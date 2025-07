Genocidní partnerství Izraele a Spojených států

31. 7. 2025

Po celá desetiletí spousta amerických úředníků prohlašovala, že pouta mezi Spojenými státy a Izraelem jsou nerozlomá. Obě země nyní v Gaze realizují systematické zabíjení Palestinců. Politika izraelské vlády je v souladu s postoji většiny Izraelců. V nedávném průzkumu tři čtvrtiny z nich (a 64 procent všech Izraelců) uvedly, že v zásadě souhlasí s tvrzením, že „v Gaze nejsou žádní nevinní lidé", přičemž téměř polovinu z nich tvoří děti,

Jde o zlo, které Izrael páchá na Palestincích,“ napsal před třemi měsíci izraelský publicista Gideon Levy v izraelském deníku Haaretz. „Je povoleno zabíjet desítky zajatců a nechat vyhladovět celý národ.“ Přední izraelská média amplifikují naprosté sociopaty. „Diskuse o genocidě se rozšířila do všech televizních studií jako legitimní téma. Bývalí plukovníci a bývalí členové bezpečnostního establishmentu v diskusních pořadech bez mrknutí oka volají po genocidě.“

Minulý týden Levy napsal: „Úmyslné vyhladovění je v plném proudu. ‚Humanitární‘ nadace pro Gazu (GHF) se stala tragickým neúspěchem. Nejenže byly stovky obyvatel Gazy zastřeleny, když čekaly ve frontách na balíčky distribuované GHF, ale existují i další Palestinci, kteří se k distribučním místům nedostanou a umírají hlady. Většina z nich jsou děti a kojenci... Leží na podlaze v nemocnici nebo jsou převáženi na vozících tažených osly. Jsou to obrazy z pekla. V Izraeli mnoho lidí pochybuje o pravosti těchto záběrů. Jiní vyjadřují radost a hrdost, když vidí hladovějící děti.“

I nadále pokračuje každodenní proces vyhlazování 2,1 milionu Palestinců, kteří v Gaze zůstali – bombardování a střílení civilistů, jakož i blokování dodávek potravin a léků - až na nepatrné výjimky. Izrael poté, co zničil nemocnice v Gaze, stále cíleně útočí na zdravotníky (v květnu a červnu zabil nejméně 70 zdravotníků), stejně jako na záchranáře a novináře.

Barbarství je v souladu s přesvědčením, že v Gaze nejsou „žádní nevinní lidé“.

Renomovaný odborník na genocidu Omer Bartov vysvětlil v rozhovoru pro Democracy Now!, že genocida je „ nejen pokus o likvidaci velkého počtu lidí, ale také pokus o likvidaci jejich působení v určité skupině. Záměrem je zničit samotnou skupinu. To neznamená, že Izrael zabije všechny Palestince. Znamená to, že skupina bude zničena a nebude se moci znovu obnovit. A podle mého názoru je to přesně to, o co se Izrael snaží.“

Bartov, který je žid a který první polovinu života strávil v Izraeli, prohlásil: „V izraelské veřejnosti spatřuji mimořádnou lhostejnost velké části obyvatelstva k tomu, co Izrael dělá a co udělal jménem izraelských občanů v Gaze. Částečně to souvisí s tím, že izraelská média se rozhodla neinformovat o hrůzách, které IDF páchá v Gaze. V izraelské televizi to prostě neuvidíte. Pokud se náhodou nějaké záběry dostanou na veřejnost, jsou prezentovány pouze jako materiál, který by mohl být použit zahraniční propagandou proti Izraeli. Izraelští občané samozřejmě mohou využívat jiné mediální zdroje. To ale můžeme všichni. Ale většina z nich to raději nedělá. A dodal bych, že zatímco asi 30 procent obyvatel Izraele podporuje to, co se děje, a ve skutečnosti vládu a armádu ještě povzbuzuje, myslím si, že drtivá většina obyvatel o tom prostě nechce vědět.“

V Izraeli „je soucit s Palestinci tabu, s výjimkou okrajové skupiny radikálních aktivistů“, napsal minulý měsíc Adam Shatz v časopise London Review of Books. Zároveň „katastrofa posledních dvou let daleko přesahuje katastrofu Nakby“. Důsledky „jsou již patrné daleko za hranicemi Gazy: na Západním břehu, kde izraelští vojáci a osadníci vedou vysidlovací a vražednou kampaň (od 7. října 2023 bylo na Západního břehu zabito více než tisíc Palestinců); v Izraeli, kde jsou palestinští občané vystaveni rostoucí ostrakizaci a zastrašování; v širším regionu, kde se Izrael etabloval jako nová Sparta; a ve zbytku světa, kde neschopnost západních mocností odsoudit chování Izraele – natož ho zastavit – učinila výsměchem pravidla, jež údajně hájí.“

Nejhlasitější kázání o „řádu založeném na pravidlech“ zaznívá od americké vlády, která mezinárodní pravidla vytváří a porušuje podle libosti. Během tohoto století na Středním východě duo USA-Izrael daleko předčilo všechny ostatní státy v zabíjení, mrzačení a terorizování. Kromě společného projektu genocidy v Gaze a války USA proti Iráku si Spojené státy a Izrael často dovolují útočit na Libanon, Sýrii, Jemen a Írán, a to včetně loňských raketových útoků USA na Irák.

Děsivé izraelské běsnění v regionu probíhá ve spolupráci s Pentagonem, přičemž vojenské a zpravodajské operace obou zemí jsou složitě propleteny. Izraelská armáda dokázala proměnit Gazu v genocidní zónu, přičemž nejméně 70 procent jejího vojenského arzenálu pochází ze Spojených států.

„Nová éra, v níž Izrael s podporou USA dominuje Blízkému východu, bude pravděpodobně ještě násilnější než ta minulá,“ napsal tento měsíc válečný korespondent Patrick Cockburn. Smrtící násilí izraelsko-americké spolupráce je typickým příkladem mezinárodního státního terorismu. Přitom veřejné mínění v Izraeli a Spojených státech je velmi odlišné od vládních proklamací.

