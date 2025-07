Obama prolomil mlčení ohledně „urážlivé“ výzvy Trumpa, aby byl stíhán

23. 7. 2025

čas čtení 6 minut





Kancelář bývalého amerického prezidenta porušila precedens a varovala, že obvinění z pokusu o „puč“ jsou „pokusem o odvedení pozornosti“



A rare statement from former President Obama's office regarding Trump's latest attempt to distract from Epstein pic.twitter.com/So2PlQXUHH — MeidasTouch (@MeidasTouch) July 22, 2025

Barack Obama prolomil mlčení ohledně výzev Donalda Trumpa, aby byl stíhán, a jednoznačně odmítl obvinění svého nástupce, že se po Trumpově vítězství ve volbách v roce 2016 pokusil zorganizovat „puč“ tím, že „zfalšoval“ důkazy o ruském zasahování do amerických prezidentských voleb.



Obamův úřad učinil neobvyklý krok a vydal důrazné popření poté, co Trump novinářům řekl, že jeho předchůdce se „pokusil o puč“ proti němu a je vinen „zradou“ kvůli zpravodajským informacím, které naznačují, že Rusko zasáhlo, aby pomohlo Trumpovi porazit Hillary Clintonovou v kampani.



„Z úcty k úřadu prezidenta naše kancelář obvykle nereaguje na neustálé nesmysly a dezinformace, které vycházejí z Bílého domu,“ uvádí se v prohlášení. „Tyto tvrzení jsou však natolik pobuřující, že si zaslouží reakci. Tato bizarní obvinění jsou směšná a představují slabý pokus o odvedení pozornosti.“ Barack Obama prolomil mlčení ohledně výzev Donalda Trumpa, aby byl stíhán, a jednoznačně odmítl obvinění svého nástupce, že se po Trumpově vítězství ve volbách v roce 2016 pokusil zorganizovat „puč“ tím, že „zfalšoval“ důkazy o ruském zasahování do amerických prezidentských voleb.Obamův úřad učinil neobvyklý krok a vydal důrazné popření poté, co Trump novinářům řekl, že jeho předchůdce se „pokusil o puč“ proti němu a je vinen „zradou“ kvůli zpravodajským informacím, které naznačují, že Rusko zasáhlo, aby pomohlo Trumpovi porazit Hillary Clintonovou v kampani.„Z úcty k úřadu prezidenta naše kancelář obvykle nereaguje na neustálé nesmysly a dezinformace, které vycházejí z Bílého domu,“ uvádí se v prohlášení. „Tyto tvrzení jsou však natolik pobuřující, že si zaslouží reakci. Tato bizarní obvinění jsou směšná a představují slabý pokus o odvedení pozornosti.“



Prohlášení dále kritizovalo tvrzení obsažená v jedenáctistránkovém dokumentu, který minulý týden zveřejnila Tulsi Gabbardová, ředitelka národní zpravodajské služby, která uvedla, že předala ministerstvu spravedlnosti důkazy o tom, co označila za „zrádné spiknutí“ mezi Obamovými bezpečnostními činiteli, a doporučila jejich stíhání.



„Nic v dokumentu zveřejněném minulý týden nepodporuje široce přijímaný závěr, že Rusko se snažilo ovlivnit prezidentské volby v roce 2016, ale nepodařilo se mu manipulovat žádné hlasy,“ uvádí se v prohlášení.



„Tyto závěry potvrdila zpráva z roku 2020, kterou vypracoval dvojstranický senátní výbor pro zpravodajské služby pod vedením tehdejšího předsedy Marca Rubia.“



Obamova reakce následovala po sérii obvinění ze strany Donalda Trumpa v Bílém domě, kde se setkal s prezidentem Filipín Ferdinandem Marcosem Jr., synem bývalého autokratického prezidenta země, který byl v roce 1986 svržen lidovou „revolucí lidové moci“.



Na otázku reportéra, kdo by měl být hlavním terčem trestního vyšetřování doporučeného ve zprávě Gabbardové, Trump odpověděl: „Na základě toho, co jsem četl, a četl jsem v podstatě to samé, co vy, by to byl prezident Obama. On to začal a Biden byl u toho s ním. A byl tam i [James] Comey [bývalý ředitel FBI] a [James] Clapper [bývalý ředitel národní rozvědky], byla tam celá skupina.



„Byli to také oni, ale vůdcem gangu byl prezident Obama, Barack Hussein Obama. Slyšeli jste o něm?“



Pokračoval: „Tohle nejsou důkazy. Tohle je jasný důkaz, nevyvratitelný důkaz, že Obama byl "sedatious" [sic, neexistující slovo, zřejmě má znamenat "podvratný"], že Obama … se pokoušel vést puč, a to spolu s Hillary Clintonovou a všemi těmi ostatními lidmi, ale Obama tomu velel.



„Je vinen. Byla to zrada. Bylo to všechno, co si dokážete představit. Pokusili se ukrást volby. Pokusili se volby zmanipulovat. Udělali věci, které si nikdo nedokázal ani představit.“



Trump řekl, že Gabbardová mu sdělila, že má „tisíce dalších dokumentů“.



„Je to nejneuvěřitelnější věc, jakou jsem kdy četl. Podívejte se na to a přestaňte mluvit nesmysly,“ řekl v tom, co vypadalo jako zakódovaná výzva svým příznivcům, aby upustili od požadavků na zveřejnění dokumentů souvisejících s Jeffreyem Epsteinem, zneuctěným finančníkem, který byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve své vězeňské cele, kde čekal na soud za obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.



Zpráva Gabbardové, která obvinila Obamovu administrativu z nátlaku na zpravodajské agentury, aby změnily své závěry, však spojila a zkreslila různé otázky, ve snaze zdiskreditovat hodnocení od americké zpravodajské komunity z roku 2017, podle kterého se Rusko snažilo současně pomoci Trumpovi a poškodit Clintonovou.



Hodnocení dospělo k závěru, že Rusko se nezapojilo do kybernetických útoků na volební infrastrukturu s cílem změnit výsledky hlasování, ale zjistilo, že Moskva hacknula a zveřejnila dokumenty Demokratického národního výboru, aby poškodila kampaň Clintonové.



Zpráva Gabbardové použila tento první závěr k naznačení, že k širší ruské operaci ovlivňování nedošlo, a jako důkaz politického zasahování v hodnocení citovala denní zprávu prezidenta Obamy z prosince 2016, která dospěla k závěru, že nedošlo k žádným ruským hackerským útokům na volební systémy.



Tvrzení o ruském vměšování byla následně potvrzena ve zprávě zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera z roku 2019 a ve zprávě dvojstranického senátního výboru pro zpravodajské služby zveřejněné v následujícím roce, kterou vedl Rubio, nyní ministr zahraničí v Trumpově administrativě.



Bývalý analytik CIA a národní zpravodajský důstojník Fulton Armstrong uvedl, že

zpráva Gabbardové „byla zjevně napsána s předem daným závěrem“.



„I při letmém čtení je zřejmé, jak záměna pojmů jistota a pravděpodobnost [v souvislosti s hodnocením zpravodajských informací] – i když neúmyslná – vede k nedbalosti a manipulaci,“ uvedl Armstrong.



„Větším problémem je, že Tulsiin dokument je taková sračka. Její odkaz na ‚úředníky hlubokého státu‘ je amatérský, hloupý a podkopává celý ten zatracený dokument.





Je chytrá, že k podpoře svých argumentů používá mizerné precedenty a zmatek, ale otázka jako ruská manipulace amerických voleb, na které se podílelo tolik analytiků z různých organizačních kultur, téměř jistě zanechá na podlaze dostatek zbytků, aby kdokoli, kdo chce jednostranně politicky někoho zkritizovat, našel dost materiálu na 11stránkový dokument.“





Zdroj v angličtině ZDE

0