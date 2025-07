Události k nevíře, komentáře na…

29. 7. 2025 / Petr Haraším

Motto: Kdo podporuje izraelské válečné zločiny, dopouští se tím sám válečných zločinů. Ty jsou nepromlčitelné. Vystavuje se nebezpečí, že časem skončí na lavici obžalovaných v Haagu.

S hrůzou jsem sledoval, ups, poslouchal debatu v pořadu Události na ČT 23.7.2025. Jsem zvyklý na anti-novináře Szántó a fanatiky Borka s Tachecí, takže, ale přesto. Už úvod dal zabrat. Prezident po téměř dvou létech zjistil, že se v Gaze cosi nepěkného děje. Světový rekord v nevšímavosti, dalo by se říct. Česko Izraeli svítí, proto jsme považováni za světové vyvrhele, čemuž je potřeba udělat přítrž. Ráznou. Poradí se, uvidí se, dovolí se. Vyjádřil tudíž opatrně odlišné stanovisko než plně proizraelská česká vláda, držící se zuby, nehty, fialy hanebné politiky nevidím, neslyším, činím zlo.

Šéf senátu Vystrčil ODS konstatoval, že Izrael obranu divokým hladomorem fakt přehání. Dostal kartáč od vedení a bylo po rebelií.

Ve studiu se sešli na povídání o hladomoru. Lidovec poslanec Bartošek, proizraelský analytik za všechny prachy Mikulecký, poslanec Koten z SPD a Člověk v tísni Šimon Pánek zde

Následovaly těžko uvěřitelné bláboly "analytika" Mikuleckého na úrovni popírače holocaustu.



Zcela pod demagogickým vlivem a propagandou Izraele. Bartošek na tom nebyl o mnoho lépe, možná i hůře. Neustálé odvádění pozornosti od hlavního tématu hladomor, zavražděné děti a skandování: „Chamas, Chamas, Chamas,“ až jsem si myslel, že jde o fanatické zastánce terorismu a náboženského fanatismu. Z propagandistické dílny světového analytika Mikuleckého.





Třeba o skvělé práci nadace GHF a o propagandě, jíž podlehli všichni krom něj a pár vyvolených přátel odstřelu hladovějících zde . Západní média a užiteční idioti naletěli teroristům a šíří lži o Izraeli, který nevraždí, nezabíjí, naopak zde . Poslanec za SPD Koten byl v podstatě umírněný, ač je jeho strana obviňována z podpory rasismu, nikoli KDU-ČSL, jak by si za Bartoška i Jurečkuy plně zasloužila.





A kdo je hlavní prokurátor a soudce SPD? Ano, vulgární poslanec za KDU-ČSL Bartošek, který nikoho nenechal na pochybách, jak se má podporovat genocida, válečné zločiny, etnické čistky, hladomor a vůbec zde





Okamura kdysi Bartoška označil za Hitlera zde . Dostal pokutu a já neříkám nic. Jediný relevantní, lidský a morální byl Šimon Pánek z organizace Člověk v tísni. Ale ani Pánek nešel nijak do hloubky hrůz, které Izrael páchá a nenazýval zločiny Izraele pravým jménem.





Na sociální síti X jsem zaznamenal zvláštní fakt. Izraelskou genocidu v Gaze lze omlouvat, ba podporovat. Popírat vraždění dětí a civilistů, zpochybňovat, zvlášť nechutně, hladomor a okupaci považovat za sebeobranu. Dovoleno, umožněno, schváleno. Pokud se ozvete, jste obviněn z podpory teroristů, označen za antisemitu a ruského agenta – a následuje snaha o zcizení účtu (10x za měsíc), případně stížnost od dotčených podporovatelů genocidy za jejich dehonestaci a následný trest v omezení vlivu na X.





Pokud se ještě najde někdo, kdo totéž činí na straně druhé, tudíž schvaluje a velebí ruskou agresi, tak s tím si umíme poradit. I stíhat a trestat.





Právě proto lze vysledovat následující. Voliči a politici vládní koalice, zvláště ODS, se nijak nezdráhají veřejně podporovat Izrael ve všem, co činí. Neboť zřejmě mají politické krytí koaliční vlády, policie a státních zástupců.





Zatímco podpora ruské okupace, agrese a válečných zločinů je trestná, ačkoli Rusko a Izrael si mohou podat krvavé pařáty. Na počet vyvražděných dětí Izrael vede o atomový parník. Podpora Ruska a Izraele je na stejné morální úrovni.





Ostatně mé oblíbené Fórum 24 rádo uvádí Putina jako válečného zločince, kdežto premiéra Netanjahua nikoli. Obrázky pak titulkují. Ten a ten a válečný zločinec Putin, ten a ten a premiér Netanjahu.





Tady uvádím sálající články Markéty Mitrofanovové zde zde . Jistěže nemohl zahálet klerofašista Šafr a s plnou vervou označil francouzského prezidenta Macrona za ničemníka, hanebníka a podporovatele legalizace terorismu, poněvadž hodlá uznat Palestinský stát zde





Zamíchal do toho ještě ruské zločince, aby nikdo nebyl na pochybách odkud vítr fouká. Neboť, kdo slouží Rusku, Babiš, a kdo slouží ODS, ano, Šafr a Fórum 24. O izraelských zločincích se opět zapomněl zmínit, kluk jeden humanitní, demokratický a nezávislý.





Na síti X jsem si povšiml další zajímavé věci. Voliči, členové, politici ODS a vládní koalice nemají žádný problém podporovat ve všem Izrael, jeho válečné zločince, genocidu, etnické čistky, hladomor v Gaze. Omlouvat, zpochybňovat a obhajovat. Rádi, hodně a moc. Což jsem už psal.





U konkurence ODS tedy u hnutí ANO a opozice parlamentní i méně jsem na podobné praktiky nenarazil, ale netvrdím, že sleduji vše. Čili tento závěr může být mylný. Leč nejen.





U politiků ANO a opozice jsem nenatrefil na přímou podporu ruské agrese, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Rozhodně ne v míře, jak je podporují Politici vládní koalice u Izraele.





Nevím, zda si politici ANO a opozice dávají větší pozor, nebo jsou si politici vládní koalice jisti právní ochranou a právní nerovností v České republice.





Jestliže by právo u nás fungovalo, jak má, pro každého stejně a každému podle zásluh, tak do podzimních voleb jde vládní koalice z kolektivní vazby.





Pokud by v Česku byla přítomna morálka, slušnost a svědomí, jistě by premiér Fiala denně káral svého přítele a hledaného válečného zločince Netanjahua, a totéž by činil z Hradu i prezident Petr Pavel.





Včera jsme klečeli před Kremlem, dnes před Jeruzalémem. A zítra?





Tady ukázka ze sítě X od proizraelského demagoga a propagandisty Betlacha zde . Něco podobného z české televize od Dariny Vymětalíkové zde





Haraším Petr Orlau





Komentáře a události ze země, za kterou se lze stydět bez uzardění

