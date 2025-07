Channel 4 News: Požáry a přívalové deště v Evropě

29. 7. 2025

Moderátorka: Rumunsko zasáhly přívalové deště, které vyvolaly bleskové povodně, zatímco ve východní části Středomoří několik zemí bojuje s lesními požáry. Letos v létě při hašení požárů v Turecku, kde zuří více než 40 požárů, zemřelo již 17 lidí. Neobvykle vysoké teploty také podpořily lesní požáry v Bulharsku, Albánii a Řecku, kde byli lidé dokonce evakuováni z některých předměstí hlavního města Atén, informuje Sarah Musami.



V noci v Burse, čtvrtém největším městě Turecka, hasiči a místní obyvatelé bojují s plameny vším, co mají po ruce. Je to už šest brutálních dní. Jeden dobrovolník se zastaví, aby popadl dech.





„V pátek dosáhla teplota v Turecku rekordních 50,5 stupňů Celsia. Tisíce lidí byly evakuovány, 14 lidí zemřelo, z toho 10 hasičů.





Požár se rychle šíří. Hasičské jednotky mají samozřejmě potíže s hašením. Naše lesnatá území jsou strmá, kopcovitá a svažitá, a jak vidíte, požár pokračuje. V tuto chvíli se všichni snažíme, jak jen to jde, aby se podařilo oheň uhasit.“





Jinde v Řecku se rozsáhlé požáry během několika dní přibližují k Aténám. Zničeny byly nemovitosti, lesy a olivovníky shořely na popel. Hasiči v celé oblasti se snaží plameny dostat pod kontrolu.





Data z tepelného mapování NASA ukazují rozsah požárů. Ve východní části Středozemního moře hoří stovky požárů. Lesní požáry jsou v tomto ročním období běžné, ale odborníci varují, že rostoucí teploty způsobené klimatickými změnami povedou pouze k dalším.





„Myslím, že existuje nebezpečí, že to začneme považovat za novou normu. A i když se to s oteplováním planety stává stále běžnějším, pokud to budeme považovat za novou normu, přestaneme si všímat, jaké to má dopady. Jsou to vlny veder, které jsme zažili. Zabily více lidí, než by zemřelo v normálních podmínkách v předchozím roce. Lesní požáry zabíjejí lidi. Ničí živobytí lidí.“





Vzhledem k tomu, že vysoké teploty způsobují častější výskyt požárů, jako jsou tyto, lze některé z těchto katastrof bohužel předejít. Tento záznam z bezpečnostní kamery zveřejněný bulharskou vládou zachycuje dva podezřelé žháře, kteří zapálili oheň a doslova rozdmýchávali plameny. Lesní požáry nelze vždy zabránit, ale vlády jsou vyzývány, aby alespoň zmírnily rizika.





„Nemůžeme změnit klimatické vzorce, které vznikají v souvislosti se změnou klimatu. Musíme stabilizovat a zvýšit odolnost našich kulturních a přírodních krajin. A to znamená hospodaření s půdou. Klíčem k prevenci velmi silných a těžko kontrolovatelných lesních požárů je snížení hořlavosti vegetace.“





Tentokrát bylo zničeno více domů v Severní Makedonii, v celé Evropě, kontinentu s nejrychlejším oteplováním na světě.

