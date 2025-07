Sláva, dálnice na Vídeň má po třiceti letech razítko

22. 7. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA pro dostavbu 23 kilometrů dálnice D52 z Pohořelic k hranici s Rakouskem. Stavba prvního úseku začne na konci roku 2026 a kompletně by dálnice měla být hotová v roce 2032.https://t.co/QcjuCIGPPc — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) July 21, 2025 Je to ten slavný den! Po třiceti letech! Dálnice na Vídeň má konečně razítko. Rakušané už dávno postavili dálnici směrem z Vídně na Brno ze své strany. My máme razítko a za rok se začne stavět. Za sto let by třeba mohlo být postaveno. To už dávno budou jaderky. Kdo za to asi tak může. Zelení aktivisté, kdo jiný? Ty v Rakousku nemají. Rakousko nic jako zelené aktivisty nebo přehnané ohledy na životní prostředí nezná. Ale vlastně ne… chyba je přece jinde.

Samozřejmě když srovnáte rakouskou a českou stranu hranice, je jasné, že za všechno může hrozný Brusel, zlé regulace z Unie, zelené šílenství. Rakousko přece v Unii není, nemusí čelit té hrůze, může si stavět, jak chce… nebo ne? Ono vlastně v Unii je? To snad není možné! Musí mít nějakou protekci nebo co, ne?

A co to tam v tom Rakousku stavějí? Větrníky? Zbláznili se? Šílenci. Copak nevidí, jak to děláme my? Jak máme levné energie (v pondělí v Radiožurnálu se pánové Prouza a Pýcha shodli na tom, že drahé potraviny v ČR jsou v důsledku drahých energií – a cena potravin prý kvůli tomu bude stále růst), jak tu prosperujeme, jak pokud jde o nás, čelíme Bruselu a jdeme vlastní cestou? Copak nám nezávidí naše mzdy a náš blahobyt? Za sto let uvidí, až budeme mít dálnici!

Zdroj:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-dostavba-dalnice-na-viden-ma-klicove-razitko-stavet-se-zacne-za-rok-282278













0