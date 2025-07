Von der Leyen se vyhnula Trumpově útoku – ale dohoda odhalila slabiny EU

28. 7. 2025

Evropa sice odvrátila hospodářský konflikt s Trumpem, ale kompromis ji vystavuje vyšším clům a vnitřním neshodám



Není pochyb o tom, že Ursula von der Leyenová byla v neděli pod intenzivním tlakem, když seděla vedle Donalda Trumpa v sále jeho golfového hřiště v Turnberry před tím, o čem evropští úředníci věděli, že bude náročným kolem obchodních jednání.



Dohodou uzavřenou ve Skotsku se podařilo zabránit obchodní válce, která by měla devastující dopady na ekonomiku. Evropští lídři však stále zvažují náklady, které bloku vzniknou v důsledku zavedení 15% cel na většinu vývozů z EU do USA, které dosud činily v průměru 4,8 %.



Francouzští a němečtí lídři, následující maďarského premiéra Viktora Orbána, se soustředili spíše na tento výsledek než na potenciální škody, které mohl způsobit americký prezident, který EU intenzivně nesnáší.



Francouzský premiér François Bayrou patřil mezi lídry, kteří se domnívali, že Trumpova hrozba 30% cla by mohla být alespoň snížena na 10 %, jak se podařilo vyjednat Velké Británii. Uvedl, že EU kapitulovala, a označil neděli za „temný den“.



Bayrou nepochopil ironii toho, že jeden vůdce sužovaný frakčními spory kritizuje jiného za to, že nedokázal vystoupit vůči USA jednotně. V Bruselu bylo mnoho lidí, kteří se domnívali, že mohl zaujmout mírnější tón, vzhledem k tomu, že parlamentní boje mu zabránily schválit dlouho odkládaný rozpočet.



Zejména když je Paříž často příčinou třenic uvnitř bruselského sídla EU. Při této příležitosti Bayrou protestoval proti hrozbě EU uvalit cla na americký bourbon, protože se obával, že by se do křížové palby mohly dostat francouzské vinařství a výrobci brandy.



Někteří zasvěcenci se ptali, jak může předsedkyně Komise jít do přímého střetu s Trumpem, když EU byla a stále je rozdělena a členské státy se snaží vyjednat výjimky pro svá vlastní zranitelná odvětví.



Von der Leyenová může také argumentovat, že většina obchodních ústupků, včetně závazku nakoupit velké množství plynu od amerických producentů, nemá velký význam, protože k těmto nákupům by pravděpodobně došlo i tak.



Doufá také, že dohoda obejde Trumpovu posedlost americkým farmaceutickým průmyslem. Tento sektor byl dosud ze všech obchodních dohod vynechán, což znamená, že nikdo zatím neví, jaká budou americká cla na dovoz léčiv. Obavy má zejména Irsko, které v hrabství Cork soustředilo velkou část amerického offshore farmaceutického průmyslu.



Brusel doufá, že 15% clo bude platit i pro vývoz farmaceutických výrobků z EU do USA.



David Henig, ředitel projektu obchodní politiky Spojeného království v Evropském centru pro mezinárodní politickou ekonomii, uvedl, že Trumpovy kroky pravděpodobně dopadnou na obchod a hospodářský růst na obou stranách Atlantiku, ale pouze okrajově.



„Nikdo nevyhraje, k velkým obchodním změnám pravděpodobně nedojde, ale svět se bude točit dál,“ řekl.



Ekonomové HSBC uvedli, že 15% clo bude kompenzováno snížením nejistoty, která těžce dopadala na podniky a obchod, takže EU bude čelit „poměrně marginálnímu dopadu“.



O dohodě, která v současné době připomíná spíše impresionistický obraz než jasnou fotografii, je ještě třeba hodně vyjednávat.



S příchodem podzimu musí von der Leyen doufat, že německý kancléř Friedrich Merz a italská premiérka Giorgia Meloni se nepřipojí k Bayrouovi v kritice dohody, aby Trumpovi nedali ještě větší vyjednávací sílu v detailní fázi.



Zjevná slabost vyjednávací pozice EU může mít opačný účinek a povzbudit další lídry, aby zvážili změny navržené bývalým italským premiérem a šéfem Evropské centrální banky Mariem Draghim, který odhadl, že vnitřní obchodní bariéry v rámci bloku dosahují téměř 50 % u zboží a 110 % u služeb.



Draghiho výzva k společnému úsilí v oblasti investic i regulace je nejlepším vzorem pro lídry, kteří vědí, že prosazování úzkých národních zájmů je ekonomicky a sociálně nekompetentní.





Problémem je, že von der Leyenová svým obchodním ústupkem – minimalizováním dopadu Trumpových hrozeb – umožní EU pokračovat v chaotickém jednání a Draghiho zpráva tak zůstane ležet v šuplíku.





Zdroj v angličtině ZDE

