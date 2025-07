Přicházím s prosbou o sdílení sbírky jednoho pána z Gazy, který mě oslovil přes sociální sítě a zoufale prosí o pomoc, zasílám link, píše Kateřina Duchoňová. Pokud by šlo zveřejnit na BL, tak by to bylo skvělé, kdyžtak předem díky!