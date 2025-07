Svět stojí na prahu nové éry v oblasti klimatu, protože fosilní paliva už nejsou rentabilní, říká šéf OSN

23. 7. 2025

António Guterres říká, že „vychází slunce nad érou čisté energie“, protože 90 % projektů v oblasti obnovitelné energie je levnějších než fosilní paliva



Svět je na pokraji nové éry v boji proti změně klimatu, protože fosilní paliva ztratila rentabilitu, uvedl v úterý šéf OSN, který vyzval země, aby nasměrovaly podporu do nízkouhlíkové energie.



Více než devět z deseti projektů v oblasti obnovitelné energie je nyní levnějších než alternativy založené na fosilních palivech. Solární energie je podle zprávy Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii o 41 % levnější než nejlevnější alternativa založená na fosilních palivech a cena výroby energie z větrných elektráren na pevnině je míň než poloviční oproti ceně fosilních paliv.



Generální tajemník OSN António Guterres řekl: „Stojíme na prahu nové éry. Fosilní paliva končí. Vychází slunce nové éry čisté energie.“



Guterres uvedl, že země, které usilují o energetickou bezpečnost před geopolitickými hrozbami a o nižší náklady pro spotřebitele v době globální krize životních nákladů, musí zvolit obnovitelné zdroje energie. „Největší hrozbou pro energetickou bezpečnost jsou dnes fosilní paliva. Vystavují ekonomiky a lidi cenovým šokům, přerušením dodávek a geopolitickým otřesům,“ řekl. „Sluneční světlo nemá cenové výkyvy. Vítr není předmětem embarga.“



Poptávka po energii však stále roste, a to v důsledku poptávky po chlazení, protože teploty v mnoha zemích stoupají nad snesitelnou úroveň, a v důsledku prudce rostoucí poptávky po energii pro datová centra IT, včetně umělé inteligence. Pokud bude i jen část tohoto nárůstu řešena fosilními palivy, nebude možné omezit globální oteplení na 1,5 °C nad předindustriální úrovní, jak se země zavázaly.



Generální tajemník vyzval velké technologické společnosti, aby se zavázaly do roku 2030 pokrýt 100 % své spotřeby elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů.



Téměř všechny země jsou nyní povinny vypracovat nový národní plán pro emise skleníkových plynů v rámci pařížské klimatické dohody z roku 2015. Guterres uvedl, že je ekonomicky rozumné, aby země využily tyto plány, které mají být předloženy v září, k nasměrování podpory do nízkouhlíkové energie a ke snížení miliardových dotací, které stále směřují do fosilních paliv.



„Tato transformace se v zásadě týká energetické bezpečnosti a bezpečnosti lidí. Jde o chytrou ekonomiku,“ uvedl ve svém projevu v New Yorku, který byl odložen z minulého měsíce kvůli izraelskému útoku na Írán. „Bod, odkud není návratu [k fosilním palivům], jsme již překročili.“



Francesco La Camera, generální ředitel agentury Irena, uvedl: „Cenová konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie je dnes realitou. Nové obnovitelné zdroje energie předčí fosilní paliva v ceně a nabízejí jasnou cestu k dostupné, bezpečné a udržitelné energii.“



Zájmy fosilních paliv jsou v mnoha zemích stále silné. V USA byly pobídky pro čistou energii zrušeny Donaldem Trumpem, který se snaží podpořit uhlí, plyn a ropu. V Číně se i přes silné postavení obnovitelných zdrojů energie stále plánují nové uhelné elektrárny a v březnu indický premiér Narendra Modi oslavil miliardu tun uhlí vytěženou v zemi.



La Camera uvedl: „Pokrok [v oblasti obnovitelných zdrojů energie] není zaručen. Rostoucí geopolitické napětí, obchodní cla a omezení dodávek surovin hrozí zpomalení dynamiky a zvýšení nákladů.“



Podle zprávy Irena zveřejněné v úterý a samostatné zprávy OSN zveřejněné ve stejnou dobu panují obavy ohledně dodávek kritických minerálů potřebných pro komponenty obnovitelných zdrojů energie a problémem je také infrastruktura. Ačkoli výroba energie z obnovitelných zdrojů po celém světě rychle roste, investice do elektrických rozvodných sítí za tímto tempem zaostávají. Na každý dolar investovaný do výroby energie připadá pouze asi 60 centů investovaných do národních rozvodných sítí. Pro potřebnou energetickou transformaci musí být investice přibližně vyrovnané.



Guterresův projevznamenal změnu tónu generálního tajemníka OSN, který v posledních letech stále ostřeji varoval před klimatickou krizí. V roce 2022 varoval v deníku Guardian, že pokud klimatické rozhovory selžou, svět bude „odsouzen k zániku“. V roce 2023 prohlásil, že nastala „éra globálního oteplování“, a loni označil společnosti zabývající se fosilními palivy za „kmotry klimatického chaosu“.



Tento nový zásah má výrazně optimističtější tón a zaměřuje se na ekonomické výhody přechodu na čistou energii.



Bill Hare, výkonný ředitel think tanku Climate Analytics, uvedl, že investoři a vlády by měli vzít na vědomí: „Jakákoli investice do nových fosilních paliv je nyní hazardem, zatímco zapojení se do závodu o obnovitelné zdroje energie může přinést pouze výhody – nejen pracovní místa a levnější energii za stabilní ceny, ale také energetickou nezávislost a přístup k energii tam, kde je nejvíce potřebná.

Rozvojové regiony, jako je Afrika, mají obrovské potřeby v oblasti přístupu k energii a ještě větší zdroje obnovitelné energie. To, co nyní potřebují, je mezinárodní financování, aby se mohly podílet na revoluci v oblasti obnovitelných zdrojů energie.“





Kaysie Brownová, zástupkyně ředitele think-tanku E3G, vyzvala země, aby před summitem OSN Cop30, který se bude konat v listopadu v Brazílii, předložily silné národní klimatické plány. „Svět má nyní k dispozici jak technická řešení, tak ekonomickou nutnost urychlit přechod na čistou energii – přechod, který je nezbytný pro globální stabilitu a společnou prosperitu,“ uvedla. „Využít této příležitosti však vyžaduje odvážné vedení a hlubší spolupráci.“





