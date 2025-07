Trumpova administrativa vrací viry na výsluní

20. 7. 2025

Počet případů spalniček v USA je nejvyšší za poslední desetiletí. Robert F. Kennedy se tím příliš netrápí. Těhotné ženy se stále častěji vyhýbají očkování Baví vás onemocnět nemocí, které lze předejít? Toužíte po tom, aby se kdysi vymýcené viry vrátily v plné síle? Pokud ano, proč nezajedete do USA, kde ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. a jeho protiočkovací kumpáni statečně bojují za zvrácení desetiletí pokroku v moderní medicíně. Začněme s případy spalniček, jejichž počet je v USA nejvyšší za posledních 33 let. Vina za to samozřejmě neleží výhradně na Trumpově administrativě, ale úředníci se tím rozhodně příliš netrápí. RFK Jr. bagatelizoval počet úmrtí na spalničky a stěžoval si na všechny titulky, které kolem toho vznikly.





Stejně jako ostatní jeho kolegové v Trumpově administrativě, RFK Jr. zřejmě nemá absolutně ponětí, co dělá, a zdá se, že si vše vymýšlí za pochodu. Ministr zdravotnictví dokonce v polovině května před Kongresem prohlásil, že si nemyslí, že by lidé měli lékařské rady od něj přijímat. Zdá se však, že na tuto větu zapomněl v momentě, kdy ji vyslovil. Ani ne o pár týdnů později Kennedy oznámil, že federální Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) přestanou doporučovat posilovací dávky vakcíny proti Covid-19 pro zdravé děti a těhotné ženy. To byl velmi neobvyklý krok, protože ministr zdravotnictví obvykle neprovádí jednostranné změny doporučení ohledně vakcín.

Zatímco se zdá, že Kennedy rozhoduje podle intuice, skuteční lékařští odborníci, kteří se opírají o důkazy a data, jsou hluboce znepokojeni odstraněním vakcín z doporučeného očkovacího plánu úředníků.

„Navzdory změně doporučení [ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb] se vědecké poznatky nezměnily,“ uvedla Americká společnost porodníků a gynekologů (ACOG) ve svém prohlášení. „Je zcela jasné, že infekce covid-19 během těhotenství může mít katastrofální následky a vést k vážnému postižení, což může mít devastující dopady na rodiny.“

Kennedyho rozhodnutí nyní čelí právní opozici. Ve stejném týdnu, kdy USA dosáhly temného milníku v oblasti spalniček, řada předních lékařských asociací zažalovala Trumpovu administrativu. „Tato administrativa představuje existenční hrozbu pro očkování v Americe a ti, kteří jsou za ni zodpovědní, teprve začínají,“ uvedl v prohlášení hlavní právní zástupce žalobců.

Obnovení důvěry ve veřejné zdravotnické orgány a vakcíny, zejména mezi těhotnými ženami, bude vyžadovat mnohem více než jen soudní spor. Dvě nové průzkumy, zveřejněné jako výzkumný dopis v Jama Network Open, zjistily, že pouze 35 % až 40 % těhotných žen a rodičů malých dětí v USA uvádí, že mají v úmyslu nechat své děti plně očkovat. Jsme nyní v situaci, kdy většina těhotných žen a rodičů neplánuje přijmout všechny doporučené dětské vakcíny.

„Vzhledem k vysoké nejistotě při rozhodování během těhotenství o očkování dětí po narození může být užitečné zasáhnout během těhotenství a proaktivně podporovat rodiny při rozhodování o očkování dětí,“ napsali vědci. Bohužel, za současné vlády je to mnohem snazší říct než udělat.



