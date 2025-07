V Gaze probíhá hladomor, konstatují experti podporovaní OSN

29. 7. 2025

IPC varuje před rostoucími důkazy o rozšířeném hladovění a tvrdí, že se naplňuje „nejhorší scénář“



V Gaze probíhá hladomor, kde izraelská omezení potravinové pomoci a pokračující boje vedly k „nejhoršímu možnému scénáři“, konstatují experti na hladomor podporovaní OSN a volají po okamžitém zásahu, aby se zachránily životy.

Je to poprvé, co IPC uvedla, že v Gaze propukl hladomor, ačkoli již dříve varovala, že území je na pokraji hladomoru. Během téměř dvou let války Izrael opakovaně omezoval přístup nákladních vozidel s humanitární pomocí do Gazy, někdy dokonce zcela zastavil dodávky pomoci.





Hladomor je formálně klasifikován jako situace, kdy alespoň 20 % lidí čelí extrémnímu nedostatku potravin, jedno ze tří dětí trpí akutní podvýživou a dva lidé z každých 10 000 denně umírají na příčiny související s hladem.





Zpráva IPC podrobně popisuje, jak „drastická omezení“ Izraele na dovoz potravin omezila dodávky hluboko pod úroveň potřebnou k pokrytí základních potřeb v Gaze, bez čerstvých potravin, jako je zelenina a maso.





Obyvatelstvo potřebuje odhadem 62 000 tun základních potravin měsíčně. Izraelské údaje ukazují, že v březnu a dubnu do Gazy nedorazily žádné potraviny, v květnu to bylo 19 900 tun a v červnu 37 800 tun, uvádí zpráva IPC.





Izrael popírá, že by omezoval dodávky pomoci, a za nedostatek potravin v Gaze viní jiné faktory, včetně selhání distribuce ze strany OSN a odklánění pomoci Hamásem (o čemž bylo nedávno prokázáno, že je to lež).





IPC je globální iniciativa spolupracující s humanitárními organizacemi, mezinárodními organizacemi a agenturami OSN na hodnocení hladu u ohrožených skupin obyvatelstva.





Upozornění na hladomor přichází v době, kdy zdravotnické úřady v Gaze oznámily, že počet palestinských obětí války přesáhl 60 000. Většinu obětí tvoří civilisté.Varování, které vychází z „nejnovějších dostupných údajů“, formálně neklasifikuje Gazu jako oblast postiženou hladomorem. To vyžaduje úplnou analýzu, kterou IPC uvedla, že provede bezodkladně, ale údaje z Gazy již potvrzují, že dvě ze tří prahových hodnot byly překročeny.Většina Gazy překročila prahovou hodnotu spotřeby potravin, „každý třetí člověk je několik dní bez jídla“, uvádí varování IPC.Podvýživa dětí v první polovině července rychle vzrostla a v Gaze dosáhla prahové hodnoty hladomoru. „Nemocnice hlásí rychlý nárůst úmrtí dětí do pěti let v důsledku hladu, od 17. července bylo hlášeno nejméně 16 úmrtí,“ uvádí se ve zprávě.Mezi dubnem a polovinou července bylo hospitalizováno více než 20 000 dětí s akutní podvýživou, z toho 3 000 s těžkou podvýživou.Třetím základním ukazatelem jsou úmrtí související s hladověním. Je obtížné shromáždit spolehlivé údaje ve zdravotním systému, který se po téměř dvou letech války nachází na pokraji kolapsu, ale Světový potravinový program a UNICEF ve společném prohlášení uvedly, že tyto úmrtí jsou „stále častější“.Cindy McCainová, výkonná ředitelka Světového potravinového programu, uvedla: „Nesnesitelné utrpení obyvatel Gazy je již jasně patrné pro celý svět. Čekání na oficiální potvrzení hladomoru, aby mohla být poskytnuta životně důležitá potravinová pomoc, kterou tak zoufale potřebují, je nemyslitelné.“„To je něco, co jsme v tomto století ještě nezažili,“ řekl ředitel WFP pro mimořádné situace Ross Smith novinářům v Ženevě prostřednictvím videokonference z Říma. „Připomíná nám to předchozí katastrofy v Etiopii nebo Biafře v minulém století. Nyní je třeba urgentně jednat.“