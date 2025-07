Ruští nacionalisté hrozí Ázerbájdžánu válkou

23. 7. 2025

čas čtení 3 minuty

Rada ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva Ukrajincům, aby se "nikdy nevzdávali", "neakceptovali okupaci" a "netolerovali narušování území", rozzlobila proválečnou ruskou veřejnost. Rada ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva Ukrajincům, aby se "nikdy nevzdávali", "neakceptovali okupaci" a "netolerovali narušování území", rozzlobila proválečnou ruskou veřejnost.

Bloggeři začali republice vyhrožovat invazí, protože prohlášení hlavy státu považují za "nepřátelské" a "rusofobní". Nelíbil se jim ani Alijevův záměr žalovat Rusko u Mezinárodního soudního dvora kvůli havárii dopravního letadla Ázerbájdžánských aerolinií, která si vyžádala životy 38 lidí.

Z-blogger Jurij Podoljaka prohlásil, že Alijev "přijal linii eskalace" a "pouze síla, která mu byla ukázána, ho může donutit, aby se od ní odvrátil". "Stát Ázerbájdžán dnes není pro Rusko jen přátelskou zemí, ale také geopolitickým protivníkem," napsal Podoljaka. Autor kanálu "Zapiski Veterana" poznamenal, že "Baku se rychle mění v pobočku NATO a vědomě kráčí ve stopách Ukrajiny", a blogger Alexej Živov varoval, že "Kaspické moře se může brzy stát dalším dějištěm vojenských operací". Příspěvek o "nevyhnutelnosti" konfliktu s Baku se také objevil na kanálu WarGonzo Semjona Pegova. "Ázerbájdžán otevřeně a veřejně zaujal rusofobní postoj. A čím dříve se na tento konflikt začneme připravovat, tím lépe," píše se v textu. Krajně pravicový blogger Vladislav Pozdňakov zase vyzval k tomu, aby se s písní "Hazel" zasáhlo centrum Baku.

Kanál Rybar, který je blízký Ministerstvu obrany Ruské federace, napsal, že svými prohlášeními "Alijev prohlubuje protiruský kurz", který se stal zřejmým po havárii letadla AZAL a zadržení členů diaspory v Jekatěrinburgu. "Obojí se ve skutečnosti stalo jen záminkou pro ázerbájdžánské úřady, aby učinily zjevnější úklonu vůči Západu a Turecku," poznamenal autor.

Na Alijevovo prohlášení reagovala i Rada pro lidská práva při prezidentovi Ruské federace. Kirill Kabanov, člen Rady pro lidská práva, vyzval k "auditu všech finančních toků" směřujících do republiky a "zbavení oligarchů s ázerbájdžánskými kořeny vlivu", stejně jako diaspory na všech úrovních. "Tato země a její vedení otevřeně podporují naše nepřátele (slovem i činem), zaujímají otevřeně protiruský postoj a jsou nedílnou součástí protiruského systému, kontrolovaného především Brity a Turky, a nyní je také silným přítelem nových syrských úřadů," vysvětlil navrhovaná opatření Kabanov.

Politolog Abbás Galljamov v komentáři k reakci proválečné veřejnosti na Alijevovy výroky řekl, že "ruská 'vlastenecká' komunita definitivně upadla do hysterie". "Co udělal Ázerbájdžán, že mu vyhrožuje zbraněmi? Možná Ázerbájdžánci napadli Rusko? Stříleli na naše pohraničníky? Sestřelili jste ruské letadlo? Ne, rozhodli se jít k mezinárodnímu soudu se žalobou proti Rusku. Navíc řekli, že podle jejich názoru by se Ukrajina neměla vzdát území, která jí byla zabrána. A za to - bomba! Ruští "vlastenci" se změnili v nesmyslnou hysterii, ke které se nedá říct ani slovo," uzavřel expert.

Zdroj v ruštině: ZDE

