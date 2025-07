Velká Británie odhalila jména 18 Putinových špionů

23. 7. 2025

čas čtení 4 minuty

Londýn uvalil sankce na 18 zaměstnanců ruské GRU a tři jeho operativce odsouzené za akce na území Spojeného království nebo proti němu a dalším západním zemím. Londýn uvalil sankce na 18 zaměstnanců ruské GRU a tři jeho operativce odsouzené za akce na území Spojeného království nebo proti němu a dalším západním zemím.

Zveřejněný seznam zahrnuje lidi, kteří se nabourali do telefonu dcery bývalého ruského zpravodajského důstojníka Sergeje Skripala, kteří ho s ní poté otrávili látkou novičok, který namířili rakety na divadlo v Mariupolu, kde se v roce 2022 skrývaly stovky žen a dětí, a kteří organizoval žhářství v samotné Velké Británii.

Členové ruské vojenské zpravodajské služby GRU jsou zapojeni do hybridní války, kterou se Vladimir Putin snaží zasít chaos do Evropy, uvedlo v pátek ministerstvo zahraničí. Britské úsilí odhalit tajné operace Putinových špionů bylo podporováno americkou FBI a zpravodajskými službami mnoha zemí NATO.

Mezi sankcionovanými složkami je vojenský útvar č. 26165 (resp. 85. hlavní středisko zvláštních služeb – útvar GRU). Je také známá jako hackerská skupina působící pod názvy APT 28 a Fancy Bear. Na černé listině jsou uvedeni důstojníci ve službě Ivan Jermakov a Alexej Lukašev. Nabourali se do telefonu Julie Skripalové pět let předtím, než byla ona a její otec v roce 2018 otráveni v Salisbury jinými agenty GRU. Jermakov a Lukašev jsou také hledáni FBI za vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Kromě toho se vojenský útvar 26165 objevil při vyšetřování vměšování do volebních a politických procesů ve Francii a Německu. A v roce 2022 prováděla online průzkum, pomáhala organizovat údery na činoherní divadlo během obléhání Mariupolu. Přestože lidé skrývající se v něm napsali velkými písmeny na asfalt vedle divadla Děti, bylo zničeno ruskými raketami a zabito několik stovek lidí.

Sankce se vztahují i na vojenské útvary 74455 a 29155. Britské úřady považují ruské špiony za odpovědné za řadu kybernetických útoků a sabotážních operací, jejichž cílem bylo zabránit vojenské pomoci Ukrajině ze strany západních spojenců. Britské a evropské zpravodajské služby identifikovaly mnoho případů cílených útoků na přístavy, dopravní uzly, hraniční kontrolní body a státní infrastrukturu.

Při jednom z nich ruští hackeři pronikli do bezpečnostních kamer na hraničních přechodech, vojenských zařízeních a silnicích na Ukrajině a v sousedních zemích v rámci masivní kampaně s cílem narušit organizace zásobující Ukrajinu.

Vedoucí představitelé ruského státu zapojili do organizování vražd vojáky vojenského útvaru 29155, včetně útoku na Skripalovy. V uplynulém desetiletí byli činěni odpovědnými za výbuchy ve skladech zbraní v České republice a Bulharsku, včetně těch, kde byly skladovány výrobky určené pro Ukrajinu.

Tato jednotka také koordinovala kampaň zaměřenou na nábor mladých Afghánců, kteří by organizovali útoky Tálibánu na síly západní koalice vedené USA před stažením amerických jednotek z Afghánistánu v roce 2022.

Agentura Associated Press nedávno zveřejnila studii, která identifikovala více než 70 incidentů od začátku války na Ukrajině, při nichž západní agenti navázali jasné spojení s Ruskem, proruskými skupinami nebo Běloruskem. Mezi akty hybridní války patří špionáž, příprava vraždy, žhářství, sabotáže a sabotáže, kybernetické útoky, vandalismus, využívání migrantů k destabilizaci společenské situace a propagandistické aktivity.

Mezi nimi je žhářský útok ve východním Londýně na sklad spojený s ukrajinskou společností, která dodávala satelitní internetové terminály Starlink do vlasti. Organizoval ho Brit, který byl naverbován ruským zpravodajským důstojníkem. "Jste naše dýka v Evropě a my vás důkladně nabrousíme. A pak ji začneme používat ve vážných bitvách," napsal zpravodajský důstojník.

Soud v Londýně shledal pět lidí vinnými ze žhářství.

Britský ministr zahraničí David Lammy řekl:

"Kreml by neměl pochybovat o tom, že vidíme, co se snaží dělat ve stínu, a nebudeme to tolerovat... Putinovy hybridní hrozby a agrese nikdy nezlomí naše odhodlání. Podpora Ukrajiny a bezpečnosti Evropy ze strany Spojeného království a našich spojenců zůstává neochvějná."

Zdroj v angličtině: ZDE

