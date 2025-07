Obchodní dohoda mezi USA a EU je pro Evropu „černým dnem“, říká francouzský premiér

28. 7. 2025

Trumpovo clo ve výši 15 % znamená, že evropští vývozci budou čelit více než trojnásobku průměrného cla ve výši 4,8 %, které je nyní v platnosti



Obchodní dohoda mezi USA a EU, uzavřená v neděli v tanečním sále golfového resortu Donalda Trumpa ve Skotsku, byla kritizována francouzským premiérem a představiteli německého podnikatelského sektoru.



Dohoda, která uvalí 15% cla na téměř veškerý evropský vývoz do USA včetně automobilů, ukončuje hrozbu zavedení 30% dovozních cel, které Trump pohrozil v případě, že dohoda nebude uzavřena do 1. srpna, ale je na hony vzdálená nulovým dovozním a vývozním clům, které EU původně nabízela.



Znamená to také, že evropští vývozci do USA budou čelit více než trojnásobku průměrného cla ve výši 4,8 %, které je nyní v platnosti, přičemž budou pokračovat jednání o oceli, na kterou se stále vztahuje 50% clo, letectví a o budoucích překážkách vývozu farmaceutických výrobků.

Francouzský premiér François Bayrou uvedl, že Evropa se podvolila USA v „temný den“ pro Unii. „Je temný den, když se aliance svobodných národů, které se spojily, aby potvrdily své hodnoty a bránily své zájmy, rozhodne podvolit se,“ napsal Bayrou na Twitteru.



Německý kancléř Friedrich Merz dohodu rychle uvítal a uvedl, že zabránila „zbytečné eskalaci transatlantických obchodních vztahů“ a odvrátila potenciálně škodlivou obchodní válku.



Němečtí vývozci jsou méně nadšení. Mocná federace průmyslových skupin BDI uvedla, že dohoda bude mít „značné negativní dopady“, zatímco chemický obchodní svaz VCI uvedl, že dohoda ponechává sazby „příliš vysoké“.



Je také jasné, že americké clo ve výši 15 % na automobilové výrobky bude znamenat zátěž pro německé automobilky uprostřed jejich transformace a zasáhne jejich tržby a zisky.



Prezidentka federace automobilového průmyslu VDA Hildegard Müllerová uvedla, že je „zásadně pozitivní“, že byla dohodnuta rámcová dohoda, ale varovala před obrovskými náklady, které přijdou.



Evropské akciové trhy dosáhly v pondělí na začátku obchodování čtyřměsíčního maxima díky úlevě, že bylo dosaženo dohody. Německý index Dax stoupl o 0,86 % a francouzský index Cac 40 vzrostl o 1,1 %.



Irsko, jeden z největších vývozců EU do USA, v neděli v prohlášení svého vicepremiéra Simona Harrise uvedlo, že dohodu vítá, protože přináší „tolik potřebnou jistotu“, ale „lituje“ základní sazby cla.



Francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad v pondělí uvedl, že dohoda zajistí „dočasnou stabilitu, ale je nevyvážená“.



Německá banka Berenberg uvedla, že dohoda ukončila „paralyzující nejistotu“, ale že je to vítězství pro Trumpa.



„Je skvělé, že dohoda byla uzavřena. Ve dvou hlavních ohledech je však výsledek mnohem horší než situace předtím, než Trump na začátku tohoto roku zahájil novou vlnu obchodních válek,“ uvedl Holger Schmieding, hlavní ekonom banky Berenberg.



„Dodatečná cla USA poškodí jak USA, tak EU. Pro Evropu jsou škody převážně okamžité,“ uvedl Schmieding v pondělí ráno v poznámce pro klienty.



„Dohoda je asymetrická. USA se vyhnuly podstatnému zvýšení cel na dovoz z EU a navíc si zajistily další ústupky ze strany EU. Trump může nyní tvrdit, že to pro něj znamená „vítězství“, dodal Schmieding.



Italská banka UniCredit rovněž uvedla, že Trump z dohody s EU vytěžil více. „Je to pro EU dobrá dohoda? Pravděpodobně ne. Výsledek je velmi asymetrický a ponechává cla USA na dovozy z EU na mnohem vyšší úrovni než cla EU na dovozy z USA,“ uvedla UniCredit v poznámce pro klienty.



„Patnáct procent nelze podceňovat, ale je to nejlepší, co jsme mohli získat,“ uznala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.



EU se původně pokusila na USA zatlačit hrozbou odvetných opatření v hodnotě 21 miliard eur, která však v dubnu pozastavila, a přidala další seznam amerického dovozu v hodnotě 73 miliard eur, který měl být zdaněn na začátku tohoto měsíce.



Po červnovém summitu NATO však přešla k rychlé dohodě ve stylu Velké Británie a výměnou za komplexní obchodní dohodu získala od Trumpa sliby v oblasti bezpečnosti a obrany.



Naproti tomu Čína, která USA pohrozila sérií represivních cel, stále jedná s Trumpem, který o víkendu zmrazil omezení transferu technologií, aby vytvořil prostor pro dohodu s Pekingem.



Berenberg uvedl, že dohoda bude mít dopad na německou ekonomiku, ale pokles růstu bude kompenzován nedávným balíkem stimulačních opatření přijatým Spolkovým sněmem.



EU tlačila na kompromis v otázce oceli, který by umožnil dovoz určité kvóty do USA před zavedením cel. Trump to zřejmě vyloučil s tím, že ocel „zůstane tak, jak je“, ale von der Leyenová později trvala na tom, že „cla budou snížena a bude zaveden kvótový systém“ pro ocel.



Vyloučil také výjimku pro léčiva, ale později von der Leyenová uvedla, že 15% clo se bude vztahovat na vývoz léčiv z EU a že o dalších clech rozhodne americký prezident.



EU nyní podléhá 25% clu na automobily, 50% clu na ocel a hliník a plošnému clu ve výši 10 %, které Washington pohrozil zvýšit na 30 % v případě, že nedojde k dohodě.





Blok tvrdě prosazoval výjimky z cel pro kritická odvětví od letadel po lihoviny a jeho automobilový průmysl, který je klíčový pro Francii a Německo, se již potýká s dopady dosud uložených cel.



