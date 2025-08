České válečné zločiny, které Češi odmítají uznat jako zločiny

Ti, kdo dopadli na kameny v mělčině, umírali okamžitě. Jiní, kteří skončili v hlubší vodě, se snažili plavat, ale po nich stříleli další z mostu. Na Mírovém náměstí se scény ještě více zhoršily. Němce zaháněli do požární nádrže a poté je drželi pod hladinou dlouhými bidly, dokud se nepřestali hýbat. Mezi 43 a 80 obětí – muži, ženy, starci – zemřelo během jedné kruté hodiny. Jejich jediným proviněním byla národnost a jazyk.



Ústecký masakr nebyl izolovaným výstřelkem. Byl krvavým vyvrcholením a symbolem širší vlny násilí a systematické perzekuce, která se přehnala Sudety v prvních měsících a letech po osvobození. Benešovy dekrety, vydané v roce 1945, sice poskytly právní rámec pro odsun, ale „divoký odsun“ začal dříve – spontánně a s brutální silou. V Postoloprtech, v bývalých vojenských kasárnách, bylo v červnu a červenci 1945 bez soudu postříleno nejméně 763 německých mužů.





V Brně v červnu 1945 vyhnali ozbrojenci a revoluční gardy na 20 000 německých žen, dětí a starců na pochod směrem k rakouským hranicím. Tento „brněnský pochod smrti“ trval několik dní, s minimem jídla a vody; stovky, zejména starých lidí a dětí, zemřely vyčerpáním nebo na následky týrání. Internační tábory jako Hagibor, Malá pevnost Terezín nebo Nové Hodějovice se staly místy utrpení, kde Němci čekající na transport umírali na tyfus, úplavici a podvýživu. Děti v táborech dostávaly často jen polovinu minimální denní dávky kalorií.





Masová konfiskace majetku, prováděná často s bezohlednou brutalitou „zlatokopy“ z vnitrozemí, doprovázela fyzické násilí. Docházelo i k systematickému sexuálnímu násilí; odhady mluví o tisících případů. Nevinné děti, jako osmiletá Elsa Weber z Chebu, která umrzla v otevřeném transportním vagóně zimou 1945/46, nebo těch 223 dětí, které zemřely na úplavici v provizorním táboře ve Fryštátě, se staly tichými oběťmi politiky kolektivní viny.



Roli státních struktur v tomto násilí nelze přehlédnout. Přestože KSČ později ráda hovořila o „spontánním hněvu lidu“, archivy otevřené po roce 1989 ukazují jiný obrázek. Rozkaz č. 20 ministra vnitra Václava Noska z 25. května 1945 nařizoval „nejpřísnější postup proti všem nepřátelským živlům“. Projev prezidenta Beneše v Brně 12. května 1945, kde prohlásil, že „musíme definitivně vyřídit německý problém... vyhladit je v českých zemích“, dal zelenou násilí, které vypuklo následujícího dne v podobě brněnského pochodu. Vyšetřování Ústeckého masakru, vedené generálem Svobodou a ministrem Noskem, bylo fraškou. Během několika hodin, bez důkazů, označili za viníky výbuchů neexistující „werwolfy“, čímž ospravedlnili davové násilí a posílili argument pro totální odsun. Komunistický režim po roce 1948 pak masakr systematicky vymazával z dějin nebo lživě opakoval verzi o německé sabotáži. Toto oficiální mlčení a překrucování trvalo desítky let a hluboce ovlivnilo české kolektivní vědomí.



Dnes, kdy se nad mostem Dr. Edvarda Beneše prohánějí jen větry a řeka Labe plyne dál, zůstává otázka: Jak žít s touto minulostí? Popírání, bagatelizace („oni to začali“) nebo útěk do pohodlného mýtu o výhradní oběti jsou cestami do slepé uličky. Nevedou k uzdravení, jen k chronickému zánětu historického svědomí. Uznání zločinů spáchaných Čechy na německých civilistech – v Ústí, v Postoloprtech, v Brně, v táborech – není zradou obětí nacismu. Je naopak naplněním odkazu těch, kdo bojovali za hodnoty lidskosti i v nejtemnějších časech. Je to potvrzení, že právo a spravedlnost nestojí na kolektivní vině, ale na důstojnosti jednotlivce.





Vybudování důstojného památníku na místě masakru v Ústí, zaznamenávajícího jména všech známých obětí, by nebylo aktem sebemrskačství, ale aktem odvahy a zralosti. Stejně jako zařazení celé pravdy o divokých odsunech a poválečném násilí do školních osnov. Jen tak se stane „odsun“ skutečně minulostí – uzavřenou kapitolou, nikoli otevřenou ranou, která stále hnisá.





Jen pravda, jak těžká a nepohodlná by někdy byla, může být skutečným základem smíření – a zárukou, že mosty budou v budoucnu sloužit k překlenutí propastí, ne k vržení nevinných do řeky zapomnění.

Abychom pochopili zuřivost, která se přehnala ulicemi Ústí, musíme se vrátit hlouběji než k samotnému masakru. Sudety, pohraničí, kde Němci žili po staletí, se po Mnichovu 1938 staly epicentrem národní zrady. Henleinovci, ještě nedávno druhá nejsilnější strana v parlamentu mladé republiky, vítali Hitlerovy vojáky jako osvoboditele. Šest let okupace, s heydrichiádou a krutostí nacistického teroru vepsanou do každé české rodiny, zanechalo hluboké jizvy. Když v květnu 1945 přišlo osvobození, přišlo i s nenasytnou touhou po odplatě. V Ústí, kde před válkou tvořili Němci přes 90% obyvatel, byl vzduch prosycen strachem a hořkostí. Tisíce už uprchly před blížící se frontou. Ti, kteří zůstali, byli označeni potupnými páskami s červeným „N“ – symbol kolektivní viny, který z nich dělal snadný cíl.Bylo právě po čtvrté hodině odpoledne, když první exploze roztrhla muniční sklad. Historik Martin Krsek později doložil, že příčinou byla pravděpodobně neopatrnost: nálože uložené armádou na konci května ležely na slunci vedle kanystrů s benzínem. Tlaková vlna rozbíjela okna v širokém okolí, střepy zraňovaly, prach a kouř zahalily čtvrť. Třicet lidí zemřelo okamžitě. Ale chaos, který nastal, nebyl jen chaosem katastrofy. Byl to chaos využité příležitosti. Vakuum pravdy rychle zaplnily šeptandy: Německá sabotáž! Werwolfové! Tato myšlenka, iracionální v tu chvíli, ale pochopitelná v kontextu právě skončené noční můry, stačila. Dav, rozjitřený utrpením okupace a vidinou nepotrestané zrady, se obrátil proti nejbližšímu, nejviditelnějšímu symbolu nepřítele: proti Němcům s jejich páskami.To, co následovalo, se odehrálo za bílého dne na veřejných prostranstvích – před hlavním nádražím, na Předmostí, na Mírovém náměstí, a především na mostě nesoucím jméno prezidenta-exulanta. Zde dosáhlo běsnění svého vrcholu. Němci byli strkání z chodníků, biti pěstmi, klacky, kusy dřeva. Svědci později vypovídali o děsivých detailech: muž mlátící oběť dřevěnou nohou od stolu, z níž čouhal ostrý šroub. Desítky lidí byly shazovány z vysokého mostu do Labe.