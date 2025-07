V Gaze se šíří masový hladomor, varují humanitární organizace, tlak na Izrael roste

23. 7. 2025

Více než 100 humanitárních organizací, včetně Lékařů bez hranic, Save the Children a Oxfam, konstatují, že „naši kolegové i lidé, kterým pomáháme, umírají hlady“. Více než 100 humanitárních organizací varuje před „masovým hladomorem“ v Gaze Více než 100 humanitárních organizací ve středu varovalo, že se v Gaze šíří „masové hladovění“, informuje agentura Agence France-Presse (AFP) Izrael čelí rostoucímu mezinárodnímu tlaku kvůli katastrofální humanitární situaci na palestinském území, kde více než 2 miliony lidí čelí po 21 měsících konfliktu, který vyvolal útok Hamásu na Izrael, vážnému nedostatku potravin a dalších základních potřeb. OSN v úterý uvedla, že izraelské síly zabily více než 1 000 Palestinců, kteří se pokoušeli získat potravinovou pomoc od té doby, co koncem května zahájila činnost Gazská humanitární nadace podporovaná USA a Izraelem, která fakticky nahradila stávající systém vedený OSN. Proč ne český premiér? Irský premiér Micheál Martin v úterý vyzval k ukončení války v Gaze a popsal obrazy hladovějících dětí jako„hrůzné“. Martin vyzval k nárůstu humanitární pomoci do Gazy. Prohlášení s 111 podpisy, včetně organizací Lékaři bez hranic (MSF), Save the Children a Oxfam, varovalo, že „naši kolegové a ti, kterým sloužíme, umírají“. Skupiny vyzvaly k okamžitému vyjednání příměří, otevření všech pozemních přechodů a volnému průchodu pomoci prostřednictvím mechanismů vedených OSN. Izrael tvrdí, že humanitární pomoc do Gazy je povolena, a obviňuje Hamás z využívání utrpení civilistů, mimo jiné krádeží potravinových darů, které prodává za přemrštěné ceny, nebo střílením na lidi čekající na pomoc. Ve svém prohlášení humanitární organizace uvedly, že sklady s tunami zásob zůstávají nedotčené těsně za hranicí území a dokonce i uvnitř, protože jim je bráněno v přístupu k nim a v dodávkách zboží. Signatáři uvedli: Palestinci jsou uvězněni v koloběhu naděje a zklamání, čekají na pomoc a příměří, jen aby se probudili do ještě horších podmínek. Nejde jen o fyzické utrpení, ale i o psychické. Přežití visí na vlásku jako fata morgána. Humanitární systém nemůže fungovat na falešných slibech. Humanitární pracovníci nemohou pracovat podle měnících se časových harmonogramů nebo čekat na politické závazky, které nevedou k zajištění přístupu.





V příspěvku na Twitteru uvedl:

Situace v Gaze je hrůzná. Utrpení civilistů a smrt nevinných dětí jsou neúnosné. Připojuji se k výzvě ministrů zahraničí 28 zemí, aby byli propuštěni všichni rukojmí a aby byla zvýšena humanitární pomoc. Tato válka musí skončit, a to okamžitě.

Novináři agentury Agence France-Presse (AFP) v pásmu Gazy v úterý uvedli, že chronický nedostatek potravin ovlivňuje jejich schopnost informovat o konfliktu Izraele s militantním hnutím Hamás.



Bashar Taleb (35) je fotografem AFP, který žije v vybombardovaných troskách svého domu v Jabalia al-Nazla v severní části Gazy.



Řekl:



Musel jsem několikrát přestat pracovat, abych sehnal jídlo pro svou rodinu a blízké. Poprvé v životě se cítím emocionálně naprosto poražený. Snažil jsem se ze všech sil, klepal jsem na mnoho dveří, abych zachránil svou rodinu před hladem, neustálým stěhováním a strachem, ale zatím bezvýsledně.



Další fotograf, 35letý Omar al-Qattaa, bydlí v troskách domu rodiny své ženy poté, co byl zničen jeho vlastní byt.



Řekl:



Jsem vyčerpaný z nošení těžkých fotoaparátů na ramenou a dlouhých pochodů. Nemůžeme se ani dostat na místa, kde máme reportáž, protože kvůli hladu a nedostatku jídla nemáme sílu.



Qattaa je kvůli bolestem zad závislý na lécích proti bolesti, ale řekl, že v lékárnách nejsou k dispozici základní léky a jeho potíže ještě zhoršuje nedostatek vitamínů a výživné stravy.



Marwan al-Hams, zastupující ředitel polních nemocnic v Gaze a mluvčí ministerstva zdravotnictví, byl podle agentury Associated Press (AP) začátkem tohoto týdne zadržen izraelskými vojáky na palestinském území.



Alaa al-Sakafi, šéf palestinské organizace na ochranu lidských práv Addameer, ve středu agentuře AP sdělil, že právníci nemají povoleno al-Hamse navštívit. Jeho zadržení v věznici na jihu Izraele bylo prodlouženo do konce měsíce, uvedl al-Sakafi.



Řekl, že al-Hams utrpěl střelnou ránu do nohy, kterou si způsobil během zadržení v pondělí v jižním městě Rafah v Gaze.



Izrael se k zadržení al-Hamse nevyjádřil.



Izrael popřel blokování dodávek do Gazy a oznámil, že na území je 950 nákladních vozidel s humanitární pomocí, které čekají na vyzvednutí a distribuci mezinárodními agenturami.



Times of Israel citoval nejmenovaného vysokého izraelského bezpečnostního představitele, který řekl:



V současné době jsme nezaznamenali hladomor, ale chápeme, že je třeba přijmout opatření ke stabilizaci humanitární situace.



Al Jazeera informuje, že Hamas vyzval „všechny lidi svobodného světa“, aby od 25. července organizovali demonstrace, dokud „nebude obklíčení prolomeno a hladomor v Gaze skončí“.



Média citovala prohlášení skupiny zveřejněné na Telegramu:



Lidé umírají hlady a podvýživou a hladomor se smrtelně projevuje na tvářích dětí, matek a starých lidí, a to uprostřed podezřelého globálního mlčení a absence jakýchkoli opatření, která by odpovídala rozsahu katastrofy.



Ať jsou nadcházející dny hlasitým výkřikem proti okupaci a hanbou pro ty, kteří mlčí.

Izraelská armáda ve středu v prohlášení uvedla, že její jednotky operují i na severu Gazy, informovala agentura Associated Press (AP) Bez bližších podrobností uvedla, že v Džabalíji, oblasti těžce zasažené několika vlnami bojů, při leteckém úderu zahynulo „několik“ militantů Hamásu. Vojáci za poslední den zasáhli přibližně 120 cílů v celé Gaze, včetně militantních buněk, tunelů a pastí, uvedla armáda.

Izraelské útoky zabily v Gaze nejméně 21 lidí, uvedly zdravotnické úřady

Izraelské útoky v Gaze zabily v úterý večer a ve středu brzy ráno nejméně 21 lidí, informovala agentura Associated Press (AP). Více než polovinu zabitých tvořily ženy a děti, uvedly zdravotnické úřady.

Jeden izraelský úder zasáhl v úterý dům v severozápadní části města Gaza a zabil nejméně 12 lidí, podle nemocnice Shifa, která přijala oběti.

Mezi mrtvými bylo šest dětí a dvě ženy, podle seznamu obětí ministerstva zdravotnictví v Gaze.

Další útok zasáhl byt v oblasti Tal al-Hawa v severní Gaze a zabil nejméně šest lidí. Mezi mrtvými byly tři děti a dvě ženy, z toho jedna těhotná. Osm dalších bylo zraněno, uvedlo ministerstvo.

Třetí útok zasáhl v úterý pozdě večer stan v čtvrti Naser v Gaze a zabil tři děti, uvedla nemocnice Shifa.

Izraelská armáda na žádost o komentář k útokům okamžitě nereagovala. Za civilní oběti viní Hamás, protože militanti operují z obydlených oblastí.

Palestinský Červený půlměsíc uvádí, že situace v Gaze se „jen zhoršuje“, a mluvčí Nebal Farsakh ji označil za „bezprecedentní humanitární katastrofu“.

Farsakh v úterý v videu zveřejněném na Twitteru uvedl, že do pásma Gazy již více než čtyři měsíce nedorazily žádné potraviny, čistá voda ani léky. To vedlo ke katastrofě, kdy lidé doslova umírají hlady. Do nemocnic je přijímáno stále více lidí trpících podvýživou, zejména děti, těhotné ženy a starší lidé. Dosud zemřelo hlady 101 lidí, včetně 80 dětí. Situace se jen zhoršuje

Po více než dvou týdnech jednání jsou snahy zprostředkovatelů Kataru, Egypta a USA o rozhovory mezi izraelskými a hamasovskými vyjednavači v slepé uličce, informuje agentura Agence France-Presse (AFP).

Návrh na stole zahrnuje 60denní příměří a propuštění 10 živých rukojmích výměnou za stovky palestinských vězňů.

Hamas trvá na tom, že jakákoli dohoda musí zahrnovat záruky trvalého ukončení války.

Izrael takové záruky odmítá a trvá na tom, že Hamas musí jako podmínku míru vzdát se své schopnosti bojovat nebo vládnout.

Karim Bitar, lektor blízkovýchodních studií na pařížské univerzitě Sciences Po, řekl:

Krutá pravda je, že z důvodu vnitropolitických úvah nemají ani (izraelský premiér) Benjamin Netanjahu, ani vůdci Hamasu v Gaze zájem na rychlém řešení a komplexním příměří.

Oba by museli odpovídat na závažné otázky svých vlastních voličů.

Britský premiér Keir Starmer je pod tlakem ministrů vlády, aby Spojené království okamžitě uznalo Palestinu jako stát, zatímco po celém světě roste pobouření nad zabíjením hladovějících civilistů v Gaze ze strany Izraele.

Premiér byl podle informací v posledních měsících na několika zasedáních vlády vyzván řadou vysokých ministrů, aby Spojené království převzalo vedoucí roli v uznání Palestiny.

Velká Británie plánuje formálně uznat Palestinu v rámci mírového procesu, ale pouze ve spolupráci s dalšími západními zeměmi a „v okamžiku maximálního dopadu“ – aniž by upřesnila, kdy to bude.

V posledních týdnech však v labouristické vládě roste pocit zoufalství a hrůzy nad zabíjením hladovějících palestinských civilistů v Gaze a útoky na humanitární organizace.

„Říkáme, že uznání palestinské státnosti je opravdu důležitým symbolem, který lze učinit pouze jednou. Ale pokud ne teď, tak kdy?“ řekl jeden z ministrů vlády.

Na začátku tohoto měsíce téměř 60 labouristických poslanců požadovalo, aby Spojené království okamžitě uznalo Palestinu jako stát, poté co izraelský ministr obrany oznámil plány na přesun všech obyvatel Gazy do tábora na troskách Rafahu.

USA v úterý oznámily, že do Evropy vyrazí vysoký vyslanec, aby jednal o příměří a dokončení „koridoru“ pro pomoc válkou zpustošené Gaze, kde podle úřadů lidé umírají hlady, informuje agentura AFP.

Steve Witkoff, prezident Donald Trumpův vysoce postavený vyjednavač, se podle amerických úředníků, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, vydá tento týden do Evropy na jednání o Gaze.

Úředníci upřesnili své dřívější prohlášení a uvedli, že Witkoff může po Evropě odcestovat na Blízký východ, aby pokračoval v diplomatických jednáních.

Witkoff přijíždí s „velkou nadějí, že se nám podaří dosáhnout dalšího příměří a zřízení humanitárního koridoru pro dodávky pomoci, na kterém se obě strany již dohodly“, řekla novinářům mluvčí ministerstva zahraničí Tammy Bruce.

Bruce odmítla poskytnout další podrobnosti o koridoru.

Neřekla, jak bude diplomacie souviset s Gazskou humanitární nadací (GHF), logistickou skupinou podporovanou Izraelem a USA, která byla svědkem chaotických scén, kdy vojáci stříleli na hladové Palestince, kteří se snažili dostat k jídlu.

OSN v úterý uvedla, že izraelské síly zabily více než 1 000 Palestinců, kteří se snažili získat potravinovou pomoc od začátku činnosti GHF koncem května, přičemž většina z nich byla v blízkosti míst, kde nadace působí.

Izrael čelí zesilující mezinárodní kritice za zabíjení hladovějících palestinských civilistů v Gaze a za útoky na humanitární pomoc. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že „poslední záchranné lano, které drží lidi [v pásmu] naživu, se hroutí“.

Guterres v úterý před Radou bezpečnosti OSN popsal situaci v Gaze jako „hororovou show“ a odsoudil izraelské útoky na kanceláře OSN.

Guterres řekl: Podvýživa prudce roste a hlad klepe na každé dveře v Gaze. A nyní jsme svědky posledního výdechu humanitárního systému postaveného na humanitárních principech. Tomuto systému jsou upírány podmínky pro fungování. Je mu upírán prostor pro pomoc. Je mu upírána bezpečnost pro záchranu životů.

Guterresova vyjádření přišla několik hodin po pondělním ostrém společném prohlášení 27 západních zemí, včetně Velké Británie, Francie, Austrálie a Kanady, které ostře kritizovaly izraelská omezení humanitární pomoci a vyzvaly k okamžitému ukončení války. Guterres uvedl, že „odsuzuje rostoucí počet zpráv o dětech a dospělých trpících podvýživou“, zatímco zdravotníci v Gaze oznámili dalších 33 úmrtí, včetně 12 dětí, za posledních 48 hodin.

Na britské ministry se zvyšuje tlak, aby zasáhli ve prospěch 40 studentů v Gaze, kterým byly nabídnuty plné stipendia ke studiu na britských univerzitách, ale kvůli byrokratickým překážkám vlády nemohou v září nastoupit ke studiu.

V úterý se podle informací konalo na ministerstvu vnitra setkání na vysoké úrovni poté, co poslanci a aktivisté upozornili na tíživou situaci studentů a vyzvali ministry, aby přijali opatření k zajištění jejich bezpečného příjezdu do Velké Británie. Někteří studenti byli údajně zabiti během čekání, zatímco ostatní jsou údajně v neustálém nebezpečí.

Aktivisté tvrdí, že studenti nemohou cestovat a zahájit studium kvůli požadavku ministerstva vnitra na biometrické údaje pro žádost o vízum. Biometrické registrační centrum schválené Spojeným královstvím v Gaze bylo uzavřeno v říjnu 2023 a studenti nemají možnost cestovat do jiných center v sousedních zemích.

Britští poslanci vyzývají vládu, aby studentům odložila povinnost poskytnout biometrické údaje a pomohla jim najít bezpečnou cestu do třetí země, kde budou moci dokončit žádost o vízum a odcestovat do Velké Británie.

Dr. Nora Parr, výzkumnice z Birminghamské univerzity, která studenty v Gaze podporuje, uvedla, že Irsko, Francie, Belgie, Německo a Itálie již pomohly evakuovat studenty, kteří mají místo na univerzitách v těchto zemích.

Studenti, kteří studovali, skládali testy TOEFL (Test of English as a Foreign Language), psali přijímací eseje a absolvovali virtuální pohovory na kampusu za nejhorších představitelných podmínek – mnozí z nich z provizorních stanů a improvizovaných wifi hotspotů – nyní musí čekat na rozhodnutí vlády.

Nečinnost znamená rozhodnutí nechat je bez těchto těžce dosažených vzdělávacích příležitostí.

Ředitel největší nemocnice v Gaze v úterý uvedl, že za poslední tři dny zemřelo na palestinském území 21 dětí v důsledku podvýživy a hladovění, zatímco Izrael pokračoval v ničivém útoku. Více než 2 miliony obyvatel Gazy čelí vážnému nedostatku potravin a dalších základních potřeb a obyvatelé jsou často zabíjeni při pokusech o získání humanitární pomoci v několika málo distribučních místech.

Zpravodajská agentura Agence France-Presse (AFP) vyzvala Izrael, aby umožnil okamžitou evakuaci svých nezávislých spolupracovníků a jejich rodin z pásma Gazy, den poté, co varovali, že kvůli hladu nemohou pracovat. Francouzská agentura ve svém prohlášení uvedla, že její nezávislí spolupracovníci čelí v Gaze „otřesné situaci“. 21měsíční válka s Izraelem zdevastovala území, konflikt vyvolal smrtící útok Hamásu na Izrael v říjnu 2023.

Šéf palestinské agentury OSN pro uprchlíky (Unrwa) v úterý uvedl, že její zaměstnanci, lékaři a humanitární pracovníci omdlévají při výkonu služby kvůli hladu a vyčerpání, a popsal situaci v Gaze jako „peklo na zemi“. Generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini také označil logistickou skupinu podporovanou Izraelem a řízenou Gazskou humanitární nadací (GHF) za „sadistickou smrtící past“. Uvedl, že ostřelovači náhodně střílejí do davů lidí na místech, kde se rozdává pomoc, jako by měli „licenci zabíjet“. GHF na to reagovala tvrzením, že OSN „odmítá“ doručit do Gazy pomoc, která by mohla pomoci ukončit zoufalství v regionu.

Izraelská vláda v Gaze prosazuje „nepřijatelnou a morálně neospravedlnitelnou“ politiku, uvedl katolický latinský patriarcha Jeruzaléma po návštěvě kostela na území, které bylo minulý týden napadeno izraelskými silami, a po setkání s přeživšími. Kardinál Pierbattista Pizzaballa řekl, že během své krátké cesty, první v Gaze v tomto roce, byl svědkem extrémního hladu a izraelské blokády dodávek potravin a léků označil za „rozsudek“ pro hladovějící Palestince.

Palestinské ministerstvo zdravotnictví v úterý uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo izraelskou palbou a vojenskými údery zabito nejméně 72 Palestinců, včetně 16 lidí žijících ve stanech v Gaze. Izraelská armáda uvedla, že v té době nebyla informována o žádném incidentu ani dělostřelecké palbě v této oblasti.

Výletní loď s izraelskými turisty byla nucena změnit kurz na Kypr poté, co byla odmítnuta u řeckého ostrova Syros kvůli protestům proti válce v Gaze. Asi 1 600 izraelských pasažérů na palubě lodi Crown Iris nebylo z bezpečnostních důvodů vpuštěno na břeh, když více než 300 demonstrantů na kykladském ostrově dalo jasně najevo, že nejsou vítáni kvůli izraelskému vedení války a zacházení s Palestinci v Gaze. Vedle palestinských vlajek byl vztyčen velký transparent s nápisem „Zastavte genocidu“.

Kolumbijská univerzita v úterý oznámila, že udělila různé tresty, včetně vyloučení a odebrání titulů, několika studentům, kteří se zapojili do protizraelských protestů na kampusu. Sankce, které podle studentské skupiny postihly téměř 80 osob, přicházejí v době, kdy newyorská instituce jedná s administrativou prezidenta Donalda Trumpa o obnovení federálních dotací ve výši 400 milionů dolarů.

Někteří izraelští krajně pravicoví vůdci uspořádali v úterý veřejné setkání, aby diskutovali o přeměně pásma Gazy na turisticky atraktivní „Rivieru“, zatímco Palestinci čelí zhoršující se humanitární krizi v tomto zdevastovaném území. Setkání s názvem „Riviéra v Gaze: od vize k realitě“ se konalo v izraelském parlamentu Knessetu pod záštitou některých jeho nejtvrdších členů.

Sýrie v úterý oznámila, že zahájila vyšetřování údajných mimosoudních poprav v drúzském srdci země a slíbila potrestání pachatelů, včetně všech osob spojených s vládou, po týdnu sektářského krveprolití. Násilí, které začalo 13. července a skončilo víkendovým příměřím, vypuklo střety mezi drúzskými bojovníky a sunnitskými beduínskými kmeny, ale brzy eskalovalo a podle Syrské observatoře pro lidská práva si vyžádalo více než 1 300 životů, převážně drúzů.

Americké ministerstvo zahraničí v úterý potvrdilo smrt amerického občana, který minulý týden zahynul v převážně drúzské oblasti Sweida, kde při střetech podle zpráv zahynuly stovky lidí. Mluvčí ministerstva zahraničí Tammy Bruce uvedla, že se jednalo o Hosama Sarayu, a dodala, že USA poskytují rodině konzulární pomoc.

Izraelský ministr obrany Israel Katz v úterý podle prohlášení svého úřadu uvedl, že existuje možnost obnovení války proti Íránu. Zdůraznil nutnost vypracování účinného plánu pro budoucnost, který zajistí, že Írán neobnoví svůj jaderný program.

Zdroj v angličtině ZDE





