Ve stínu Trumpovy dohody: EU učinila zásadní rozhodnutí – sotva si toho někdo všimne

„Je to prostě špatná dohoda, pro kterou existoval politický imperativ. Má uspokojit určitá průmyslová odvětví, ale náklady jsou neuvěřitelně vysoké. Mimochodem, ekologické náklady jsou také neuvěřitelně vysoké.“



Jádrem dohody je energetická dohoda, jejímž cílem je ztrojnásobit objem evropského dovozu z USA.



„Během příštích tří let máme ze Spojených států dovážet každý rok 250 miliard dolarů.“ Pro srovnání: „V loňském roce jsme dovezli energie v hodnotě 375 miliard dolarů, z čehož 76 miliard dolarů pocházelo ze Spojených států.“



Dohoda s Donaldem Trumpem podkopává Zelenou dohodu



To vyvolává několik otázek. „Mohou Američané vůbec tolik dodat? A co dohody, které jsme podepsali s jinými zeměmi? Například s Norskem. Jak to má fungovat?“



Pro Reitze Trumpova dohoda symbolizuje, jak je obětována „Zelená dohoda“ EU. EU zpřísňuje vnitřní klimatické předpisy – a zároveň ve velkém měřítku dováží z USA plyn získávaný přes hydraulické štěpení, které poškozuje klima.