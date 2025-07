EU poprvé uvalila sankce na čínské banky spolupracující s Ruskem

23. 7. 2025

Evropská unie zahrnula dvě čínské banky do 18. balíku sankcí, jejichž cílem je zadržovat ruskou vojenskou mašinérii. Je to poprvé, co se na finanční instituce z Číny vztahují sankce EU za napomáhání agresi Moskvy vůči Ukrajině. Podle diplomatických zdrojů pro South China Morning Post (SCMP) se na regionální banky Suifenhe Rural Commercial Bank a Heihe Rural Commercial Bank vztahují omezující opatření.