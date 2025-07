Obrovská hvězda je obklopena bublinou o velikosti poloviny sluneční soustavy. Vědci to nedokážou vysvětlit

30. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Umírající hvězda DFK 52 kolem sebe vytvořila obrovskou plazmovou bublinu, kterou astronomové nedokážou vysvětlit. Její průměr je přibližně 7,5 bilionu km, což je téměř polovina velikosti sluneční soustavy.

DFK 52 je rudý veleobr, který je největší ve vesmíru. Během poslední fáze života před vznikem supernovy takové hvězdy rychle zvětšují objem a vyvrhují velké množství plynu a prachu, čímž kolem sebe vytvářejí bublinu. To druhé se nazývá cirkumstelární médium a může ovlivnit, jak hvězda exploduje.

Vědci říkají, že bublina DFK 52 je jedinečná, protože neexistuje žádný známý mechanismus schopný vytvořit tak velké množství plazmatu z jediné hvězdy, zejména proto, že DFK 52 je relativně slabá a nemá tolik energie, kolik je potřeba k vytvoření bubliny této velikosti.

Když astronomové pozorovali hvězdu optickými dalekohledy, zaznamenali relativně normální množství plazmatu, které vyvrhuje. Během pozorování pomocí radioteleskopu ALMA však spatřili kolem umírající hvězdy extrémně velkou strukturu.

Autoři studie tvrdí, že geometrie hvězdy je složitá. Vylétají z ní plazmové proudy a uvnitř koule je prstencová struktura, která se rozpíná rychlostí téměř 30 km / s.

Astronomové se domnívají, že se s hvězdou mohlo něco stát asi před 4 tisíci lety. To pravděpodobně ovlivnilo takový atypický výron plazmatu červeným veleobrem.

Mezi pravděpodobnými vysvětleními anomálie vědci uvádějí skutečnost, že DFK 52 byla kdysi mnohem jasnější a pak prudce zeslábla, zatímco červení veleobři nejsou vystaveni takovým výkyvům jasnosti. Také nevylučují, že důvodem pro vznik tak obrovské bubliny byla rotace další hvězdy v blízkosti DFK 52. Údajně by to mohlo vyvolat uvolnění plazmy, ale za takových okolností by bublina měla být symetričtější.

Podle astronomů způsobil vznik této struktury nějaký dosud neznámý dodatečný zdroj energie. Ve studii naznačují, že abnormálně velký výtrysk plazmatu by nezměnil celkový vývoj hvězdy DFK 52, ale mohl by významně ovlivnit vzhled supernovy.

