Gaza nehladoví, je uměle vyhladovělá

21. 7. 2025

čas čtení 4 minuty

Úmrtí související s podvýživou v Gaze začínají narůstat, ministerstvo zdravotnictví v Gaze hlásí 18 úmrtí za pouhých 24 hodin. Lékaři hlásí, že lidé „kolabují“ na ulicích, zatímco novinář z Gazy Nahed Hajjaj varuje svět, aby se nedivil, když zbývající reportéry v enklávě umlčí hlad. Pokud se něco radikálně nezmění, lze očekávat, že se situace velmi rychle zhorší, varuje na X Caitlin Johnstone.

Izraelské síly mezitím lámou nové rekordy v masakrech hladovějících civilistů, kteří hledají humanitární pomoc. V neděli jich bylo zabito 85 za jediný den. Pokud toto není zlo, pak není zlo nic. Pokud Izrael není zlo, pak není zlo nic.

Izraelská armáda zabila 85 Palestinců, kteří se pokoušeli dostat pomoc v Gaze. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo zabito celkem 128 Palestinců.

Jaký je tedy plán? Budeme jen sedět a dívat se, jak Izrael s podporou našich vlastních vlád vyhladoví Gazu k smrti?

A co pak? Budeme prostě dál žít s vědomím, že se to stalo? Že taková je naše společnost? Že naše civilizace je v pohodě s tím, že něco takového se děje? A že naši vládci mohou kdykoli udělat totéž s jinou nepohodlnou skupinou obyvatel?

Máme to prostě akceptovat? A žít dál, jako by se nic nestalo? Opravdu mě to zajímá. Jak přesně si všichni plánujete žít svůj život po tom všem? Jak to přesně bude fungovat? Ptám se, protože to nevím. Vím, co by měla udělat moje vláda a její spojenci, ale nevím, co máme dělat my, obyčejní občané.

Lidé nyní v Gaze kolabují na ulicích, když jim selhávají orgány, a umírají kvůli extrémní podvýživě, protože Izrael brání světovým organizacím v dodávkách potravin do Gazy. Skupina soukromých žoldáků, kterou Izrael podporuje, pravidelně masakruje obyvatele Gazy čekající na malé příděly jídla:

„Případy, které se k nám dostávají, se týkají lidí, kteří zkolabovali na ulicích kvůli nedostatku výživy.“

Západní experti a politici se ptají: „Jak dosáhnout příměří v Gaze?“ nebo „Jak skoncovat s hladem v Gaze?“, jako by šlo o nějakou nepochopitelnou záhadu. Je to jako kdyby někdo škrtil dítě a říkal: „To dítě se dusí, ale JAK tomu zabráníme?“

Není žádnou záhadou, jak dosáhnout příměří v Gaze; impérium je s ním v rozporu. Stačí prostě přestat střílet. Izraelský holocaust v Gaze je možný pouze díky podpoře jeho západních spojenců, především Spojených států.

Četní izraelští vojenští zasvěcenci uznávají, že bez podpory USA by nic z toho nebylo možné. Kdyby Spojené státy a jejich západní spojenci přestali podporovat izraelský útok v Gaze, muselo by dojít k příměří.

Stejně tak není záhadou, jak dostat jídlo do Gazy. Stačí ho tam dovézt a rozdat lidem. Jediným důvodem, proč lidé v Gaze hladoví, je to, že západní vlády (včetně mé rodné Austrálie) se spikly, aby předstírali, že věří, že UNRWA je teroristická organizace, a ospravedlnily tak přerušení kritické pomoci, zatímco neudělaly nic, aby vyvinuly tlak na Izrael, aby umožnil volný průchod pomoci.

A nyní Izrael a americké impérium monopolizují dodávky „pomoci“ prostřednictvím takzvané Gazanské humanitární nadace, v jejíchž zařízeních jsou nyní každý den masakrováni civilisté za to, že se pokoušejí získat jídlo. UNRWA má ve svých skladech zásoby jídla pro celou populaci Gazy na více než tři měsíce.

Zásoby humanitární pomoci jsou tedy k dispozici.

Otevřete brány, zrušte blokádu, umožněte UNRWA vykonávat její práci. Organizace, financování a systémy dodávek potravin do Gazy jsou plně k dispozici (mimochodem bez nákladů pro Izrael). Jen jim není dovoleno poskytovat pomoc, protože cílem je odstranit všechny Palestince z Gazy smrtí nebo vysídlením. Lidé v Gaze hladoví, protože Západ pomáhá Izraeli vyhladovět Gazu. Je to opravdu tak jednoduché.

Nejde o humanitární tragédii nebo přírodní katastrofou. Jedná se o záměrně vyvolanou kampaň, prováděnou s genocidním úmyslem.

Celý text v angličtině https://x.com/caitoz/status/1947133503835140295

