Globální monitor hlásí „nejhorší scénář hladomoru v Gaze“

31. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC), globální monitor hladovění, uvedla v úterním varování, že „v pásmu Gazy se v současné době odehrává nejhorší scénář hladomoru“ kvůli izraelské blokádě palestinského území podporované USA. Varování přichází v době, kdy ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo desítky úmrtí kvůli hladovění za poslední týden, zatímco fotografie vyhublých dětí zvýšily mezinárodní tlak na Izrael, aby uvolnil blokádu, informuje na webu Antiwar Dave DeCamp.

„Stále více důkazů ukazuje, že rozšířené hladovění, podvýživa a nemoci vedou v Gaze k nárůstu úmrtí. Nejnovější údaje naznačují, že ve většině pásma Gazy byla dosažena hranice hladomoru, pokud jde o spotřebu potravin, přičemž ve městě Gaza byla dosažena hranice akutní podvýživy,“ uvedla IPC.

IPC dále sdělila, že k zabránění další katastrofy je nutný neomezený příliv humanitární pomoci a příměří. „Je třeba přijmout okamžitá opatření k zmírnění katastrofálního utrpení obyvatel Gazy. To zahrnuje zvýšení přísunu zboží, obnovení základních služeb a zajištění bezpečného a nerušeného přístupu k dostatečné životně důležité pomoci. Nic z toho není možné bez příměří,“ uvedl monitor.

IPC také kritizovala americkou a izraelskou humanitární organizaci Gaza Humanitarian Foundation (GHF), která v Gaze zřídila čtyři distribuční centra pomoci, jež se proměnila ve smrtící pasti pro hladovějící Palestince a neudělala nic pro to, aby poskytla potraviny lidem v severní Gaze.

„Doprava k těmto distribučním místům vyžaduje dlouhé a rizikové cesty, přičemž přístup k nim je v jednotlivých provinciích nevyrovnaný. Distribuce probíhá podle principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, takže nejzranitelnější skupiny nemají k potravinám prakticky žádný přístup,“ uvedla IPC.

Varování IPC nezachází až k formálnímu vyhlášení hladomoru, protože skupina nemá přístup k informacím, které by jí to umožnily, ale nezávislí odborníci tvrdí, že hladomor již jednoznačně probíhá. „Stejně jako rodinný lékař může často diagnostikovat pacienta, kterého dobře zná, na základě viditelných příznaků, aniž by musel posílat vzorky do laboratoře a čekat na výsledky, tak i my můžeme interpretovat varovné příznaky v Gaze. Jedná se o hladomor,“ řekl The Associated Press Alex de Waal, autor knihy „Mass Starvation: The History and Future of Famine“ (Masové hladovění: Historie a budoucnost hladomoru).

V reakci na rostoucí mezinárodní protesty Izrael oznámil, že realizuje několik kroků k mírnému zvýšení humanitární pomoci do Gazy, ale OSN a další humanitární organizace tvrdí, že je zapotřebí mnohem více, včetně příměří, aby se hladovějícímu obyvatelstvu dostalo skutečné pomoci.

Celý text v angličtině ZDE

