každá hodina bez jídla, vody, léků a přístřeší způsobuje hluboké utrpení. Je to morálně nepřijatelné a neospravedlnitelné.



Pizzaballa a představitel Vatikánu zpochybnili izraelské vysvětlení incidentu.



Na otázku ohledně svého postoje po návštěvě poškozeného kostela Pizzaballa v úterý odpověděl, že není jasné, co se stalo, a že nemohou „nic dokázat“.



Netanjahu v pátek zavolal papeži Lvu a během jejich rozhovoru papež znovu vyzval k ukončení války, ochraně civilistů a svatých míst a vyjádřil znepokojení nad „dramatickou humanitární situací“ v Gaze, uvedl Vatikán.





Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý uvedla, že záběry civilistů zabíjených v Gaze během distribuce humanitární pomoci jsou „nesnesitelné“, a zopakovala výzvu EU k bezpečnému a rychlému průchodu humanitární pomoci a dodržování mezinárodního práva.



Ve svém příspěvku na Twitteru uvedla:



Civilisté nemohou být terčem. Nikdy.



Záběry z Gazy jsou nesnesitelné.



EU znovu vyzývá k volnému, bezpečnému a rychlému průchodu humanitární pomoci.



A k plnému dodržování mezinárodního a humanitárního práva.



Civilisté v Gaze trpí příliš dlouho a příliš mnoho. To musí skončit.



Izrael musí splnit své sliby.





Ředitel nemocnice Al-Shifa v Gaze v úterý uvedl, že za poslední tři dny zemřelo na palestinském území 21 dětí „v důsledku podvýživy a hladovění“, informovala agentura Agence France-Presse (AFP).



Mohammed Abu Salmiya, ředitel nemocnice, řekl novinářům:



Tato úmrtí byly zaznamenána v nemocnicích v Gaze, včetně Al-Shifa v Gaze, Al-Aqsa Martyrs Hospital v Deir el-Balah a v Násirově nemocnici v Khan Yunis... za posledních 72 hodin.



Generální tajemník OSN António Guterres v pondělí večer varoval, že v Gaze „se hroutí poslední záchranné sítě, které drží lidi při životě“ a že se množí zprávy o podvýživě dětí a dospělých.



Abu Salmiya novinářům řekl, že do zbývajících funkčních nemocnic v Gaze „každou chvíli“ přicházejí nové případy podvýživy a hladovění.



Dodal:



Směřujeme k alarmujícímu počtu úmrtí v důsledku hladomoru, který postihl obyvatele Gazy.



Poté, co selhala jednání o prodloužení šestitýdenního příměří, Izrael 2. března letošního roku uvalil na Gazu úplnou blokádu a do konce května nepustil dovnitř nic, až na několik nákladních vozidel.



Zásoby nashromážděné během příměří se však postupně vyčerpaly, takže více než 2 miliony obyvatel území zažívají nejhorší nedostatek od začátku války v říjnu 2023.



Ředitel Světového potravinového programu Carl Skau, který na začátku července navštívil město Gaza, označil situaci za „nejhorší“, jakou kdy viděl.



V neděli minulého týdne oznámila agentura civilní obrany v Gaze, že v uplynulém týdnu zemřely nejméně tři kojence na „těžký hlad a podvýživu“.





Šéf palestinské agentury OSN pro uprchlíky (UNRWA) v úterý uvedl, že její zaměstnanci, lékaři a humanitární pracovníci omdlévají při výkonu služby kvůli hladu a vyčerpání, a popsal situaci v Gaze jako „peklo na zemi“. UNRWA odhaduje, že od konce května bylo při hledání potravinové pomoci zabito 1 000 hladovějících lidí.



Generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini také označil logistickou skupinu podporovanou Izraelem a řízenou Gazskou humanitární nadací za „sadistickou smrtící past“. Uvedl, že ostřelovači náhodně stříleli do davů lidí na místech, kde se rozdávala pomoc, jako by měli „licenci zabíjet“. GHF na to reagovala tvrzením, že OSN „odmítá“ doručit do Gazy pomoc, která by mohla pomoci ukončit zoufalství v regionu.



Izraelské útoky zabily v Gaze nejméně 20 lidí, uvedli v úterý palestinští zdravotníci, zatímco Izrael pokračoval v nové ofenzivě v Deir al-Balah, které bylo během 21měsíční války z velké části ušetřeno těžkých bojů. Rozšíření izraelské pozemní invaze přichází v době, kdy Izrael a Hamas zvažují podmínky příměří v Gaze, které by zastavilo boje a osvobodilo alespoň některé rukojmí.



Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že izraelská armáda v pondělí zaútočila na její rezidenci pro zaměstnance a hlavní sklad v Deir al-Balah, čímž ohrozila její činnost v Gaze. WHO uvedla, že její rezidence byla napadena třikrát, přičemž letecké údery způsobily požár a rozsáhlé škody a ohrozily zaměstnance a jejich rodiny, včetně dětí.



Amnesty International v úterý vyzvala k vyšetření válečných zločinů spáchaných Izraelem při smrtícím leteckém útoku na věznici Evin v Teheránu během 12denní války minulý měsíc. Při útoku, který Izrael potvrdil, zahynulo podle předběžných údajů íránských úřadů 79 lidí.



V Íránu zemřelo během 12denní války s Izraelem minulý měsíc nejméně 1 062 lidí, uvedla v úterý mluvčí vlády Fatemeh Mohajeraniová, informuje agentura Reuters. Mezi mrtvými bylo 102 žen a 38 dětí. Předchozí oficiální počet obětí byl 935.



Írán v úterý oznámil, že po izraelském leteckém útoku na věznici Evin na severu hlavního města Teheránu minulý měsíc je stále na svobodě 27 vězňů, informovala místní média.



Úřady v nejméně deseti íránských provinciích, včetně hlavního města, dostaly nařízení uzavřít ve středu své provozy, aby se šetřila voda a elektřina, protože teploty v některých částech jižního a jihozápadního Íránu vystoupaly nad 50 °C. Podle meteorologické agentury zaznamenalo v pondělí nejméně deset provinčních měst teploty nad 40 °C, včetně Teheránu, kde teplota poprvé v tomto roce dosáhla 40 °C.



Zdroj v angličtině ZDE

