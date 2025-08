Když se Maxwellová stěhuje, Trump vytahuje jaderné ponorky

1. 8. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty

Právě když byla Ghislaine Maxwellová - odsouzená spolupachatelka Jeffreyho Epsteina - v pátek odpoledne nenápadně přesunula do vězení s mírnějším režimem, představil Donald Trump svůj nejnovější geopolitický trhák: dvě jaderné ponorky vyslané směrem k Rusku. Načasování, jak by nám chtěl namluvit, bylo čisté vlastenectví. Kdo by přece nepřemístil atomové zbraně kvůli Dmitriji Medveděvovi - bývalému loutkovému prezidentovi - který znovu vytáhl ohrané ruské jaderné výhrůžky?