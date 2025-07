Papež odsoudil izraelské BARBARSTVÍ v Gaze. ČT to slovo zcenzurovala

21. 7. 2025

Zpravodajství Vatikánu: Papež Lev vyzývá k ukončení „barbarství“ v Gaze

Příklad četných dalších zpráv. Všechny hovoří o barbarství:

Ve svém nedělním kázání Angelus papež Lev vyzývá Netanjahua, aby ukončil „barbarské válečné činy proti civilistům“.

