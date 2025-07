Hamás nemůže zastavit vraždění v Gaze, to může jen Izrael. Ale chce to vůbec?

31. 7. 2025

Hladovění je jen jednou ze zbraní, pokud je konečným cílem vlády Netanjahua vyhlazení a vyhnání "nepřítele". Vyhlídky na vyjednání příměří a ukončení humanitární katastrofy v pásmu Gazy se jeví stejně mizivé jako kdykoli předtím. Izraelští a američtí představitelé odešli z jednání s Hamásem v Kataru, která zprostředkovaly Katar a Egypt. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu hovoří o „alternativních“ prostředcích k dosažení cílů Izraele na tomto území. Prezident Donald Trump se připojil k Netanjahuovi a obvinil Hamás, když prohlásil, že „Hamás ve skutečnosti dohodu nechce. Myslím, že chce zemřít“. Trump dále zmínil potřebu „dokončit práci“, čímž zjevně narážel na pokračující ničivé útoky Izraele na pásmo a jeho obyvatele, píše na webu Responsible Statecraft Paul R. Pillar.

O vyjednávání příměří přemýšlím už dlouho. Téměř před 50 lety jsem napsal knihu „Negotiating Peace: War Termination as a Bargaining Process“ (Vyjednávání míru: Ukončení války jako vyjednávací proces), která zkoumala diplomatickou a vojenskou dynamiku toho, jak dvě válčící strany vyjednávají mír a zároveň vedou válku.

To, co se nyní odehrává v Gaze, není většinou válka, i když se tento termín běžně používá pro násilí, které tam panuje. Jedná se spíše o jednostranný útok na obyvatelstvo a jeho živobytí. Je to situace, ve které jedna strana, Izrael, má – jak by to asi vyjádřil Trump – téměř všechny trumfy v ruce.

Zprávy, které téměř denně přicházejí z Gazy, nehovoří o prudkých bojích mezi izraelskými obrannými silami (IDF) a bojovníky Hamásu. Většinou se vůbec nejedná o boje. Jedná se spíše o nejnovější masové zabíjení obyvatel Gazy, převážně civilistů. Izrael v průměru zabije 150 lidí denně, a to od začátku současné vlny krveprolití od konce roku 2023. Civilisté jsou zabíjeni převážně leteckými údery, ale v poslední době také střelbou při hledání stále nedostupnějšího jídla.

Masové hladovění se stalo snad nejbolestivější součástí katastrofy v Gaze, za kterou se Izrael opět snaží svalit vinu na Hamás. Izrael dlouhodobě obviňuje Hamás, že krade potraviny dodávané UNRWA – hlavní mezinárodní organizací, jejímž úkolem je pomáhat palestinským uprchlíkům, včetně těch v Gaze – a snaží se tak dosáhnout zničení této organizace. Trump se k tomuto obvinění připojil.

Studie americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (předtím, než Trumpova administrativa tuto agenturu zrušila) o hlášených případech ztráty nebo krádeže humanitární pomoci dodané USA v Gaze nenašla žádné důkazy o tom, že by se Hamás dopouštěl rozsáhlého zneužívání pomoci. Nejnovější tiskové zprávy ukazují, že ani samotná IDF nenašla žádné důkazy o tom, že by Hamás zabavoval nebo zneužíval humanitární pomoc.

Odpor Izraele vůči UNRWA nemá nic společného s Hamásem ani s krádeží humanitární pomoci. Jedná se spíše o to, že UNRWA – jakožto agentura OSN výslovně zaměřená na Palestince – představuje mezinárodní uznání toho, že Palestinci jsou národ a že mnozí z nich jsou uprchlíci ze své původní vlasti.

Humanitární situace v Gaze se zhoršila, jakmile se Izraeli podařilo UNRWA vyšachovat ze hry. Alternativní program pomoci podporovaný USA a kontrolovaný Izraelem je nejen žalostně nedostatečný pro uspokojení okamžitých potřeb, ale je také koncipován jako součást izraelského cíle o etnickou čistku. Omezení pomoci na několik distribučních míst usnadňuje nucené přesídlení přeživších obyvatel Gazy do něčeho, co se rovná koncentračnímu táboru, což může být předzvěstí jejich úplného vypuzení z pásma Gazy.

V poslední době byla do Gazy letecky shazována humanitární pomoc. Shazování pomoci z letadel je neúčinný a neefektivní způsob, jak se pokusit zmírnit hlad. Dodané množství představuje jen zlomek toho, co je potřeba. Náklady na dodávky pomoci jsou mnohem vyšší než při přepravě po zemi. Jak ukázala dřívější snaha USA o dodání pomoci tímto způsobem, část zásob se ztratí, protože spadne do moře, nebo ještě hůře, zabije lidi, které rozdrtí padající palety. Pro některé dárce však letecké shazování pomoci představuje vizuálně dramatické gesto, které uklidňuje jejich svědomí.

Izraeli slouží jako odvedení pozornosti od skutečnosti, že největší překážkou pro dodání humanitární pomoci do pásma Gazy je právě izraelská pozemní blokáda tohoto území. Izrael si toto odvedení pozornosti cení, a proto se k leteckým shozům připojil. Zároveň však Izrael nadále povoluje pouze mírný přísun pomoci přes pozemní hranici, přičemž mnoho stovek nákladních vozů bylo zničeno izraelskou armádou.

Ve své desítky let staré knize jsem identifikoval typ ukončení války, který je alternativou k vyjednanému urovnání, jako „vyhlazení/vyhnání“, což znamená, že vojensky dominantní strana fyzicky zničí svého protivníka nebo ho vytlačí ze sporného území. Vyhlazení/vyhnání protivníka je vhodným označením pro naplnění izraelské mašinérie v Gaze.

Převládající izraelská představa o nepříteli v Gaze je postojem, který byl již před útokem Hamásu v říjnu 2023 pevně zakotven v izraelské pravici a od té doby ještě posílil. Smrt, kterou IDF přímo nebo nepřímo způsobila, se významně přiblížila k cíli vyhlazení Palestinců v Gaze. Část týkající se jejich vyhnání byla většinou předmětem vnitřních izraelských jednání, i když se významněji dostala k veřejnosti, když Trump poskytl Netanjahuově vládě podporu pro etnickou čistku prostřednictvím svého návrhu s názvem "Riviera v Gaze".





