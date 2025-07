V Gaze zemřelo hladem více než 100 lidí, včetně 80 dětí

23. 7. 2025

čas čtení 5 minut

Izrael kontroluje všechny dodávky do Gazy a popírá, že by byl zodpovědný za nedostatek potravin.



Gaza je „hororová show“, říká generální tajemník OSN



Poprvé od začátku války v Gaze v říjnu 2023 palestinští představitelé uvedli, že desítky lidí umírají hlady.



Podle úředníků zemřelo během konfliktu nejméně 101 lidí na podvýživu, včetně 80 dětí, většina v posledních týdnech.



Izrael kontroluje všechny dodávky do Gazy a popřel, že by byl zodpovědný za nedostatek potravin.



Některé zásoby potravin na palestinském území došly poté, co Izrael v březnu zastavil všechny dodávky a v květnu blokádu zrušil s novými opatřeními, která podle něj byla nutná, aby se zabránilo odklonu pomoci militantním skupinám.



Izrael obvinil OSN, že nedokázala ochránit pomoc, která byla podle něj ukradena Hamásem a dalšími skupinami. Bojovníci krádež popírají.



„Nic nezbylo“



Norská rada pro uprchlíky (NRC) uvedla, že její zásoby pomoci v Gaze jsou zcela vyčerpány a někteří její zaměstnanci hladoví. Organizace obvinila Izrael z paralyzování její práce.



„Rozdělili jsme poslední stan, poslední balíček s potravinami, poslední humanitární pomoc. Nic nezbylo,“ řekl generální tajemník rady Jan Egeland.



NRC uvedla, že za posledních 145 dní se jí nepodařilo dostat do Gazy stovky nákladních vozů se stany, vodou, hygienickými potřebami, potravinami a vzdělávacími materiály.



COGAT, izraelská agentura pro koordinaci vojenské pomoci, a izraelské úřady na žádost o komentář okamžitě nereagovaly. Izrael popírá obvinění, že brání dodávkám pomoci do Gazy.



Pracovníci humanitární pomoci „omdlévají hlady“



Výroky NRC se shodují s dřívějšími výroky šéfa Agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), který uvedl, že lékaři a humanitární pracovníci omdlévají při výkonu služby kvůli hladu a vyčerpání.



„Péče nyní potřebují také pečovatelé, včetně kolegů z UNRWA v Gaze. Mezi nimi jsou lékaři, zdravotní sestry, novináři a humanitární pracovníci. Zaměstnanci UNRWA trpí hladem. Mnozí z nich omdlévají kvůli hladu a vyčerpání při výkonu svých povinností,“ uvedl generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini.



Varoval, že hledání jídla se stalo „stejně smrtelným jako bombardování“, a popsal systém distribuce pomoci Gazské humanitární nadace jako „sadistickou smrtící past“.



„To nemůže být naše nová norma, humanitární pomoc není práce žoldáků,“ dodal.



Velká Británie a několik dalších zemí odsoudily současný model dodávek pomoci, podporovaný izraelskou a americkou vládou, který podle zpráv vedl k tomu, že izraelské jednotky několikrát střílely na palestinské civilisty hledající jídlo.



V posledních týdnech bylo při pokusech o získání jídla zabito podle zpráv více než 800 lidí, většinou při střelbě izraelských vojáků rozmístěných v blízkosti distribučních center.



Mezitím izraelské příkazy k vysídlení následované intenzivními útoky na město Deir al Balah v centrální Gaze povedou k dalším civilním obětem, uvedl šéf úřadu OSN pro lidská práva.



V pondělí izraelské tanky poprvé vtrhly do jižních a východních čtvrtí města poté, co Izrael vydal příkaz k evakuaci.



Oblast je zaplněna Palestinci, kteří byli během války v pobřežním území vysídleni, a izraelské zdroje uvedly, že armáda se domnívá, že tam mohou být drženi rukojmí.



Volker Turk, šéf Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, nyní uvedl: „Zdálo se, že noční můra už nemůže být horší.



A přesto se zhoršuje... vzhledem k koncentraci civilistů v této oblasti a prostředkům a metodám válčení, které Izrael dosud použil, je riziko nezákonných zabíjení a dalších závažných porušení mezinárodního humanitárního práva extrémně vysoké.“



Stany poskytující útočiště vysídleným lidem „zasáhly údery“



Podle představitelů pásma ovládaného hnutím Hamás bylo při izraelských útocích na Gazu v úterý zabito nejméně 20 lidí.



Mezi nimi bylo 12 lidí, kteří zemřeli při zásahu stanů, v nichž měli útočiště vysídlení lidé v uprchlickém táboře Shati na západní straně města Gaza, uvedla nemocnice Shifa, která ošetřovala zraněné.



Mezi mrtvými byly tři ženy a tři děti, uvedl ředitel nemocnice Dr. Mohamed Abu Selmiyah, který dodal, že dalších 38 Palestinců bylo zraněno.



Podle nemocnic bylo při nočním útoku, který zasáhl dav lidí čekajících na nákladní vozy s pomocí v Gaze, zabito osm lidí. Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že nejméně 118 lidí bylo zraněno.



Izrael viní Hamás ze smrti palestinských civilistů, protože militanti operují v hustě osídlených oblastech. Obviňuje tuto skupinu z prodlužování války, protože Hamás nepřijal izraelské podmínky pro příměří, včetně výzvy k odevzdání moci a odzbrojení.





Zdravotničtí představitelé uvádějí, že izraelské síly zabily téměř 60 000 Palestinců při leteckých úderech, ostřelování a střelbě od zahájení útoku na Gazu v reakci na útok Hamásu na Izrael 7. října 2023, při kterém bylo zabito 1 200 lidí a 251 dalších bylo vzato jako rukojmí.





Zdroj v angličtině ZDE

