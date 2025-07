Německý generál vyzval Ukrajinu, aby aktivněji útočila na ruská letiště a zařízení vojensko-průmyslového komplexu

23. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) by měly být aktivnější při provádění preventivních úderů na ruská letiště a vojenskou infrastrukturu, aby snížily útočný potenciál nepřátelské armády a znovu získaly iniciativu na frontě, řekl generálmajor Bundeswehru Christian Freuding, který koordinuje pomoc Kyjevu v Německu. Ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) by měly být aktivnější při provádění preventivních úderů na ruská letiště a vojenskou infrastrukturu, aby snížily útočný potenciál nepřátelské armády a znovu získaly iniciativu na frontě, řekl generálmajor Bundeswehru Christian Freuding, který koordinuje pomoc Kyjevu v Německu.

Podle něj je řeč o "rychlém zničení letadel, letišť a dalších vzdušných prostředků pomocí zbraní dlouhého doletu, a to ještě předtím, než mohou být nasazeny do akce". "To samozřejmě platí i pro výrobní zařízení obranného průmyslu," dodal Freuding.

Generál poznamenal, že Rusko výrazně zvýšilo výrobu dronů, balistických střel a střel s plochou dráhou letu, což mu umožňuje odpalovat na Ukrajinu až 700-800 dronů a desítky dalších vzdušných zbraní každých 3-5 dní a v budoucnu se toto číslo může zvýšit až na 2 000. V tomto ohledu Freuding vyzval spojence v NATO, aby posílili sankce proti Moskvě a těm, kteří jí pomáhají. "Ruské drony se staly výkonnějšími, odolnějšími vůči elektronickému boji a některé jsou již vybaveny proudovým motorem... Nyní je situace taková, že Čína ve skutečnosti vyváží komponenty pro drony výhradně do Ruska," řekl. Podle generála potřebuje Ukrajina v boji proti dronům protiopatření za 2 000-4 000 eur, protože je iracionální používat k těmto účelům rakety Patriot za 5 milionů dolarů.

Německý kancléř Friedrich Merz 17. července uvedl, že ozbrojené síly Ukrajiny "v nadcházejících dnech" obdrží první várku zbraňových systémů dlouhého doletu vyrobených ve spolupráci s britskými a německými obrannými podniky pro údery hluboko do Ruska.

Na konci května navíc Berlín a Kyjev podepsaly obrannou dohodu zahrnující zřízení výroby raket na Ukrajině bez omezení poloměru ničení. S financováním pomůže zejména Německo. Finanční prostředky budou přiděleny z balíku vojenské pomoci z Berlína ve výši 5 miliard eur. Podle deníku Bild bude dolet raket 2,5 tisíce kilometrů, což jim umožní zasáhnout Moskvu, Petrohrad a vojenské objekty za polárním kruhem.

Německo také koupí od Spojených států protiletadlové raketové systémy Patriot pro Ukrajinu. Podle zdrojů The Wall Street Journal americký prezident Donald Trump nabídl Merzovi pět takových systémů. Souhlasil, ale oznámil svůj záměr "diskutovat o financování s ostatními evropskými lídry". Německý ministr obrany Boris Pistorius hovořil o dohodě dosažené ohledně těchto dvou systémů.

Zdroj v ruštině: ZDE

0