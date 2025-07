Channel 4 News: Zoufalství v Gaze, bombardování a hladová krize pokračuje

18. 7. 2025

čas čtení 5 minut

Moderátor, Channel 4 News, pátek 18. července 2025, 19 hodin: Vůdce vojenského křídla Hamásu varoval, že pokud Izrael bude pokračovat v bojích v Gaze, militantní skupina zahájí dlouhou vyčerpávající válku. Vyjednavači obou stran jsou stále v Dauhá, kde jsou rozhovory o příměří v patové situaci, a vzájemně se obviňují z nedostatku pokroku. To vyvolalo protesty v ulicích Gazy, kde lidé zoufale touží po ukončení hladomoru a prudkého růstu cen. Náš zahraniční korespondent Secunder Kermani přináší reportáž s otřesnými podrobnostmi. Vůdce vojenského křídla Hamásu varoval, že pokud Izrael bude pokračovat v bojích v Gaze, militantní skupina zahájí dlouhou vyčerpávající válku. Vyjednavači obou stran jsou stále v Dauhá, kde jsou rozhovory o příměří v patové situaci, a vzájemně se obviňují z nedostatku pokroku. To vyvolalo protesty v ulicích Gazy, kde lidé zoufale touží po ukončení hladomoru a prudkého růstu cen. Náš zahraniční korespondent Secunder Kermani přináší reportáž s otřesnými podrobnostmi.

Desperation in Gaza as hunger crisis continueshttps://t.co/Rh4i2WcTDT — Channel 4 News (@Channel4News) July 18, 2025 Reportér: Přilétají. Pak dopadají. Rodiny utíkají do bezpečí. Tak to vypadalo včera v centru Gazy. A tohle je Khan Unis. Dnes, tváří v tvář takové devastaci, se záchranné a obnovovací práce jeví jako beznadějný úkol. Oběti jsou tam, kde je letecký útok roztrhal na kusy. I pohřbít těla je příliš. Podle tohoto muže jsou stále pod troskami. "Ještě se nám je nepodařilo dostat ven, ani v malých kouscích. Největší kus je takhle velký. Velikost dlaně." Přilétají. Pak dopadají. Rodiny utíkají do bezpečí. Tak to vypadalo včera v centru Gazy. A tohle je Khan Unis. Dnes, tváří v tvář takové devastaci, se záchranné a obnovovací práce jeví jako beznadějný úkol. Oběti jsou tam, kde je letecký útok roztrhal na kusy. I pohřbít těla je příliš. Podle tohoto muže jsou stále pod troskami. "Ještě se nám je nepodařilo dostat ven, ani v malých kouscích. Největší kus je takhle velký. Velikost dlaně."





Izrael tvrdí, že útočí pouze na Hamás, ale podle UNICEF bylo v Gaze za téměř dva roky zabito v průměru 28 dětí denně. Jedna charitativní organizace zabývající se duševním zdravím sestavila seznam otázek, které děti položily jejím zaměstnancům. První: "Až umřu, pochovají mě do hrobu s maminkou a tatínkem?"









Obyvatelstvo je zlomené, vyděšené a hladové. Dnes se v Gaze konala demonstrace proti vydírání obchodníků, kteří uprostřed strašlivého nedostatku humanitární pomoci účtují přemrštěné ceny.





„Najděte řešení. Jsme vyčerpaní a unavení. Dny a týdny trávíme tím, že se budíme a usínáme hladoví. To stačí. Všichni tady mají hlad.“





Podívejte se na zoufalství v této charitativní jídelně. Ale humanitární zařízení v Gaze podporovaná Izraelem a USA jsou ještě chaotičtější a nebezpečnější. Izrael popírá, že by hlad používal jako válečnou zbraň.

















„Realita je taková, že v současné době má celé obyvatelstvo sotva jedno jídlo denně, a když vysvětlujeme, co je to jídlo, je to v Gaze v současné době trochu vařených těstovin. Ale současný stav veřejného pořádku a situace v Gaze je tak zoufalá, že nejsme schopni dostat jídlo k lidem.





Co se s nimi místo toho děje?





„Lidé je berou přímo z nákladních aut, protože jsou v tak zoufalé situaci.“





Dnes ráno navštívili Gazu vysocí církevní představitelé z Jeruzaléma. Včera zahynuli tři lidé, když izraelské granáty zasáhly jediný katolický kostel na tomto území. Izraelský premiér dnes hovořil s papežem a vyjádřil lítost nad tím, co označil za zbloudilé střely. Žádnou soustrast však Netanjahu neprojevil desítkám dalších Palestinců, kteří jsou v Gaze zabíjeni každý den.





Před nemocnicí v Khan Unis se připravují na pohřeb mrtvých, kteří se řada za řadou. Rubášů je nekonečně mnoho.









Jde o další střety, pokračující boje mezi beduínskými bojovníky, kmenovými bojovníky a drúzskou milicí v jižním městě Suweida, kde jsou hlášeny také popravy bez soudu a porušování lidských práv. Izrael zřejmě souhlasil, že vládní bezpečnostní síly mohou alespoň dočasně obnovit svou přítomnost, aby se pokusily dostat situaci pod kontrolu, protože dříve byly terčem útoků. Vláda byla obviněna ze spoluúčasti v Sýrii a zabíjení drúzských civilistů, i když nový syrský vůdce slíbil, že tuto komunitu bude chránit.

1

1088

OSN tvrdí, že většina toho, co se jí podaří dovézt, je okamžitě rozkradena.Dnes vydal vojenský mluvčí Hamásu své první prohlášení za několik měsíců. Varoval v něm, že skupina chce dosáhnout dohody o příměří, a to i částečné, která je v současné době na stole. Pokud nebude dohoda uzavřena v nejbližší době, požadavky skupiny budou jen tvrdší. Myslím, že se jedná o pokus odrazit tlak, který v posledních dnech vyvíjejí izraelští představitelé svými agresivními prohlášeními. Jeden palestinský komentátor, se kterým jsem před chvílí mluvil, říkal, že v podstatě všichni v Gaze nyní opravdu chtějí, aby násilí skončilo. Situace je tak špatná. Ve skutečnosti chtějí stejně jako drtivá většina Izraelců jakoukoli dohodu, která jim vrátí rukojmí. V posledních několika dnech se zdá, že v jednáních o příměří došlo k určitému pokroku, ale je jasné, že je ještě třeba vyřešit mnoho otázek. Stále však existuje naděje, že se podaří dosáhnout nějaké dohody, možná kolem konce měsíce, kdy izraelský parlament odchází na letní prázdniny.Dobře, to je Gaza. Ale Izrael má novou frontu v Sýrii, kde opět dochází k násilnostem.