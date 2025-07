Trump zrušil členství USA v UNESCO

23. 7. 2025

Bílý dům odůvodňuje odchod USA z UNESCO jeho údajným zaměřením na „rozvratné sociální a kulturní kauzy“



USA opustí agenturu OSN pro kulturu a vzdělávání UNESCO, oznámilo americké ministerstvo zahraničí, zatímco Donald Trump pokračuje v rušení amerického členství v mezinárodních institucích.

„Unesco prosazuje o rozvratné sociální a kulturní kauzy a nadměrně se zaměřuje na cíle udržitelného rozvoje, na globalistickou ideologickou agendu pro mezinárodní rozvoj, která je v rozporu s naší zahraniční politikou Amerika až v první řadě," uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Tammy Bruce.



Tento krok je ranou pro UNESCO, pařížskou globální organizaci, která byla založena po druhé světové válce s cílem podporovat mír prostřednictvím mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a kultury.



Toto rozhodnutí je součástí snahy Donalda Trumpa v jeho druhém funkčním období zrušit členství USA řadě globálních organizací, včetně odchodu ze Světové zdravotnické organizace (WHO), zastavení financování palestinské humanitární agentury UNRWA a vystoupení z Rady OSN pro lidská práva, a to v rámci přezkumu účasti USA v agenturách OSN.



Odchod USA, který vstoupí v platnost v prosinci 2026, bude ranou pro práci UNESCO v oblasti vzdělávání, kultury a boje proti nenávistným projevům. Úředníci v sídle UNESCO v Paříži se však na možný odchod USA během druhého funkčního období Trumpa připravovali. USA poskytují přibližně 8 % celkového rozpočtu organizace, takže finanční dopad odchodu Washingtonu nebude tak závažný jako v případě jiných organizací, například WHO, pro kterou jsou USA zdaleka největším finančním přispěvatelem.



Zástupkyně mluvčího Bílého domu Anna Kellyová řekla deníku New York Post: „Prezident Trump se rozhodl odstoupit ze UNESCO, které podporuje woke, rozvratné kulturní a sociální kauzy, které jsou zcela v rozporu s politikou zdravého rozumu, pro kterou Američané hlasovali v listopadu.“



V únoru Bílý dům oznámil 90denní přezkum členství USA v UNESCO s tím, že tato globální organizace „prokázala neschopnost reformovat se, v uplynulém desetiletí neustále projevovala protiizraelské nálady a nedokázala řešit obavy z narůstajících nedoplatků“.



UNESCO, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, je nejznámější díky svému seznamu památek světového dědictví, mezi které patří Grand Canyon v USA a starobylé město Palmyra v Sýrii. Má také rozsáhlý kulturní a vzdělávací program na podporu mezikulturního dialogu.



USA byly zakládajícím členem UNESCO v roce 1945, ale tento poslední odchod bude již třetím.



Washington poprvé zrušil své členství v roce 1983 za vlády Ronalda Reagana, jehož administrativa tvrdila, že tato globální organizace má protizápadní zaujatost a „prakticky každé téma, kterým se zabývá, zbytečně politizuje“. V roce 2003 se znovu USA připojily za vlády George W. Bushe, přičemž Bílý dům uvedl, že je spokojen s reformami UNESCO.



Trump stáhl USA z UNESCO v roce 2017 během svého prvního funkčního období jako prezident. Jeho administrativa uvedla jako důvody „narůstající nedoplatky, potřebu zásadní reformy organizace a pokračující protizraelské předsudky“.



USA se do UNESCO vrátily v roce 2023 za vlády Joea Bidena. Bidenova administrativa uvedla, že návrat je nezbytný, aby bylo možné čelit „čínskému vlivu“. Během absence Washingtonu se Peking stal největším finančním podporovatelem této organizace. Jako podmínku pro opětovné přijetí USA souhlasily, že zaplatí asi 619 milionů dolarů na neuhrazené příspěvky a poskytnou příspěvky na programy podporující iniciativy v oblasti přístupu ke vzdělání v Africe, připomínání holocaustu a bezpečnost novinářů.



V roce 2011 UNESCO hlasovalo pro přijetí Palestiny, kterou USA ani Izrael formálně neuznávají jako členský stát OSN. Bílý dům Baracka Obamy snížil příspěvky UNESCO, což vedlo k tomu, že USA dluží organizaci miliony dolarů.





Audrey Azoulay, generální ředitelka UNESCO, uvedla: „Ačkoli je toto oznámení politováníhodné, bylo očekávané a UNESCO se na něj připravilo.“





Azoulayová uvedla, že UNESCO provedlo strukturální reformy a diverzifikovalo své zdroje financování, takže „klesající trend finančního příspěvku USA byl vyrovnán“. UNESCO neuvažuje o snižování počtu pracovních míst v důsledku odchodu USA, dodala.





Azoulay uvedla, že „hluboce“ lituje Trumpova rozhodnutí o odchodu a že tento krok „je v rozporu se základními principy multilateralismu“.Uvedla, že důvody, které USA uvedly pro odchod, jsou stejné jako během prvního funkčního období Trumpa, a zpochybnila je. „Tyto tvrzení jsou v rozporu se skutečností, zejména pokud jde o úsilí UNESCO v oblasti vzdělávání o holocaustu a boje proti antisemitismu.“