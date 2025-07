Tsunami: Zemětřesení o síle 8,8 stupňů zasáhlo pobřeží Kamčatky a vyvolalo varování až na Novém Zélandu a v Kalifornii

30. 7. 2025

Zemětřesení o síle 8,8 stupňů, které ve středu brzy ráno zasáhlo ruský poloostrov Kamčatka, vyvolalo vlny tsunami v Rusku, Japonsku a na Aljašce a vyvolalo varování pro Havaj, Severní a Střední Ameriku a tichomořské ostrovy jižně od Nového Zélandu. Tichomořské centrum pro varování před tsunami uvedlo, že v některých pobřežních oblastech Havaje, Chile, Japonska, Šalamounových ostrovů, Ruska a Ekvádoru jsou možné vlny o výšce 1 až 3 metry nad hladinou přílivu.







Podle Ruské akademie věd se jednalo o nejsilnější zemětřesení v této oblasti od roku 1952. Ohnisko zemětřesení se nacházelo v hloubce 19,3 km. Epicentrum bylo 126 km jihovýchodně od města Petropavlovsk-Kamčatskyj, města ležícího v ruském zálivu Avača. První zprávy o škodách přišly z Ruska, kde guvernér Kamčatky popsal zemětřesení v příspěvku na Telegramu jako „vážné a nejsilnější za poslední desítky let“. Uvedl, že bylo poškozenoa mateřské školka v této oblasti.



Podle místních úředníků tsunami smetla budovy v pobřežní oblasti Severo-Kurilsk, hlavního sídla na ruských Kurilských ostrovech v Tichém oceánu. Regionální úřady vyhlásily stav nouze, ale starosta Alexander Ovsjannikov uvedl, že všichni obyvatelé jsou v bezpečí a byli evakuováni. Ministerstvo pro mimořádné situace uvedlo, že část města byla zaplavena.



Japonsko vydalo evakuační varování a úřady uvedly, že byly zaznamenány tři vlny tsunami, z nichž největší dosáhla výšky 60 cm. Úřady uvedly, že na severní pobřeží Japonska mohou dorazit vlny vysoké až 3 metry. Pracovníci postižené jaderné elektrárny Fukušima na severovýchodě Japonska byli evakuováni, přičemž provozovatel elektrárny Tepco uvedl, že na místě nebyla zaznamenána „žádná abnormalita“. Elektrárna Fukušima Daiichi se po zásahu tsunami v roce 2011 ocitla v havarijním stavu.



V USA zazněly sirény varující před tsunami v Honolulu a lidé byli vyzváni, aby se přesunuli do vyšších poloh. Národní centrum pro varování před tsunami se sídlem na Aljašce vydalo varování před tsunami pro části Aleutských ostrovů na Aljašce a výstrahu pro části západního pobřeží, včetně Kalifornie, Oregonu, Washingtonu a Havaje. Donald Trump zveřejnil na Truth Social výzvu Američanům, aby „zůstali silní a v bezpečí“ po varování před tsunami.



Novozélandská agentura pro zvládání katastrof varovala, že pobřežní oblasti země mohou očekávat „silné a neobvyklé proudy a nepředvídatelné přívaly vln na pobřeží“. V celostátním varování novozélandská civilní obrana uvedla, že není nutné okamžitě evakuovat, ale občané by se měli držet dál od pláží a pobřežních oblastí.



Bylo vydáno varování, že některé části Indonésie mohou zasáhnout vlny tsunami o výšce méně než 0,5 metru. Tsunami by mohlo zasáhnout některé pobřežní města a obce v oblasti Papuy, provincie Severní Maluku a provincie Gorontalo, uvedla místní agentura v prohlášení.



Tsunami varování vydalo také Peru. Prezident Geofyzikálního institutu země Hernando Tavera řekl agentuře AFP, že tsunami „vyvolané tímto zemětřesením by mělo dosáhnout peruánského pobřeží ve středu ráno, přičemž výška vln by neměla přesáhnout tři metry“.





Mexiko oznámilo, že mobilizuje úřady na všech úrovních vlády, aby udržely obyvatelstvo v bezpečné vzdálenosti od tichomořských pláží. Mexické námořnictvo varovalo, že se očekávají silné proudy u vchodů do přístavů od Baja California na severozápadě až po Chiapas na jihu Mexika.





