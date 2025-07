Petr Pavel. Pozdě, ale snad přece??

23. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Markéta Hrbková:





Opravdu? No, to je škoda, že se nezmínil dřív, než jsme se stali těmi, s kým nemá cenu ani mluvit.

Je to skutečně zvláštní: pan prezident mlčí jak hrob a ozve se vždy poté, co přijde něco, co nás upozorňuje, že ztroskotáváme v komunikaci s Evropou (což je, mimochodem, také jeho doména, nejen toho magora Li). Z Lipánka se prostě zvedá žaludek, ale tohle je chytrej chlap, který je, světe div se, prostě posra*...





Děkujeme, pane prezidente, to je hezké, škoda, že za voly už jsme.





Yasar Abu Ghosh:



Pro Jana Lipavského - ministra zahraničí ČR je důkazem správnosti “strategie vlády” to, že Hamás uvítal prohlášení 29 zemí na nutnost okamžitého zastavení bojů a dodání humanitární pomoci. To fakt není nikdo v jeho okolí, kdo by mu řekl, že čím víc mluví, tím hůř?





Už velmi dlouhou dobu pracuju na tom, aby se naše iniciativa převozu dětí z Gazy do Čech na léčení uskutečnila. Kdybych měla dolar za každý plk, za každé odsouvání, každé vykrucování, každé zametání pod koberec, každé odkládání na potom a na druhou kolej, každé vyjádření jak to teď nejde a proč to nejde a každé tvrzení že děti teď nejsou na pořadu dne, protože je dovolená, okurková sezóna, teď se to nehodí a hlavně - dělá se - bacha - P.R., osobní kontakty s politiky, které nechceme naštvat, osobní důležitost, osobní hobby házet klacky pod nohy komukoliv, kdo dělá zadarmo to, za co jsou oni placeni - už bych byla dolarová miliardářka. Místo toho si skládám svou knihu- Historie se opakuje. Existuje někdo, kdo řekne Petru Pavlovi, ať to podpoří? Je v jeho okolí někdo empatický? O nikom nevím. Za to za mletí pantem, mlácení prázdné huby a slámy bych mohla z fleku nominovat na Řád Bílého lva.