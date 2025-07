Britská demokracie za labouristů: Muž zatčen, protože držel printout ze satirického časopisu

23. 7. 2025

Slavný britský novinář Ian Hislop, šéfredaktor satirického časopisu Private Eye, který už desítky let vystupuje každý týden v satirickém pořadu britské televize, označil zatčení muže, který držel karikaturu z časopisu Private Eye na protestu v Gaze, za „šokující“



Jon Farley byl zatčen podle zákona o terorismu při demonstraci v Leedsu za držení transparentu s vtipem o zákazu organizace Palestine Action



Zatčení muže za terorismus za to, že během víkendové demonstrace držel karikaturu z časopisu Private Eye, je šokující, řekl šéfredaktor časopisu Ian Hislop, zatímco bývalý učitel požadoval omluvu od policie.



Jon Farley byl v sobotu zadržen policií při tiché demonstraci v Leedsu, kterou popsal jako „docela děsivý a znepokojující zážitek“, když držel transparent s vtipem o zákazu skupiny Palestine Action, který se objevil v posledním čísle satirického časopisu vycházejícího každé dva týdny. Jon Farley byl zatčen podle zákona o terorismu při demonstraci v Leedsu za držení transparentu s vtipem o zákazu organizace Palestine ActionZatčení muže za terorismus za to, že během víkendové demonstrace držel karikaturu z časopisu Private Eye, je šokující, řekl šéfredaktor časopisu Ian Hislop, zatímco bývalý učitel požadoval omluvu od policie.Jon Farley byl v sobotu zadržen policií při tiché demonstraci v Leedsu, kterou popsal jako „docela děsivý a znepokojující zážitek“, když držel transparent s vtipem o zákazu skupiny Palestine Action, který se objevil v posledním čísle satirického časopisu vycházejícího každé dva týdny.



„[Policisté] mě zadrželi, popadli a odvedli stranou, kde jsem skončil sedět na chodníku,“ řekl 67letý muž.



„Myslím, že tehdy se zmínili o tom transparentu. A já jsem řekl: ‚No, je to karikatura z Private Eye. Můžu vám to ukázat. Mám ten časopis v tašce.‘ V tu chvíli mi nasadili pouta.“





Poté byl zatčen podle § 12 zákona o terorismu z roku 2000, který zakazuje podporu zakázané organizace.

Policie z West Yorkshiru uvedla: „Je nám líto, že dotyčný muž není spokojen s okolnostmi svého zatčení. Jelikož se jedná o nově zakázanou organizaci, policie West Yorkshire zvažuje, jaké poučení z tohoto incidentu by si z něj měly vzít jednotlivci i organizace.“





„Říkal jsem si, že je to všechno trochu surrealistické,“ řekl Farley, který nikdy předtím nebyl zatčen. „Zjevně jsem nepředstavoval žádnou fyzickou hrozbu. Nebylo nutné, aby se chovali tak, jak se chovali.V tu chvíli jsem už byl v policejním antonu. Řekl jsem: ‚Sundejte mi pouta a já vám ten časopis ukážu, protože to, co děláte, je prostě hloupost.‘“Mezitím policie zjistila jeho jméno z průkazu na autobus pro seniory a odvezla ho na policejní stanici.O šest hodin později, po výslechu protiteroristickou policií, byl propuštěn na kauci s podmínkou, že se nebude účastnit žádných shromáždění „Palestine Action“, což, jak zdůraznil, nikdy nedělal a podle protiteroristických zákonů by to bylo stejně nelegální.V pondělí ráno mu zavolal protiteroristická policistka, že proti němu nebudou podniknuty žádné další kroky.„Tak jsem se zeptal: ‚Pokud půjdu na další demonstraci a znovu zvednu ten karikaturu, znamená to, že mě zatknete, nebo ne?‘ A ona odpověděla: ‚To vám nemohu říct, rozhoduje se případ od případu.‘“Řekl: „Nedočkal jsem se žádné omluvy, žádného vysvětlení. Je to jen mlhavá nejasnost.“Farley, který utrpěl lehká poranění a řezy na pažích, řekl, že po této zkušenosti byl „frustrovaný a rozzlobený“. „Nejprve jsem byl velmi šokovaný, pak mi spadl kámen ze srdce, ale teď si říkám: Počkejte, co se to tady vlastně stalo?„Co mě opravdu znepokojuje, je celková atmosféra zastrašování.“Farley, který se v minulosti zúčastnil řady pokojných demonstrací, poukázal na to, že v den jeho zatčení bylo v Gaze izraelskou armádou zastřeleno 32 Palestinců, kteří stáli ve frontě na pomoc, což bylo téma jeho transparentu.„Viděl jsem to v Private Eye a pomyslel si: ‚To je opravdu dobře promyšlené. Má to jistou nuanci.‘ Ale nemyslím si, že policajti chápou nuance.„Později jsem se dozvěděl, že někdo řekl jednomu z policistů: ‚Víš, že Private Eye si můžeš koupit v novinovém stánku hned vedle antonu, do kterého ho strkáš, a přesto ho zatýkáš?‘„Tak oni přicházejí s takovými nesmysly: ‚Pokud je to v tisku, je to v pořádku. Ale pokud to nosíte na demonstraci [je to nelegální]. To mi zní, jako by si policie vymýšlela vlastní zákony.“Hislop, který hovořil z londýnské kanceláře Private Eye – nebyl zatčen – řekl, že karikatura byla „zcela zjevným příkladem svobody projevu na téma vládní politiky“.Šéfredaktor 63 let starého satirického časopisu řekl: „Je to šokující. Chci říct, absurdní. On tomu zjevně nemohl uvěřit a okamžitá reakce v naší redakci byla, že někdo řekl: ‚No, vtipy jsou trestné už věky.‘“Řekl, že karikatura byla „vlastně velmi výstižným a vtipným shrnutím toho, co je a co není přijatelné, a je to vtip – sice dost černý – ale o pokrytectví přístupu vlády k jakémukoli jednání v Gaze.„Není to tedy těžké pochopit. Je to kritické, ale je to zcela jasně vtip. Přijde mi naprosto neuvěřitelné, že někdo mohl být zatčen za to, že to držel v ruce.“Dodal, že je „zklamáním“, že policisté, kteří ho zatýkali, zřejmě neslyšeli o časopisu Private Eye. „To je opravdu deprimující, že? To je asi to nejhorší,“ žertoval.