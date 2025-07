Channel 4 News: 25 států odsoudilo izraelské vraždění, ale proti tomu nepodnikly nic

22. 7. 2025

Channel 4 News vysílaly absolutně brutální rozhovor s představitelkou kriminálního izraelského státu, která ovšem lhala, jako když tiskne. Je zde, od minuty 5,55. České titulky najdete na YouTube dole vpravo, český překlad viz níže:





Most doctors in most Gaza hospitals involved in ‘terrorist activities' says Israel Special Trade Envoy pic.twitter.com/zztdArinzX — Channel 4 News (@Channel4News) July 21, 2025

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 21. července 2025, 19 hodin: Izrael útočí na nové frontě v Gaze a nařizuje evakuaci palestinských uprchlických táborů, zatímco 25 zemí, včetně Británie, odsuzuje nelidské zabíjení ze strany Izraele, ale nic nedělá. Dobrý večer. Izrael odmítl odsudky 25 zemí, včetně Británie, jako odtržené od reality. Místo toho zahájil nové útoky na Deir Al Balah v centrální Gaze, která byla relativně neporušená, a nařídil tamním obyvatelům, aby odešli. Rodiny rukojmích v Izraeli útok kritizovaly, někteří dokonce uvedli, že hrozí, že tím obětuje rukojmí pro ideologii.



Společné prohlášení většiny evropských zemí odsoudilo zabíjení civilistů hledajících pomoc a uvedlo, že izraelský systém dodávek pomoci je nebezpečný a zbavuje obyvatele Gazy lidské důstojnosti. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že celkový počet zabitých od začátku války nyní přesáhl 59 000. Dnes bylo zabito nejméně 27 dalších lidí a dalších 19 zemřelo hlady.

V rámci významné eskalace zahájil Izrael pozemní a letecký útok na město Deir al Balah v centrální části Gazy.













Nové evakuační rozkazy v hustě osídlené oblasti mohou vyhnat až 80 000 lidí. Zhruba 30 000 lidí již bylo vysídleno a žije v desítkách uprchlických táborů. Možnosti, kam se uchýlit, jsou stále omezenější. Podle OSN se téměř 88 % území Gazy nachází v evakuační zóně nebo v izraelské vojenské zóně, což znamená, že více než 2 miliony lidí jsou uvězněny na pouhých 12 % území.





Izraelské síly shazovaly letáky, v nichž vyzývaly obyvatele Deir al Balah, aby se přesunuli na jih do Al Mawasi v Khan Unis. OSN a další agentury, které již pociťovaly tlak masového vysídlení a byly několikrát napadeny izraelskou armádou, přesunuly před více než rokem své klíčové operace z Rafahu do Deir al Balah. Tato reportáž Jonathana Rugmana obsahuje některé znepokojivé záběry.









Reportér: Dnes ráno pohřbila rodina Al Iland pět svých příbuzných zabitých při izraelském leteckém útoku. Jejich beznaděj je hořkou ironií, protože žili ve stanu v Khan Unis. Jedná se o oblast, kde Izraelci nyní požadují, aby se po svém posledním vojenském postupu uchýlily do úkrytu další tisíce Palestinců. Málokdy se stává, že by tolik pohřbů z konfliktu bylo vysíláno do vnějšího světa, a k úžasu truchlících příbuzných málokdy tak bezvýsledně.





„Měli jsme naději, že masakry přestanou, že se někdo postaví na naši stranu a zastaví tuto pec, ale nic se nestalo. Dosáhli jsme fáze, kdy naše naděje zemřely. Přestali jsme od kohokoli něco očekávat nebo na něco čekat.“





Dnes počet palestinských obětí překročil 59 000. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že za posledních 24 hodin zemřelo 19 lidí hlady. Británie, Francie a více než 20 dalších zemí odsoudilo to, co nazvaly jen minimální humanitární pomocí a nelidským zabíjením stovek civilistů hledajících jídlo.









Britský ministr zahraničí David Lammy: „Od května bylo při hledání humanitární pomoci zabito téměř tisíc civilistů. Jen o víkendu jich bylo zabito sto, pane místopředsedo. Téměř každý den přicházejí zprávy o izraelských vojácích, kteří střílejí na lidi, kteří se snaží dostat k jídlu. Izraelské stíhačky zasáhly ženy a děti čekající na otevření zdravotního střediska, izraelský dron zastřelil děti, které plnily nádoby na vodu, což izraelští představitelé sváděli na technickou chybu. Hamás samozřejmě přispívá k chaosu a využívá ho, ale já naprosto odsuzuji zabíjení civilistů, kteří se snaží uspokojit své základní potřeby.





Izraelská vláda musí odpovědět, jaké možné vojenské ospravedlnění může existovat pro útoky, které zabily zoufalé, hladovějící děti? Jaká okamžitá opatření přijímá, aby zastavila tuto litanii hrůz, a co udělá, aby přivedla odpovědné osoby k odpovědnosti?“





Reportér: Slova, která nijak nezastaví tento letecký a pozemní útok na Deir al Balah, kde byly poprvé shozeny letáky na až 80 000 Palestinců s příkazem k evakuaci. Rodiny jsou tedy na útěku, opět prchají z poslední oblasti pásma Gazy, která nebyla vážně zasažena válkou. Dosud to bylo centrum zdravotnických zařízení a čisté vody. Rodina Yun Kamal se doslova drží svého jediného cenného majetku, výroků proroka Mohameda, a snaží se pochopit, proč arabský a muslimský svět nezasáhl v jejich prospěch.





„Žijeme na hraně. Nespíme. Nemáme jídlo ani vodu, mouku, nic. A i když jsme přijali tuto nespravedlnost, přišel evakuační rozkaz, který situaci ještě zhoršil.“





Je možné, že Hamás skrývá izraelské rukojmí v Deir al Balah, ale OSN a humanitární organizace se proti této nejnovější vojenské operaci staví s tím, že zdejší zoufalství ještě zhorší.





„Celá Gaza, celé obyvatelstvo Gazy, bylo několikrát vysídleno. Mnoho lidí už doslova ztratilo přehled o tom, kolikrát byli násilně vysídleni, a pokaždé je těžší a těžší najít místo, kam by si mohli odnést své věci. A jak jsem řekl, lidé jsou naprosto vyčerpaní.“





Dnes večer mezinárodní odsuzování izraelských akcí rozhodně sílí. Ačkoli Spojené státy zůstávají relativně mlčenlivé a válka mezitím pokračuje, modlí se, aby tyto bílé balíčky různých velikostí, zásilky určené pro posmrtný život, byly klidnější než život, který zde žijí.









Moderátor: Ředitel polních nemocnic v Gaze, doktor Marwan Al Hams, byl podle zpráv dnes ráno unesen jednotkou, kterou gazské úřady označily za izraelské speciální jednotky. Od 7. října se objevují zprávy o stovkách lékařů a zdravotnických pracovníků zadržených izraelskými úřady. Podrobnosti dnešního incidentu jsou stále nejasné. Izraelské obranné síly na naše žádosti o další informace nereagovaly. Při stejném incidentu byl dnes zabit novinář Samir Al Zanin a těžce zraněn kameraman Ibrahim Abu Ishiba, který pracuje pro Channel 4 News. Ibrahim je nyní v nemocnici, kde je ošetřován.





Nyní se ke mně připojuje Fleur Hassan Nahoum, zástupkyně starosty Jeruzaléma. 25 zemí, z nichž mnohé se považují za blízké spojence Izraele, včetně Británie, která Izraeli dodává zbraně, odsuzuje vaše chování jako nelidské. Zabíjení civilistů a dětí. Opravdu to můžete jen tak smést ze stolu?









Fleur Hassan Nahoum: Je zajímavé, že jste ve své reportáži ani reportéři z terénu vůbec nezmínili dohodu, která měla být podepsána s Hamásem. Nikdo nemluví o dohodě, která měla být podepsána s Hamásem. O jednáních, která v současné době probíhají v Dauhá, aby se zastavila celá válka, a o tom, že Hamás zdržuje, i když Izrael v posledních několika hodinách projevil ochotu ke kompromisu. Pokud tedy svět chce, abychom přestali, proč není tlak na Hamás, aby skutečně přijal podmínky a podepsal dohodu?

Moderátor: No, Hamás už měsíce a měsíce říká, že je připraven dohodu uzavřít, a že to je vaše vina. Tak o tom nemluvme. To je ten problém, pokračující problém těchto jednání je, že se pořád navzájem obviňujete. Držme se zabíjení civilistů, které pokračuje i dnes. Proč v tom pokračujete, když vás odsuzují vaši vlastní spojenci?

Fleur Hassan Nahoum: Všichni chceme, aby válka skončila. Jsme všichni vyčerpaní touto strašnou válkou. Na obou stranách jsou nezměřitelné ztráty, ale bohužel realita...

Moderátor: Jsou zcela změřitelné a dnes jich je přes 59 027 a dalších 19 umřelo hlady. Jsou to tedy změřitelné ztráty.

Fleur Hassan Nahoum: No, vy využíváte, a bohužel to dělají i média, neověřené zdroje z ministerstva zdravotnictví v Gaze.

Moderátor: Nemůžeme je ověřit, protože nás tam nepustíte. Víme, že to je také vaše stará výmluva, takže se držme odsouzení vašich spojenců.

Fleur Hassan Nahoum: Proč bychom měli mluvit o číslech, která vytáhne genocidní teroristický režim, který tuto válku vůbec začal? Držme se tedy všeho v rozumných mezích. Snažila jsem se říct, že všichni chceme, aby tato válka skončila, a v tuto chvíli je to Hamás, kdo brání kompromisu. A jak to vím? Z amerických zdrojů, které říkají a jsou rozhořčené tím, že Hamás odmítá podepsat dohodu, a to je celý problém.

Moderátor: Ale já se vás snažím přimět, abyste se držela tohoto tématu. Že vás neznepokojuje, že 25 evropských zemí, Austrálie a Nový Zéland si myslí, že Izrael nyní nelidsky zabíjí civilisty a tím, že se chová takto, značně poškozuje svou reputaci a škodí Izraeli?

Fleur Hassan Nahoum: Kdybych neslyšela totéž už rok a půl. Vlastně od prvního týdne po 7. říjnu, pak bych byla trochu více šokována, ale my slyšíme tuto strašnou propagandu, která šíří některé argumenty Hamásu už od prvního týdne po 7. říjnu.

Moderátor: Obviňujete britskou vládu z podpory Hamásu?

Fleur Hassan Nahoum: Je velmi těžké brát odsouzení vážně, když je slyšíme už rok a půl a nikdo ve skutečnosti nedělá nic praktického, aby pomohl.

Moderátor: No, to může být pravda, že se toho moc nedělá. Ale jde o to, že vy zabíjíte. Pojďme se teď podívat na únosy lékařů. Útoky na lékaře jsou válečným zločinem, stejně jako zabíjení ze strany Izraele.

Fleur Hassan Nahoum: My tvrdíme, že útočíme na teroristy. Bohužel se teroristé schovávají za civilisty.

Moderátor: Proč unášíte lékaře?

Fleur Hassan Nahoum: Bohužel jsme viděli, že nemocnice jsou využívány jako teroristická základna. Víte, že to bylo prokázáno.

Moderátor: Ano, to je vaše tvrzení.

Fleur Hassan Nahoum: Existují tvrzení a nakonec jsme světu ukázali, že pod nemocnicemi jsou tunely, které jsme odhalili.

Moderátor: No, neříkejte mi, co vím. Vždyť vy předkládáte nejrůznější obvinění. Já mluvím o lékařích. Nemluvím o tunelech.

Fleur Hassan Nahoum: Mluvím o podsvětí, které existuje. O podsvětí, ve kterém jsou takzvaní lékaři z Gazy zapleteni do zabíjení rukojmích.

Moderátor: Lékaři jsou unášeni.

Fleur Hassan Nahoum: Nejsou to lékaři. Takzvaní lékaři z Gazy skrývali teroristy v tunelech pod nemocnicemi.

Moderátor: Máte pro to nějaké důkazy?

Fleur Hassan Nahoum: Nevím. Nejsem členkou zpravodajské služby. A také nevím, proč byl ten lékař unesen, ale jsem si jistá, že se brzy prokáže, že tento lékař byl také zapojen do teroristických aktivit, jako většina lékařů ve většině nemocnic v Gaze, bohužel.

Moderátor: No, mnoho z těchto lékařů bylo propuštěno poté, co byli uneseni a odvezeni k mučení. Poté byli propuštěni. Takže možná to nakonec nebyli teroristé.

Fleur Hassan Nahoum: Nemáte žádné důkazy, nemáte žádné důkazy o tom, z čeho Izrael v současné době obviňujete, a možná, jen možná, poskytli Izraeli důležité informace, díky kterým mohl zatknout další teroristy.

Moderátor: Takže si myslíte, že je legitimní taktika zatýkat lékaře a vyslýchat je?

Fleur Hassan Nahoum: Jsem si jistá, že když jsou lidé odvedeni k výslechu, existují k tomu důvody, protože se něco chystá a tyto informace mohou zachránit životy. To Izrael vždy dělal, pokud měl nějaké informace. A to by udělala každá normální země, aby ochránila své občany.

Moderátor: Dobře, pokud nechcete poslouchat britskou vládu nebo 25 vlád, co rodiny rukojmích? Lidé, kteří jsou velmi znepokojeni tím, že jste nyní otevřeli novou frontu v Deir al Balah, kde mohou být drženi rukojmí, a říkají, že obětujete životy Izraelců pro svou ideologii a abyste zachránili politickou kariéru Benjamina Netanjahua.

Fleur Hassan Nahoum: O jaké ideologii mluvíte? Jaké ideologii?

Moderátor: To jsou jejich slova, ne moje. Říkají, že se snažíte zachránit Benjamina Netanjahua a ideologii, která ho v současné době podporuje, a že jste připraveni obětovat rukojmí tím, že zaútočíte na Deir al Balah.

Fleur Hassan Nahoum: Nejsme země ideologů a poslouchejte, rodiny rukojmích mají právo myslet si a říkat, co chtějí. Prožily nezměrnou bolest, kterou by žádná rodina neměla zažít. A proto nebudu kritizovat to, co říkají. Mají právo se bát o své děti, ať se skrývají kdekoli. Mají právo se o ně bát a mít o ně strach.

Moderátor: Ale vy to stejně uděláte.

Fleur Hassan Nahoum: Uvědomili jsme si, že jediný způsob, jakým Hamás kdy ustoupil a kdy ustoupil v dohodě o rukojmích, bylo pod palbou, když byla jednání pod palbou. Jinak nepropustí žádné rukojmí výměnou za palestinské teroristy, bohužel, to je vzorec, který Hamás používá. Mluvíme o genocidním teroristickém režimu Muslimského bratrstva, který vzal jako rukojmí nejen izraelské rukojmí, ale i vlastní lidi. A pokud svět opravdu chce pomoci, místo psaní prázdných odsouzení a dopisů by měl tlačit na Hamás, aby se vzdal moci, aby Palestinci mohli mít lepší život v pásmu Gazy.



























