Sebevražda demokracie ztrátou smyslu pro realitu

1. 8. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Čtu o tom, že lidé, kterým záleží na demokracii, se mají aktivně zapojit a bojovat za to, aby volby vyhráli demokraté. Prý jsme jako ve 30. letech a je lepší jít teď s kůží na trh, než mít pak proruskou vládu. To jsou krásná slova, že? Jenže co by ti demokraté měli dělat? Opakovat lidem kázání, jak špatná je totalita, jak špatný je Putin atd.? Volí lidi pro Putina kvůli tomu, že demokraté jsou málo aktivní?

A v jakém smyslu jsou málo aktivní? V USA, v Německu, v Polsku… a za Obamy nebo Merkel byli demokraté více aktivní, že to tak dobře vycházelo ve volbách? Jak je možné, že Biden tak drtivě porazil Trumpa v roce 2020 a v roce 2024 Harris naopak tak drtivě s Trumpem prohrála? Byli demokracii hájící občané v roce 2020 hodně aktivní, ale v roce 2024 málo aktivní? Jak je možné, že podle exit polls 78 % těch, které nezasáhla inflace (čili bohatých) volilo Harris, zatímco 76 % těch, které zasáhla inflace tvrdě, volilo Trumpa? To asi proto, že Harris byla moc vlevo, ji volili bohatí? Nebo lidé toužící po demokracii byli málo aktivní?

Nebylo to tak nějak i v těch 30. letech? V roce 1928 měla NSDAP ve volbách 2,6 procenta. Takže to demokracii milující lidé byli asi hodně aktivní a bojovali před volbami a snažili se, že? Ale o dva roky později se na to vykašlali a Hitler měl ve volbách 1930 najednou 18,3 procenta – a ve volbách 1932 už přes 37 procent! Tak oni ti bojovníci za demokracii mezi lety 1928 a 1932 úplně složili ruce v klín, že? Přestali se snažit! Konečně to víme, co bylo příčinou pádu Německa do nacistických rukou!

Opravdu někdo může být tak hloupý, nota bene v dnešní době, kdy jde o všechno, že šíří takové bláboly, že demokraté svou aktivitou před volbami něco mohou zachránit? Že tam je ten problém? Ale to je sebevražda demokracie, zavření očí před realitou. Demokraté, pokud berou vážně riziko likvidace demokracie svobodnými volbami, musejí dělat vládní politiku, která přesvědčí lidi o tom, že demokracii mají chtít, že se jim v ní žije dobře, nota bene v době akutního ohrožení republiky válkou s Putinovým Ruskem, v době, kdy ruský i americký prezident podporují politiku typu Viktora Orbána.

A proč je ve Skandinávii vlastně ta demokracie tak stabilní? Volili by tam lidé stejně, kdyby se jim žilo jako lidem u nás? Proč se ve Skandinávii tak dobře snoubí kompetentní politika ekonomická, sociální, zdravotní s kompetentním bojem s dezinformacemi a s kompetentní obranou proti ruské hrozbě? Že by tam prodemokratičtí aktivisté tohle dokázali zajistit svým úsilím? A co vlastně dělají, že dokážou dostat do vlády kompetentní politiky?

