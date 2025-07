Nejvíce bolí otázka, proč to Zelenskyj vlastně udělal…

30. 7. 2025 / Boris Cvek

Skutečné obavy v souvislosti s vnitropolitickým děním na Ukrajině nemám ani tak z toho, že došlo k pokusu o podrývání boje proti korupci, ale že zjevně existuje nějaká motivace něco takového prosadit, a to tak rychle a obscénně, že to až bere dech.

Během studené války měly Spojené státy ten „luxus“, že nemusely dbát na to, jaké režimy jsou v zemích, v nichž vedly boj o zadržování sovětského vlivu. Bylo to často, ne-li vždy, velmi hnusné, možná zbytečné, neospravedlnitelné, ale pád Západu nehrozil. Dnes se nám rozpadají USA i západní Evropa (o východní nemluvě) pod rukama a válku s Ruskem vedeme na půdě země, která chce západní demokracii a transparentnost.

Nechci si ani představit, co by se stalo, kdyby protikorupční úřady na Ukrajině zjistily, že vedení země je zkorumpované. Jak skvělá zpráva by to byla pro Putina! Jak strašlivá zpráva by to byla pro ukrajinský lid, pro příbuzné těch, kdo padli, aby jejich země byla jiná než Rusko, transparentní, západní, aby byla členem EU, v níž jsou ovšem strašně zkorumpované země… jako třeba Maďarsko, které má v mnoha oblastech právo veta jako každá jiná členská země.

Jenže pokud vedení Ukrajiny v čele s prezidentem Zelenským tak rychle, tak obscénně zaútočilo na boj proti korupci, neznamená to, že je samo zkorumpované a že dříve nebo později se to musí prokázat, pokud se vrátí protikorupční úsilí na základě tlaku z EU a USA do původních kolejí? Strašná otázka.

