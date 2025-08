Joe Biden: USA čelí „existenciálnímu“ boji proti margializovaným skupinám, které jsou „dramaticky napadány“

1. 8. 2025

Joe Biden vystoupil na 100. výročním galavečeru Národní advokátní komory v Chicagu, kde pronesl projev na počest odkazu Spojených států v oblasti občanských práv a stavu země.Biden zdůraznil význam silné soudní moci a charakterizoval současnou situaci USA jako okamžik, který „nás nutí čelit tvrdé pravdě“.„Mnozí z vás bojovali za to, aby tato země dostála svým nejvyšším ideálům,“ řekl Biden. „Od bouřlivých dnů 60. let nebyl tento boj tak existenční pro to, kým jsme jako národ, s marginalizovanými skupinami, které jsou tak dramaticky napadány.“