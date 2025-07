Platí i pro české politiky. Britský ministr zahraničí varován, že by mohl kvůli své nečinnosti ohledně Gazy skončit v Haagu

23. 7. 2025

Britský ministr zahraničí David Lammy byl varován, že by mohl „skončit v Haagu na lavici obžalovaných" kvůli své „zbabělosti" ohledně Gazy

Konzervativní poslanec Kit Malthouse vyzval poslance Labouristické strany, aby vyvinuli tlak na vedení své strany a „trvali na změně“



Britský ministr zahraničí David Lammy byl varován, že by mohl „skončit v Haagu“ kvůli své „nečinnosti“ a „zbabělosti“ v souvislosti s genocidní válkou Izraele proti Gaze.



Konzervativní poslanec Kit Malthouse se v pondělí v Dolní sněmovně obrátil na Lammyho poté, co ministr zahraničí oznámil, že Velká Británie a dalších 24 zemí opět vyzývá Izrael, aby se zavázal k příměří.



Lammy uvedl, že Velká Británie vyčlení 84 milionů dolarů na humanitární pomoc Gaze. Poslanec za labouristickou stranu za Tottenham však nezavázal svou vládu k uznání palestinského státu, k čemuž je pod tlakem poslanců před konferencí OSN na konci tohoto měsíce.



Místo toho zopakoval, že Spojené království je odhodláno prosazovat řešení spočívající ve dvou státech, a poté označil izraelský systém pomoci v Gaze, který způsobil smrt téměř 1 000 Palestinců, za „groteskní podívanou“.





Organizace spojených národů opakovaně označila kontroverzní model pomoci Gazy Humanitarian Foundation (GHF) podporovaný Izraelem za „svou podstatou nebezpečný“ a porušující zásady nestranné humanitární pomoci.





Lammy odpověděl: „Chápu rozhořčení, které ctihodný pán pociťuje, ale musím mu říct... Musím mu říct, že jeho argumenty ztrácejí na vážnosti, když je tak personalizuje. Je to nevhodné a není to něco, co by sněmovna očekávala, zejména od svých starších členů.“





Nadace, která zahájila činnost koncem května po 11týdenní izraelské blokádě, využívá k dodávkám soukromé americké žoldáky.Obchází tak systém pomoci vedený OSN, který podle Izraele infiltroval Hamás – toto obvinění však není podloženo nezávisle ověřenými důkazy.Malthouse, hlasitý kritik izraelské války v Gaze, ostře reagoval na Lammyho výroky a řekl, že je „upřímně překvapen prohlášením ministra zahraničí“.„V době, kdy na Západním břehu dochází každý den k lynčování a vyhnání desítek lidí, kteří prosí o pomoc,“ řekl.„Jsem opravdu bez slov nad jeho nečinností a upřímně řečeno spoluvinou na tom, co se děje. Sám řekl, že na jihu Gazy se staví obrovský vězeňský tábor. Ví, že přední odborníci na genocidu z celého světa bijí na poplach, a přesto má tu drzost se objevit v této sněmovně a mávat šekovou knížkou, jako by to mělo uklidnit jeho svědomí. Copak nevidí, že jeho nečinnost – a upřímně řečeno zbabělost – činí Británii irelevantní? Copak nevidí osobní riziko, které mu vzhledem k našim mezinárodním závazkům hrozí, že kvůli své nečinnosti skončí v Haagu? A nakonec, upřímně řečeno, apel na lavice labouristů: My nemůžeme přimět vaše vedení, aby změnilo názor, to můžete jen vy – pokud se zorganizujete a budete trvat na změně,“ dodal.