Americká Sněmovna reprezentantů vyhlásila předčasné letní prázdniny, aby zablokovala hlasování o zveřejnění Epsteinových materiálů

23. 7. 2025

čas čtení 5 minut





Republikáni rozhodli, že poslední hlasování se uskuteční ve středu, o den dříve, než bylo plánováno





Republikáni v úterý oznámili, že Sněmovna reprezentantů ukončí zasedání o den dříve a odebere se předčasně na letní prázdniny tváří v tvář vytrvalým snahám demokratů donutit republikány hlasovat o zveřejnění spisů Jeffreye Epsteina.



Sněmovna měla zasedat až do čtvrtka před každoroční pětitýdenní letní přestávkou, ale v úterý republikánská většina oznámila, že poslední hlasování týdne se uskuteční ve středu. Demokraté na oplátku obvinili republikány, že raději jedou na prázdniny, než aby se vypořádali s pobouřením nad postupem Donalda Trumpa ve vyšetřování pedofila Epsteina.

„Končí dříve, protože se bojí hlasovat o kauze Jeffreyho Epsteina,“ řekl Ted Lieu, místopředseda demokratického klubu Sněmovny reprezentantů. Republikáni v úterý oznámili, že Sněmovna reprezentantů ukončí zasedání o den dříve a odebere se předčasně na letní prázdniny tváří v tvář vytrvalým snahám demokratů donutit republikány hlasovat o zveřejnění spisů Jeffreye Epsteina.„Končí dříve, protože se bojí hlasovat o kauze Jeffreyho Epsteina,“ řekl Ted Lieu, místopředseda demokratického klubu Sněmovny reprezentantů.





Republikáni rozhodnutí zkrátit pracovní týden bagatelizovali a argumentovali, že Bílý dům již podnikl kroky k vyřešení otázek souvisejících s tímto případem. Minulý týden Trump požádal generální prokurátorku Pam Bondi, aby zveřejnila výpovědi před velkou porotou, i když se očekává, že to bude jen zlomek dokumentů k případu.



„Do čtvrtka budeme mít zasedání výborů a je ještě hodně práce,“ řekl většinový lídr Steve Scalise. Odmítl odpovědět na otázku, zda bylo hlasování zkráceno kvůli Epsteinovým spisům.



Na tiskové konferenci předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson trval na tom, že Kongres musí být opatrný při požadování zveřejnění dokumentů souvisejících s tímto případem, aby nedošlo k opětovnému traumatizování obětí.



„Kongres nemá žádný důvod tlačit na vládu, aby udělala něco, co už dělá. Jedná se tedy o politické hry,“ řekl. „Jsem v této věci velmi rozhodný, můžeme požadovat úplnou transparentnost a zároveň chránit oběti, ale pokud budete postupovat bezohledně nebo příliš rychle, nedosáhnete toho.“



Otázky ohledně Epsteinovy smrti v roce 2019 a jeho zapojení do provozování sítě obchodování s lidmi, která údajně zprostředkovávala nezletilé dívky pro globální elity, se znovu rozhořely na začátku tohoto měsíce poté, co ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se podle jeho zjištění jednalo o sebevraždu ve federální věznici a že Epstein neměl žádný seznam klientů, který by mohl být zveřejněn.



Toto odhalení spolu s prohlášením ministerstva, že o případu nezveřejní žádné další informace, vyvolalo bouřlivé reakce mezi mnoha příznivci prezidenta Trumpa, kteří věřili, že se Trump odhalí údajné spiknutí „hlubokého státu“ s cílem utajit Epsteinovy vazby na globální elity. Někteří z Trumpových vlastních úředníků tyto očekávání podporovali, včetně Bondiové, která v únoru řekla Fox News, že Epsteinův seznam klientů „právě teď leží na mém stole k prozkoumání“.



Kongresoví demokraté se snažili využít mimořádného rozkolu mezi prezidentem a jeho příznivci s cílem získat zpět většinu v Sněmovně reprezentantů v příštím roce. Místem těchto snah se stal výbor pro pravidla, obvykle nenápadný orgán, kterým musí projít všechny zákony, než jsou předloženy k projednání celé Sněmovně.



Demokraté ve výboru minulý týden opakovaně navrhovali pozměňovací návrhy k nesouvisejícím zákonům, jejichž cílem bylo vynutit zveřejnění Epsteinových spisů, a donutili tak republikány, aby je zamítli – pro mnoho členů strany to bylo politicky obtížné hlasování, protože by mohlo být použito proti nim a mohli by být obvinění z toho, že chtějí spisy utajit.



Frustrace mezi republikány vyvrcholila v pondělí, kdy demokraté plánovali využít slyšení výboru pro pravidla k předložení dalších pozměňovacích návrhů týkajících se Epsteina, a republikáni reagovali odmítnutím hlasovat o jakýchkoli dalších pravidlech, čímž v podstatě paralyzovali práci Sněmovny. Johnson se pokusil kontroverzi uklidnit tím, že souhlasil s hlasováním o nezávazném usnesení o zveřejnění spisu, ale to se nestane před letní přestávkou práce parlamentu.



V úterý podvýbor Sněmovny pro dohled schválil předvolání navrhované republikánským kongresmanem Timem Burchettem k výpovědi Ghislaine Maxwellové, blízké spolupracovnice Epsteina, která si odpykává 20letý trest odnětí svobody v souvislosti s případem obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. S ní chce hovořit také ministerstvo spravedlnosti, není však jasné, kdy by se mohla před Kongresem objevit.



Mezitím Thomas Massie, libertariánsky smýšlející republikán, který se opakovaně rozešel se svou stranou, a demokratický kongresman Ro Khanna spolupracují na legislativním manévru, který vynutí hlasování o zveřejnění Epsteinových spisů, i když se to neočekává dříve než po návratu Sněmovny z prázdnin, v prvním týdnu září.



Joe Morelle, druhý nejvýznamnější demokrat ve výboru pro přidělování finančních prostředků Sněmovny reprezentantů, varoval, že zkrácení pracovního týdne zruší čas, který by zákonodárci mohli využít k projednání zákonů o výdajích, které musí být schváleny do konce září, aby se zabránilo zastavení činnosti vlády.





„Ještě jsme nepřijali rozpočtové zákony, a přesto si bereme volno navíc jen proto, že se nám nechce zažívat nepříjemnosti spojené s tím, že budeme tlačit prezidenta, aby splnil to, co slíbil, co slíbila ministryně spravedlnosti, co slíbil ředitel FBI, a co nyní porušují,“ řekl Morelle.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

0