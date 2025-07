Další “celebrita” si požádala o průkazku do klubu: "Závidím ženám v azylových domech ČR a dívkám ve škole “vložky”...

Když od 10 let splácíte hypotéku na investiční 1+kk za Prahou, ehm Ústí nad Labem, tak peníze na vložky jsou opravdu už jen drobnost https://t.co/rOZ3KT55At

(Eva Klíčová, Deník Alarm, 2.7. 2025, O miliardáři, který holkám na základce závidí vložky)



Nejen čeští miliardáři jsou opravdu rozhořčení a naštvání, ale už i předsedkyně sněmovny se pohoršuje a varuje nad rozhazovačností "českého (a)sociálního státu.

Co se to děje, to se snad ti lidé zbláznili z blahobytu? Menstruační potřeby jsou přece součástí i tzv. hygienické chudoby, kam patří toaletní papír, mýdlo, šampon, dokonce i nejlevnější zubní pasta a ještě levnější kartáček na zuby, který trochu pomůže od bolesti lidem, kteří si nemohou dovolit platit zubní péči...

To tedy musí naše politická pravice cíleně mířit hlavně na potravinové banky a zakázat tyto rozhazovačné orgie.. Součástí těchto balíčků jsou opravdu milá česká oligarchie i hygienické potřeby…