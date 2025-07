Uprostřed protestů, Zelenskyj se snaží hájit návrh zákona omezujícího nezávislost protikorupčních orgánů

23. 7. 2025

Krok ukrajinského prezidenta se setkal s širokým odporem a může znamenat překážku pro naděje země na budoucí vstup do EU



Volodymyr Zelenskyj obhajoval své schválení kontroverzního návrhu zákona, který oslabuje ukrajinské protikorupční orgány, jehož přijetí vyvolalo první vážné protesty proti jeho vládě.



Úterní krok postavil prezidenta do konfliktu s aktivisty občanské společnosti a některými ukrajinskými veterány a pravděpodobně vyvolá zděšení u evropských partnerů Ukrajiny.



Ukrajinský parlament, Verchovna Rada, v úterý schválil kontroverzní zákon, který fakticky zbavuje nezávislosti národní protikorupční úřad známý jako Nabu a specializovanou protikorupční prokuraturu.



Ve svém nočním videopříspěvku, který zveřejnil dlouho po půlnoci, Zelenskyj uvedl, že hovořil s šéfem Nabu Semenem Kryvonosem a dalšími vysokými prokurátory.



Protikorupční orgány budou podle Zelenského nadále fungovat, „ale bez jakéhokoli ruského vlivu. Vše musí být očištěno.“



„Musí být více spravedlnosti. Nabu a Sapo budou samozřejmě pokračovat ve své práci,“ uvedl. „Je také důležité, aby se generální prokurátor zavázal zajistit skutečnou odpovědnost těch, kteří porušují zákon. To je to, co Ukrajina skutečně potřebuje.“



Předtím se u komplexu prezidentské administrativy Zelenského shromáždilo asi 1 500 demonstrantů. Pod jeho okny skandovali slogany jako „Hanba“ a „Veto zákonu“ a mávali transparenty odsuzujícími návrh zákona.



Protesty se konaly i v dalších velkých městech, včetně Dněpropetrovska, Lvova a Oděsy. „Pokud bude návrh zákona schválen, Ukrajině se ztíží vstup do Evropské unie. Vrátíme se k diktatuře,“ řekla Saša Kazinceva předtím, než Zelenskyj dal svůj souhlas.



„Nechceme být jako Rusko. Zelenskyj je stále náš prezident. Ale když udělá něco špatného, řekneme to.“



Její přítelkyně Teťana Kukuruza držela kartonový transparent s nekompromisním sloganem: „Zbláznili jste se?“



Vysvětlila: „Je to poprvé od roku 2022, co jsme vyšli do ulic. Známe jména poslanců, kteří pro tento zákon hlasovali. Neříkám, že jsou zkorumpovaní. Ale mají své zájmy.“



Demonstranti se shromáždili v parku přímo pod rokokovou vládní budovou z 19. století, Domem chimér. Dav tvořili studenti, mladí aktivisté a veteráni z armády, někteří z nich zahalení do modrožlutých ukrajinských vlajek. Zúčastnil se i kyjevský starosta Vitalij Kličko spolu se svým bratrem

Vladimirem.



Umělkyně Veronika Molová řekla, že se obává, že Ukrajina se vrací do éry Viktora Janukovyče, zkorumpovaného proruského prezidenta, který v roce 2014 po měsících pouličních protestů uprchl do Moskvy.



„Jsem překvapená, že se to stalo. Vypadá to jako šílenství. Nevím, jaké jsou jejich motivy,“ řekla.



„Na Ukrajině mají moc lidé. Ne prezident ani vláda. Je strašné, že jim to musíme stále připomínat.“



Návrh zákona hlasitě odsoudili prominentní vojáci, známý kuchař a ukrajinská média. Spisovatel Illia Ponomarenko řekl, že občanská společnost bojuje „s temnou stránkou svého vlastního státu“ souběžně s válkou proti Rusku.



Kritizoval „korupci, zneužívání moci, lži, nedostatek transparentnosti, nepotismus, beztrestnost a útoky na demokracii a svobodu projevu – vše, co nás stále táhne zpět do propasti, zpět do koloniální zločinecké stáje Ruska“.



Obavy vyjádřilo několik významných mezinárodních podporovatelů Ukrajiny. Mezi nimi byl bývalý americký velvyslanec v Moskvě Mike McFaul a estonský exprezident Toomas Hendrik Ilves. Bylo také uznáno, že protestující mohou svobodně vyjadřovat protivládní názory – na rozdíl od Ruska.



Jeden z vysokých úředníků spojených s armádou, šéf vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov, v úterý večer vyzval k úsilí o odstranění válečných rozdílů v ukrajinské společnosti. „Máme jedno společné neštěstí, jednoho nepřítele,“ napsal Budanov, aniž by konkrétně zmínil legislativu.



„Proto stojí za to vyřešit vnitřní rozpory otevřeným dialogem, abychom dosáhli jediného společného cíle: bránit naši zemi.“



Žádost Ukrajiny o vstup do EU závisí na pokroku, kterého dosáhne v boji proti korupci. Od roku 2022 poskytly země EU Kyjevu významnou vojenskou a ekonomickou podporu v řádu miliard eur.



Evropská komisařka pro rozšíření Marta Kosová přijetí zákona kritizovala.





„Zrušení klíčových záruk chránících nezávislost [protikorupčního úřadu] Nabu je vážným krokem zpět,“ napsala Kosová na sociálních sítích s tím, že oba orgány jsou „nezbytné“ pro cestu Ukrajiny do EU.





